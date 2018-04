Externí Bluetooth klávesnice HP - vydrží a moc nestojí (recenze zařízení)

Po nedávné recenzi palmOne klávesnice, kterou je možné kromě PalmOS zařízení používat také s některými PocketPC, vám přinášíme další článek. Tentokrát se bude věnovat Bluetooth klávesnici od HP.

Úvodem

Každé PDA má samozřejmě softwarovou klávesnici. Buď originální anglickou, bez české diakritiky, nebo klávesnici Sunnysoft, která je součástí přiložené české lokalizace, klávesnici Language Extender, která je rovněž součástí české lokalizace některých PDA nebo klávesnice jiných sofwarových firem, z nichž ty kvalitní podporují českou diakritiku také. Nemluvě o možnosti změny vzhledu atd..

Pokud jste uživatel, který na svém PDA plánuje pouze schůzky, zapisuje vizitky, prohlíží fotografie, poslouchá muziku, kouká na filmy nebo čte elektronické knihy a denní tisk, nejste zřejmě pravými adepty na HW klávesnici. Jestliže ovšem vaše PDA slouží i jako mobilní kancelář pro práci s textem a jeho editaci, doporučuji moc nepřemýšlet a směle jít klávesnici koupit. Obavy, jestli se vám na ní bude dobře psát, zda si zvyknete či budete v psaní omezeni velikostí kláves nebo stabilitou Bluetooth spojení, jsou u této klávesnice naprosto zbytečné. Jedná se o pětiřadou plnohodnotnou QWERTY klávesnici, která je vzhledem a velikostí podobná té u notebooků. Má dohromady 64 kláves. Řekl bych, že i mechanika klávesnice je stejná, jako u notebooků.

Balení

Klávesnice je zatavena v průhledném blistru. Není vůbec jednoduché ji rozbalit, bez ostrého nože nebo nůžek nemáte prostě šanci. Jelikož se toto provádí pouze jednou, nikomu to zřejmě vadit nebude. Uvnitř blistru je kromě klávesnice jednoduchý leták pro rychlý start a CD s ovladačem. Vše v angličtině.

Po rozbalení klávesnice zjistíte, že její dílenské zpracování u HP zvládli na výbornou. Díly dokonale lícují, ale hlavně, nikde nic nevrže a neskřípe. Plast se jeví jako velmi kvalitní a hliníkové venkovní kryty, kromě decentního působení, navíc opticky zmenšují klávesnici ve složeném stavu.

Na stole sedí jako přibitá a nikam necestuje díky čtyřem gumovým špuntíkům v rozích klávesnice a dvěma gumovým proužkům uprostřed skládacího pantu.

Rozměry:

285 x 98 x 8 mm v rozložené stavu a 145 x 98 x 9 mm ve složeném stavu.

Instalace

Instalace ovladače je bezproblémová a nepřináší žádné záludnosti. Následně stačí udělat softreset vašeho PDA, navázat spojení s ActiveSync a vložit CD do mechaniky. Instalace ovladače se spustí automaticky. Vyžadováno je alespoň 500 kb volného místa v paměti. V Program Files zabere ovladač po instalaci 54 kb.

Upozornění:

Klávesnice pracuje s Bluetooth manažerem vašeho PDA skrytě, nenajdete ji mezi spárovanými zařízeními a ani ji nelze vyhledat klasickým způsobem jako ostatní bezdrátové přístroje.

Po úspěšné instalaci ovladače je nutné PDA vyndat z kolíbky a postavit do vysouvacího stojánku klávesnice. Ikonu BT klávesnice najdete v PDA menu start/programy. Stačí na ni tapnout a otevře se menu, kde se v levém horním rohu zaškrtne "Enable Keyboard". Na externí klávesnici v pravém horním rohu pak stačí lehce stisknout zapuštěné tlačítko. Poté začne vedle tohoto tlačítka blikat oranžová dioda, která jednak značí, že 2 vložené mikrotužkové baterie jsou v pořádku a také, že se začíná vyhledávat PDA. Brzy se objeví obrazovka, kde modře se vyplňující lišta značí vyhledávání. Při prvním spojení budete vyzváni na displeji PDA k zadání párovacího kodu, kterým jsou 4 nuly - ty se ještě zadávají stylusem na PDA. Poté se ještě jednou objeví stavová lišta s průběhem vyhledávání a nakonec si můžete v testovacím okénku vyzkoušet, zda-li je vše v pořádku a klávesnice reaguje správně.

Než opustíte menu klávesnice, můžete ještě klávesám 1-0 přiřadit otevírání vašich oblíbených programů, abyste je nemuseli hledat jinde nebo tapat stylusem na PDA. Tyto programy potom otevřete stisknutím funkčí klávesy Fn+číslo. U mne třeba Fn+1 otevírá slovník Lingea Lexicon.

