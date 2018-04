Co je praktičtější: externí baterie, nebo druhý akumulátor?

Dnešní smartphony, především ty špičkové, umí skoro všechno. Fakticky to jsou opravdové kapesní počítače s výkonem na úrovni nedávných osobních počítačů. To samé pak platí i pro tablety. Jenže je tu jeden problém, aby byly smartphony relativně lehké a řekněme adekvátně velké, mají takové baterie, jaké mají. Výkonný hardware a špičkové displeje si ale žádají hodně energie. A to je kámen úrazu.

Energetický apetit smartphonů se sice výrobcům daří lehce vylepšovat, jenže lepší a lepší výbava včetně vyššího rozlišení displejů to anuluje. Dnešní smartphony tak při plném provozu vydrží obvykle jeden den, kdo to s hraním/přehráváním/internetováním či dalšími aktivitami přežene, může mít už během dne smůlu a baterie mu dojde.

Výrobci o tomto problému vědí a tak se v poslední době rozmáhají funkce spořící energii. Když víte, že do konce dne je ještě daleko a energie v baterii už mnoho nezbývá, můžete zapnout jeden z šetřících režimů a omezit třeba datové přenosy. V extrémním případě se telefon změní v hloupý mobil s funkcemi volání a esemeskování a s monochromatickým displejem. V nouzi je to jako dar z nebes, ale pro každodenní provoz to rozhodně není.

Praktičtějším řešením je externí baterie nebo druhá náhradní baterie pro daný přístroj. Samozřejmě to vyžaduje udržování dalšího zařízení. Minimálně na cestách to je ale neocenitelný pomocník.

Jenže které zařízení zvolit?

Externí baterie je v principu univerzální zařízení (až na některé výjimky), druhá baterie je naopak zcela specifické příslušenství. Ve většině případů platí, že s výměnou telefonu musíte vyměnit i rezervní baterii. To na úvod.

Rezervní (druhá) baterie

Někdo na ni nedá dopustit. Argumentuje menší velikostí a tudíž pohodlnější nositelností, což je bezesporu pravda, malou baterii z mobilu snadno dáte do jakékoliv kapsy. Je výhodou i to, že po přehození baterií máte v ruce telefon tak, jak je. Nic z něj nečouhá, není k ničemu připojený. Pokud například hodně telefonujete třeba v terénu, je to jistě pohodlnější.

Nevýhody to má primárně tři. Ta první platí ale jen pro někoho. Některé mobily totiž nemají výměnné baterie, takže takové řešení je pro ně z principu nepoužitelné. Platí to například pro všechny iPhony ale i pro mnoho dalších přístrojů, třeba HTC One (některé verze) nebo Oneplus One a mnoho dalších telefonů.

Samsung nabízí náhradní baterie s dobíjecí krabičkou.

Pokud telefon má výměnnou baterii, typicky všechny Samsungy, tak musíte počítat s tím, že rezervní baterie má omezenou kapacitu, obvykle stejnou jako původní baterie v mobilu. Takže zhruba přidá půl den až den ostrého provozu, při menším zatížení dva tři dny. Prostě zhruba to, co vydrží váš mobil normálně.

Třetí nevýhoda je operační. Při výměně baterie musíte telefon vypnout (respektive se vyjmutím baterie vypne). To samé platí pro nabíjení. Musíte nabíjet postupně, pokud si nepořídíte speciální nabíječku pro druhou baterii. Ty nabízí například Samsung, stojí zhruba 600 až 1 000 korun včetně rezervní baterie. Toto elegantní řešení ale pro mnohé mobily budete shánět obtížně.

Rezervní baterie nejsou drahé, originální stojí od 200 do 700 korun u těch s největší kapacitou pro velké phablety. Neoriginální jsou levnější, problém je, že kvalitu zjistíte až při používání. Někdy rozdíl nepoznáte, někdy je to hodně špatné a do baterie v obchodě neuvidíte.

Nic dalšího nelze popisovat, je to prostě další baterie, jakou jste dostali s vaším smartphonem.

Externí baterie

Při koupi externí baterie se až na výjimky nemusíte vůbec zabývat tím, kdo je výrobce (pokud nejde o design a další parametry) a jestli bude k vašemu telefonu pasovat. Většina externích baterií je univerzální (některé nelze bez redukce použít pro iPhony).

Vedle univerzálnosti je výhodou externích baterií i jejich kapacita. Samozřejmě to neplatí pro všechny, především ty nejlevnější mají obvykle kapacitu na úrovni baterií mobilů. Naopak některé modely nabijí smartphone klidně pětkrát. Takže si s jednou externí baterií vystačíte na týden i déle. Přitom nebude nijak velká. U mnoha externích baterií jsou výhodou i diody, které ukazují stav nabití.

Nevýhoda je také jasná. Externí baterie není příliš pohodlná při nabíjení smartphonu v terénu. Budete mít telefon spojený s baterií kabelem, a buď ji bude držet spolu s telefonem, což není příliš pohodlné, a nebo ji budete mít někde v kapse. Přestože externí baterie nejsou nikterak extrémně velké, tak ty s větší kapacitou tak úplně kapesní nejsou.

Nokia DC-18 je malá a levná. Kapacita stačí pro jedno nabití.

