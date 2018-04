Extravagantní a superluxusní stylovka od Samsungu

Samsung a známá dánská firma Bang & Olufsen společně představili nový stylový a luxusní mobil. Samsung je tradiční výrobce mobilních telefonů, Bang & Olufsen pak nabízí především designérsky zajímavé výrobky spotřební elektroniky za patřičně vysoké ceny, které odpovídají exkluzivitě výrobků. Bang & Olufsen již dříve mobily pod svojí značkou nabízel, jednalo se o upravené modely Philipsu a Ericssonu. Nyní tedy po delší odmlce najdeme pod touto exkluzivní značkou opět mobilní telefon. Telefon ale nese i logo Samsungu.

Extravagantní novinka se bude prodávat pod značkou obou společností, na vyobrazeném vzorku je logo obou firem. U Samsungu má stát 1 000 Eur (asi 30 000 Kč), u Bang & Olufsen bude cena 1 100 Eur, ale v této ceně prý bude ještě telefon DECT. Nový Samsung/Bang & Olufsen E910 se tak stane nejdražším běžným mobilem na trhu. Zatím tento primát patří Nokii 8800, která stojí přibližně 27 000 Kč. Na trhu jsou i dražší mobily, jako například mobily od Vertu s cenou od 135 000 Kč. Ty ale v běžné prodejní síti nenajdeme.

Nový Samsung/Bang & Olufsen E910 (s označením Serene - viz web pro tento model) je opravdu extravagantní mobil. Je to véčko s téměř čtvercovým půdorysem bez vnějšího displeje, za to s motorovým otvíráním krytu. Telefon je vyroben ze speciálního matného plastu, doplňky jsou kovové. Zavřený mobil až tak výjimečný není, ale po otevření je jasné, že nic podobného tady ještě nebylo.

Telefon se totiž drží nezvykle s displejem na dolní straně, i když je možné použít i druhou variantu s displejem tradičně nad klávesnicí. Možná i proto je klávesnice vytvořena do kruhu s rozměrným ovládacím křížem/kolečkem uprostřed. Podobný ovládací prvek Samsung představil již u miniaturního hudebního mobilu X810, naopak kruhovou klávesnici měla Nokia 3650 a rozhodně se nejednalo o příklad dokonalé ergonomie. Další pokusy s kruhovou klávesnicí představilo dnes již dávno mrtvé Xelibri 6 a experimentoval s ní i Panasonic u modelu G70. U stylových mobilů je to asi akceptovatelná varianta ovládacích prvků, v každém případě zde ale styl jasně zvítězil nad funkčností.

Další extravaganci předvedl Samsung u displeje. Ten sice umí zobrazit 260 000 barev (rozlišení QVGA, displej typu TFT), ale menu je jen tříbarevné. Redaktor Mobile-review.com, který již mobil měl možnost otestovat, ale toto řešení chválí, je prý nejen stylové, ale i praktické. Font je velký a displej je perfektně čitelný. Barvičky na displeji se ale přeci jen rozsvítí, to když se použije integrovaný VGA fotoaparát, nebo při prohlížení stažených obrázků z Wapu nebo z MMS.





Výbava telefonu je spíš podprůměrná. Vedle těch funkcí, které jsme již zmínili, má novinka 1 000 míst v telefonním seznamu, podporuje SMS, MMS a e-mail, paměť na SMS pojme 200 zpráv, sdílená paměť na další obsah má kapacitu cca 27 MB. Do kalendáře s měsíčním a týdenním zobrazením se vejde 400 záznamů, nechybí budík, kalkulačka, diktafon na maximálně hodinu záznamu. Nechybí Bluetooth a šedesátičtyřhlasé polyfonní melodie. Víc toho tento stylový mobil nenabízí.

Samsung E910 Serene je ryze stylový luxusní mobil, který je zajímavý, ale prodejní rekordy pravděpodobně trhat nebude. Kdo s mobilem jenom volá a dá na výjimečnost, má v podobě nového Samsungu svého favorita. Kdo dělá s mobilem i něco jiného, rozhodně po tomto extravagantním mobilu nesáhne. Za styl a výjimečnost se platí a u Serene tomu není jinak. Poměr ceny a výkonu je velmi malý, cílové skupině zákazníků to však vadit nebude. Samsung a Bang & Olufsen na příští rok plánují představit další dva modely podobné úrovně.

Aktualizováno: Podle českého zastoupení společnosti Samsung je pravděpodobné, že se v omezeném množství Samsung E910 Serene bude prodávat i na našem trhu. Podrobnosti o ceně a termínu zahájení prodeje na tuzemském trhu ale nejsou v této chvíli známé.