Odpojení klávesnice od PDA se provede stejným tlačítkem v pravém rohu klávesnice a na displeji PDA pouze potvrdíte hlášku "Bluetooth keyboard disconnection".

Počeštění externí klávesnice aneb jak psát pohodlně s českou diakritikou

Toto je pravděpodobně nejdůležitější část naší recenze. Sám jsem četl mnoho upoutávek na různé typy externích klávesnic nebo i stručných recenzí, kde se psalo, že na té či oné klávesnici lze psát s českou diakritikou, ale jak to provést prakticky, jsem se nikdy bezpečně nedozvěděl.

Takže. V první řadě musíte mít v PDA nainstalovanou alespoň light verzi nějaké lokalizace. Zmíním například InterWrite od Sunnysoftu a to pouze verze 8.5 a vyšší, která podporuje BT klávesnice. Další možností je Language Extender od Moravia Consulting. Postačí prostě nějakou verzi lokalizace mít, byť třeba i vypnutou. Na PDA potom zvolíte stylusem onu českou softwarovou klávesnici a v tom okamžiku je BT externí klávesnice v tom samém českém rozložení kláves. V praxi to znamená, že horní řada externí klávesnice se změní na ěščřžýáíé. Myslel jsem, že si označím horní řadu pomocí nějakých mini samolepek s českými znaky, ale věřte, že to není potřeba. Pokud nepíšete všemi deseti, tak zhruba za týden si na to zvyknete a nebudete váhat, kde se daný český znak nachází.

Stisknutím kláves ctrl+shift docílíte toho, že softwarová klávesnice zůstane na displeji skryta a nebude vyskakovat při zvolených akcích, jak je běžné.

Ovládání klávesnice

Koho zajímá, jak často bude muset tapat stylusem po displeji, tak ho mohu uklidnit, že minimálně. Přepínat mezi jednotlivými aplikacemi lze buďto klasickým alt+tab nebo klávesou Fn+číslo 1 až 0, kde jsou klávesové zkratky vašich oblíbených aplikací.

Klávesa Fn+ dané písmeno označené modrou značkou, také otevírá jednotlivé PIM aplikace, IE, Word, Excel a návrat na obrazovku Today. Dokonce je zde integrována zkratka na iTask menu.

Další přístupovou cestou je Windows klávesa, která klasicky otevírá menu Start.

Pokud si otevřete Help, najdete v něm přehlednou tabulku ostatních klávesových zkratek.

Napájení klávesnice

V originálním balení jsou kromě samostatné klávesnice také dvě mikrotužkové baterie. Samozřejmě se nikde nedočtete, jaká je výdrž na jednu sadu baterií, protože to bude záležet pouze na tom, jací jste psavci. Pro přibližnou představu uvedu tedy vlastní zkušenost. Original baterie jsem si ponechal pro případ nouze a používám nabíjecí o kapacitě 900mAh. Jelikož jsem absolvoval určitý kurz v zaměstnání, používal jsem při něm samozřejmě PDA a BT klávesnici. Každý den byla tato sestava aktivní 3hodiny v kuse. Na jedno nabití vydržely baterie 5 dnů. Vybité baterie se poznají jednoduše tak, že po zapnutí, se oranžová led dioda vůbec nerozbliká nebo se za jízdy na displeji objeví hláška "Bluetooth keyboard disconnection"

Shrnutí klávesnice

Výhody

- kvalitní zpracování

- výborná stabilita na stole

- dobrá výdrž baterií

- plnohodnotné psaní s českou diakritikou

Nevýhody

- stisknutím funkční klávesy Fn+backspace má funkci OFF, dojde k vypnutí PDA i klávesnice. Bohužel PDA nejde žádným způsobem zapnout. Pomůže pouze SW reset. Možná je to jen chyba konkrétního modelu iPaqu 2210, jelikož jsem ignoroval leták s doporučením stáhnout od HP upgrade BT ovladačů. Protože ale klávesnici vypínám a zapínám shora uvedeným způsobem, nijak mi tento bug nepřekáží.

- zatím jsem neobjevil, jak napsat na BT klávesnici znak „@“, píši ho tedy stylusem na PDA SW klávesnici

Závěrem

Klávesnici vlastním 3 měsíce a testována byla s iPaqem 2210. Po celou tu dobu, při téměř denním používání, nenanstal žádný problém. Prostě přihlásíte klávesnici a píšete. Velkou výhodou je i možnost postavení PDA do stojánku i s koženým obalem. Nemusíte tedy PDA z obalu vyndavat.

Celá tato recenze, byla samozřejmě napsaná na PDA s použitím BT klávsnice.

Cena

Cena klávesnice se na internetu značně liší. Můžete ji koupit od 1.900 až do 2.900 korun včetně DPH. Je tedy na každém z vás, jak se bude snažit při koupi klávesnice.