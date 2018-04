Expresní soutěž - vyhrajte lístky na koncert Paul Van Dyka

V dnešní expresní soutěži můžete vyhrát dvakrát dva lísty na páteční koncert Paul Van Dyka v T-Mobile Aréně v Praze, osobní CD přehrávač Philips AX1100 a další ceny. Protože se koncert koná již v pátek, připravili jsme rychlou a jednoduchou soutěž. Stačí zodpovědět několik jednoduchých otázek a správné odpovědi nám odeslat na redakční adresu. Soutěž bude ukončena dnes večer a výherci budou ihned vylosováni a vyhlášeni. Soutěž pořádáme ve spolupráci se společností Philips.

Soutěž je ukončena, prosíme, již nehlasujte!

Výherci se mohou těšit na:

1. cena - dvě vstupenky na koncert Paul Van Dyka

2. cena - dvě vstupenky na koncert Paul Van Dyka

3. cena - osobní CD přehrávač Philips AX1100

4. až 8. cena - CD s mixy BeDJ, tričko a kšiltovka BeDJ

Vstupenky výherci obdrží těsně před koncertem, ostatní ceny budou k vyzvednutí v redakci.

Soutěžní otázky jsou následující:

1. otázka: Kteří další DJ vystoupí na pátečním koncertu Paul Van Dyka? Stačí napsat jednoho.

2. otázka: Kde a kdy se narodil Paul Van Dyk. Uveďte celé datum a místo narození.

3. otázka: Které mobilní telefony nabízí funkci BeDJ? Stačí napsat jeden model.

4. otázka: Který mobilní telefon Philips má jako první integrovaný fotoaparát.

Pokud si s odpověďmi nebudete vědět rady, hledejte nápovědu buď na našich stránkách, nebo na této stránce Philipsu.

Pravidla soutěže:

Soutěž probíhá od 12. května 2004 (13:00:00) do 12. května 2004 (20:00:00).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázky.

Organizátorem soutěže je společnost MAFRA, a.s., se sídlem Na Příkopě 988, 111 21, Praha 1, IČ 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen "MAFRA").

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci MAFRA a Philips Česká republika, a dále jejich rodinní příslušníci.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

MAFRA si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ve sporných případech si MAFRA vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Každý může v soutěži odpovídat pouze jednou - v případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas ze soutěže vyřazen. Do slosování bude zařazen každý účastník, který odpoví správně na všechny soutěžní otázky.

Ceny budou rozděleny losováním mezi účastníky soutěže, kteří vyhoví jejím podmínkám. Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou nebo budou výherci informování telefonicky. Výhra bude výherci předána osobně. Vstupenky výherci obdrží v den konání koncertu před T-Mobile Arénou. Pokud nebude výhra výhercem převzata do 21 dnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže, propadá ve prospěch MAFRA. Výhry nad 10.000, - Kč představují částku po zdanění srážkovou daní.

Účastník soutěže tímto poskytuje MAFRA a Philips Česká republika souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další údaje, které účastník soutěže společnosti MAFRA a Philips Česká republika poskytl, obě tyto společnosti zpracovávaly pro marketingové účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených zákonem.