Oproti rezervní baterii, která prostě bude obvykle stejná jako ta standardní do telefonu, jsou mezi externími bateriemi velké rozdíly. Primárně cenové, nejlevnější jsou už za 200 až 300 korun, nejdražší za desetinásobek této částky, některé jsou i dražší.

Základní výbava je stejná. Na baterii je micro USB konektor pro nabíjení samotné externí baterie. Baterii jednoduše připojíte do nabíječky, třeba od vašeho mobilu. V případě iPhonu použijete dodávaný kabel pro nabíjení přístroje (micro USB - USB) a stranou USB ho zastrčíte do síťového adaptéru od iPhonu. Někdy bude ale kabel hodně krátký, takže se vyplatí pořídit kabel nový.

Externí baterie Nokia

Nabíjení smartphonu pak probíhá přes USB konektor s kabelem USB - micro USB, kdy micro konektor zasunete do mobilu. Obvykle je na externí baterie jediné tlačítko, kterým se aktivuje nabíjení a někdy (u dražších) diody informující o procesu nabíjení externí baterie a aktuálním stavu nabití.

Některé externí baterie pak mají dva výstupy a tak s nimi lze nabíjet dva přístroje najednou. Při výběru vedle designu volte podle kapacity baterie a rychlosti nabíjení, což vyjadřuje proud - čím vyšší, tím bude nabíjení přístroje rychlejší. Obvykle se pohybuje mezi 1 až 2 A.

Co vybrat?

Energie zadarmo Pokud si rádi zatočíte, nebo jezdíte často na kole, můžete nabíjet mobily zdarma. Ruční nabíječky jsou na trhu už hodně dlouho, ale v praxi je to spíš „nouzovka“ pro turistiku, kdyby bylo nejhůř. Efektivita ručního točení je malá. Lépe funguje nabíječka na kolo od Nokie, ale kdo si pamatuje dávná dynama, tak si její použití asi rozmyslí. Další možností je solární energie. Nabíječky jsou ale relativně drahé a opět v praxi hůř použitelné. Ve specifických případech ale mohou pomoci.

Výběr externích nabíječek je na trhu obrovský a cenové rozpětí taktéž. Následující tipy jsou jen příkladem, kompletní přehled nabídky na trhu nelze vytvořit. Ukazujeme primárně různé varianty a kategorie externích nabíječek.

Mezi levné externí baterie můžeme zařadit například Nokii DC-18. Elegantní velmi malá externí baterie v mnoha barvách nemá na obalu označení kapacity, která je 1 720 mAh. To zhruba odpovídá menším bateriím ve smartphonech. Výhodou vedle designu je i příznivá cena těsně nad hranicí 300 korun. Pro nabíjení přístroje má nabíječka pevný kabel s micro USB, nehodí se proto pro iPhony. I tato velmi levná baterie má diody informující o stavu.

Nokia má vůbec designově zajímavé externí baterie. Model DC-19 je podlouhlý válec, opět v mnoha pastelových barvách. Kapacita 3 200 mAh je již uvedena i na obalu. Baterie stojí 850 korun a nabijete s ní běžný smartphone dvakrát. Oproti levnějšímu modelu je univerzálnější, pro nabíjení přístroje má standardní USB konektor.

Ozaki vyrábí hodně výrazné příslušenství, tato externí baterie vypadá jako robot.

Obrovskou paletu designových externích baterií dobře reprezentuje baterie Ozaki D26. Má tvar robůtka, který není samoúčelný. Posuvná ústa kryjí nabíjecí konektor USB, druhý port pro nabíjení samotné baterie je dobře označený. Cena je vysoká, přibližně 1 100 korun za 2 600 mAh je hodně, tady se platí za design. Levnější alternativou jsou například baterie iFrogz nebo Celly.

Leitz nabízí model pro dobíjení dvou přístrojů najednou.

Pokud chcete nabíjet dvě zařízení naráz, tak to umí například nabíječka Leitz Complete (příslušenství k mobilům dělají i firmy, které se jinak zabývají úplně jiným sortimentem). Stojí asi 1 000 korun, kapacita je 5 000 mAh, což vystačí zhruba na trojí nabití mobilu. Existuje i varianta se stojánkem na mobil.

Externí nabíječky samozřejmě produkují i výrobci mobilů. Pohledná je G900 od HTC. Stojí asi 1 500 korun a má kapacitu 9 000 mAh, což už je solidní porce. I takový phablet s ní nabijete třikrát, běžný smartphone pětkrát. Stejnou kapacitu má třeba i Samsung EEB-EI1CW, který pořídíte ještě levněji, zhruba za 1 300 korun.

Cena/výkon, to je doména čínské značky Xiaomi. Nejenom v mobilech ale i v příslušenství.

Z našeho výše uvedeného malého přehledu je patrné, že ceny se výrazně liší. Třeba externí baterie od čínského Xiaomi s kapacitou 10 400 mAh pořídíte i pod 1 000 korun, některé designové s pětinovou kapacitou budou dražší. Záleží na vašich preferencích, někdo potřebuje energii na týden, někdo jen rezervu pro každodenní provoz a pak je zbytečné kupovat větší a těžší baterie s velkou kapacitou.

Čemu dáváte přednost: externí baterii nebo rezervnímu akumulátoru? celkem hlasů: 1604