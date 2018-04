Extraliga výrobců: Nokia stále drtí soupeře, tuhý boj o třetí příčku

Společnost Gartner Dataquest vydala před několika dny podrobné výsledky prodeje mobilních telefonů za loňský rok. K dispozici jsou výsledky jedenácti nejúspěšnějších firem, a to v celosvětovém měřítku. Tedy nikoliv jen v Evropě či nikoliv jen při prodeji GSM přístrojů. Ve výsledcích je zahrnut prodej mobilních telefonů pro všechny používané standardy a pro všechna jejich pásma. Pokud ve výsledcích nenajdete vaši oblíbenou značku, znamená to, že se jí nepodařilo vejít do první desítky a je zařazena do nepopulární kolonky ostatní.

A jak to tedy loni bylo? První místo má již dlouhodobě předplaceno Nokia, když ve čtvrtém čtvrtletí se jí podařilo dosáhnou rekordního výsledku 36,9% tržního podílu. Nokia vede po celém světě a jen v Asii jí výrazněji šlape na paty Motorola se svým hitem T191. Za celý loňský rok je podíl Nokie „jen“ 35%, přesto je její náskok drtivý. Druhá Motorola totiž za celý loňský rok získala necelou polovinu toho, co Nokia, přesně 14,8%. Na druhou stranu může mít Motorola ze svého výsledku radost, oproti prvnímu čtvrtletí si polepšila o více než jedno procento, a ač oproti druhému a třetímu čtvrtletí na konci roku mírně ztratila, svoji příčku si drží pevně v rukou. Její náskok na třetího je v pohledu za celý loňský rok přesně stoprocentní, když na třetí, bronzové příčce se nakonec umístil německý Siemens. V Mnichově se mohou radovat, jejich prodej čtvrtletí od čtvrtletí stoupal a z 6,8 procenta se vyšplhal až na 8% ve čtvrtletí posledním. Celkově za loňský rok získal Siemens 7,4 procenta světového trhu. Nová řada telefonů se mu prostě povedla.

Siemens to však v boji o třetí místo neměl vůbec snadné, na paty se mu tlačil jak korejský tygr Samsung, tak bývalá trojka Ericsson. Ten je ve výsledcích za loňský rok uváděn jako samostatná značka, jeho nynější dvojče Sony se pak do první desítky vůbec nedostal. Ericssonu se dařilo především ve druhém čtvrtletí, kdy se mu podařilo probojovat až na stupně vítězů. S koncem roku však začal výrazně ztrácet a skončil až na pátém místě. Na něm má „pro něj naštěstí“ náskok téměř tří procent před Panasonikem. Ericssonu chybí pořádný low-end, prodej luxusních modelů mu předchozí pozice nenavrátí. Podíl Ericssonu za celý loňský rok představoval v celosvětovém měřítku 6,7 procenta. O čtyři desetinky více se podařilo získat Samsungu, který se na čtvrté příčce průběžně umisťoval po celý rok 2001 a udržel si ji i v celkovém pohledu na loňský rok. Síla Samsungu tkví především v asijském trhu a v USA. V Evropě jeho invazi teprve můžeme očekávat, i když ani tady již není popelkou.

Výsledky za jednotlivá čtvrtletí loňského roku:

Celkové výsledky za loňský rok: