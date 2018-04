Externí klávesnice pro Fujitsu Siemens Pocket LOOX

Externí klávesnice pro Pocket PC Fujitsu Siemens Pocket LOOX byla už delší dobu řadou uživatelů tohoto kapesního počítače netrpělivě očekávána a budiž chvála společnosti Fujitsu Siemens Computers, že ji dokázala na náš trh dodat tak brzo po uvedení Pocket LOOXe. Klávesnice je k dispozici v několika jazykových mutacích,

přesněji řečeno s různým potiskem "národních" znaků (nejpoužívanější a nejprodávanější bude určitě anglická verze s označením UK nebo také GB, v prodeji je i německá verze DE) a její oficiální koncová cena je 2 520,- Kč bez DPH.







Přesné rozměry skládací externí klávesnice jsou 148 x 96 x 16,6 mm ve složeném stavu (viz fotografie srovnání velikostí klávesnice, Pocket LOOXe a AA tužkové baterie) a 250 x 177 x 73 mm v rozloženém stavu (na výšku se totiž počítá i plastový kryt fungující jako stojánek), hmotnost celé klávesnice je 198 gramů. Proudový odběr 1 mA je sice zcela zanedbatelný, z praktických důvodů ale najdete vzadu z boku klávesnice zdířku na napájecí zdroj Pocket LOOXe. Připomenout je i třeba i skutečnost, že pokud budete mít k Pocket LOOXu připojenou klávesnici, nelze synchronizovat data s notebookem či desktopem přes USB ani přes sériový kabel, systémový konektor je totiž pouze jeden a ten používá klávesnice. Data ale samozřejmě můžete synchronizovat přes infraport nebo přes rozhraní Bluetooth, díky konektoru pro trafo lze Pocket LOOX s připojenou klávesnicí také dobíjet.













Mechanismus otevírání klávesnice je velmi zajímavý a klávesnici lze díky němu rozložit a opět složit do pevného celku během okamžiku. Po otevření krytu celého "balíčku" s klávesnicí stačí klávesnici roztáhnout směrem ven a po dosažení hraniční polohy zase zatlačit boky dovnitř, čímž se klávesnice definitivně složí do kompaktního celku. Pak už stačí jen připojit Pocket LOOX, případně napájecí zdroj a můžete začít vesele psát. Ocenit je nutno i fakt, že při psaní nikde nic nevrže a klávesy i celá klávesnice jsou v rozloženém stavu dostatečně robustní (skládací mechanismus zajišťují ocelové pásky a několik kovových pružinek) a lze ji mít položenou i na kolenou. Zdvih kláves "téměř" plné velikosti standardní desktopové klávesnice je ve srovnání s klasickou klávesnicí pochopitelně výrazně menší, psaní je ale i tak pohodlné a bezproblémové.

















Před prvním použitím klávesnice je nejprve nutno nainstalovat krátký ovladač (instalační archiv UK verze klávesnice má pouze 39 KB), jehož součástí jsou i preference pro ovládání a nastavení práce s klávesnicí. Preference obsahují možnost klávesnici zapnout či vypnout, zapnout kliknutí při stisku klávesy a samozřejmě také nastavit rychlost opakování při psaní stejných znaků a prodlev mezi psaním těchto znaků. Druhou sekcí preferencí je sekce "Hotkeys" pro přiřazení aplikací apod. funkčním klávesám, což není nic jiného než klávesy kombinované s klávesou FN známou hlavně z notebooků. Poznamenat musím i to, že driver zpřístupní prakticky všechny důležité i doplňkové ovládací funkce pro práci s Pocket LOOXem, jako je vypnutí kapesního počítače, spouštění všech základních aplikací, aktivaci Start menu apod. Driver pro psaní českých znaků je už součástí nových verzí lokalizace Language Extender zdarma dodávané v ČR s každým prodaným Pocket LOOXem, stávající uživatelé mohou získat update Language Extenderu u společnosti Moravia Consulting. Driver pro externí klávesnici k Pocket LOOXu aktivujete přidáním klávesnice v příslušné sekci preferenci "Ext. klávesnice", vybrat si můžete z několika rozložení kláves. Pokud by vám klávesnice po přidání layoutu nepsala hned česky, stačí soft reset a vše by mělo být v pořádku. Aplikace PenReader pro rozpoznávaní ručně psaného písma funguje i s připojenou klávesnicí, patrně ale tento program nebude s připojenou klávesnicí muset (nebo chtít) používat..





















Driver pro psaní českých znaků pro Pocket LOOXu dodává též společnost Sunnysoft. Cenu driveru je 399,- Kč bez DPH a driver funguje nezávisle na lokalizaci, tudíž ho lze v případě potřeby používat současně i s Language Extenderem. Stejně jako u Language Extenderu si také v driveru od Sunnysoftu můžete vybrat z několika rozložení kláves, součástí celého balíčku je i mapa znaků známá z české lokalizace a příslušné vazby na programy jako AvantGo apod., což znáte už z malé lokalizace od Sunnysoftu. Při psaní na klávesnici jsou psané znaky indikovány na softwarové klávesnici (je-li právě vyvolána), což u driveru v Language Extenderu nefunguje. V preferencích driveru od Sunnysoftu si opět můžete nastavit akustickou signalizaci přepínání klávesnic a zobrazení původních panelů klávesnic i mezinárodní klávesnice. Zvukové kliknutí při stisku kláves nastavené v originálním driveru od Fujitsu Siemens se současnou verzí driveru od Sunnysoftu funguje jen u důležitých kláves, jako je Enter, Delete, Backspace apod., u driveru v Language Extenderu klikání funguje pro každou klávesu..

















Externí klávesnice pro Fujitsu Siemens Pocket LOOX je bezesporu špičkový kousek hardwaru, který svým designem potěší nejedno oko a svou funkčností se dle mého názoru vyrovná těm nejlepším externím klávesnicím pro kapesní počítače. Velikost složené klávesnice je opravdu kapesní, také její hmotnost a celkové robustnost se pohybuje v rozumných mezích. Polepky s českými znaky (musíte je ale koupit zvlášť - vybírejte ale pouze ty opravdu kvalitní, které se hned tak neodlepí a lze je v případě potřeby dobře ostřihnout nůžkami a upravit tak jejich velikost) si můžete na klávesy opatrně nalepit sami, pokud si rozložení českých znaků pamatuje, nebude pro vás používání klávesnice pro psaní českých znaků žádný problém.