Technologie extrarychlého nabíjení mobilu se dočkáme ještě letos

Elektrické energie v článcích smartphonů, tabletů a vlastně libovolné přenosné elektroniky není nikdy dost a většinou slabá výdrž zůstává hlavním nešvarem takových zařízení. Jistou berličkou je v poslední době se rozmáhající technologie rychlého nabíjení, kterou umí třeba zařízení s vyspělými čipy Qualcomm Snapdragon i ty od značky Huawei.

Právě rostoucí čínský gigant, kterému z globálního pohledu prodejů smartphonů náleží třetí příčka, se na tuto oblast v posledních letech soustředí a rozhodně ne bezvýsledně. Jeho inženýři to už prokázali na loňské konferenci, kam přivezli nabíječku, která 3 000mAh článek ve smartphonu během pěti minut dobila na 48 procent kapacity. Nevýhodou byly proporce nabíječky, které neměly daleko do pálené cihly (více zde).

Letos Huawei navázal na loňskou prezentaci a vedoucí odpovědného týmu Watt Laboratory doktor Yangxing Li předpokládá, že ještě během prosince by mohl být tento superrychlý způsob dobíjení akumulátorů představen a uveden do komerčního prodeje. Kromě spotřební elektroniky by z vynálezu mohli těžit i majitelé elektromobilů, jejichž nabíjení by se rovněž značně zkrátilo.

Grafen Grafen v současnosti představuje nejtenčí a zároveň nejpevnější materiál na světě. Je výborným vodičem elektrického proudu, nejlepším známým vodičem tepla a propouští světlo. Do budoucna by mohl být využit například při výrobě některých elektronických součástek, zejména velmi rychlých tranzistorů. Mohl by také posloužit při studiu podmínek panujících v blízkosti černých děr.

Huawei samozřejmě není jediným výrobcem, který u akumulátorů s úspěchem aplikoval grafen. K dalším patří rovněž čínská společnost Dongxu Optoelectronics, jejíž článek s názvem G-King s kapacitou 4 800 mAh lze zcela nabít za méně než 15 minut (více zde).

Grafen slibuje i vyšší odolnost a životnost článků

Grafen je supertenká forma uhlíku, strukturou se podobá grafitu a patří k vůbec nejpevnějším dosud známým materiálům.

Aplikací grafenu u Li-ion akumulátorů se podle zjištění Watt Laboratory zajišťuje bezproblémovou funkčnost při teplotě až 60 °C, dnešní strop je přitom o 10 °C nižší. Grafen pozitivně ovlivňuje také životnost článků, prodlužuje ji až na dvojnásobek.

Došlo i na cyklické vybíjení a opětovné nabíjení článků za vyšších teplot. Testy ukázaly, že grafenové články zůstávají oproti běžným akumulátorům při stejných parametrech okolí chladnější o 5 °C. Grafenové vzorky absolvovaly sérii dvou tisíc vybíjecích cyklů při teplotě 60 °C, čímž se jejich kapacita snížila o více než 70 procent. Naplno nabité články byly také ponechány po dobu 200 dnů v prostředí o teplotě 60 °C, což mělo za následek pokles kapacity o necelých 13 procent.

Pozitivní vliv grafenu na životnost a funkčnost akumulátorů za vysokých teplot přinese užitek do celé řady průmyslových odvětví. Kromě nejrůznější základnových stanic, které se nacházejí v teplém podnebném pásu, najdou využití v již zmíněných automobilech s elektrickým pohonem nebo v bezpilotních dronech, které generují velké množství tepla, což má za následek značně nižší výdrž používaných akumulátorů.