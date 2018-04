Extravagantní, bizarní a luxusní - recenze Samsung Serenata

Samsung Serenata - vzešlý ze spolupráce s Bang & Olufsenem - je unikátní mobilní telefon, který přináší jedinečný design a úroveň zpracování. Jedná se o exkluzivní přístroj, který je určen movitým zájemcům, kteří touží i po přenosném hudebním přehrávači.

Netradiční ovládání zprvu přináší problémy, po čase se na něj dá však zvyknout. To je daň za unikátní koncepci. Co je však slabinou testovaného mobilu, je psaní. Pro náruživé pisatele textovek tento telefon opravdu není.

Z běžných funkcí nenabízí Serenata fotoaparát, jinak je její výbava bohatá. Možná by nemuselo chybět FM rádio. Spojení mobilního telefonu a hudebního přehrávače vyústilo v zajímavý přístroj, který nabízí špičkovou reprodukci hudby.

Serenata je luxusní zboží, čemuž odpovídá i cena. Ta by se měla pohybovat okolo 40 000 korun. V prodeji by měl být tento mobil i na našem trhu. Do prodeje by se měl netradiční Samsung dostat do konce letošního roku. Pravděpodobně ale jen ve vybraných obchodech.