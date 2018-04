Telefon mu málem podpálil byt. Psal si SMS s přítelkyní

Že jeho snaha o odeslání textovky přítelkyni skončí těžkým popálením ruky, by jednadvacetiletého Granta Egera z britského Newportu nikdy nenapadlo. Při procházení menu telefonu, aby zareagoval na přijatou SMS, se začaly z telefonu ozývat divné zvuky.

„Když jsem to poprvé uslyšel, nevěděl jsem, co to je. Jen jsem se sám sebe zeptal ‚co to sakra je?‘,“ uvedl mladík pro britský portál DailyMail s tím, že podivným zvukům nepřikládal žádnou důležitost.

V klidu tak textovku dopsal a chystal se k jejímu odeslání. V tom však prý z telefonu začaly lítat jiskry. Následovala okamžitá instinktivní reakce, mladík telefon v úleku odhodil. Ke své smůle se však nacházel v ložnici. Jiskřící přístroj odhodil na okraj postele, odkud sklouzl na podlahu a začal hořet.

Navzdory tomu jej mladík záhy v obavách, že od telefonu vzplane koberec v místnosti, zvedl a vyhodil ven z okna do přilehlé zahrady. Tím si však způsobil vážné popáleniny na pravé ruce, na ošetření zranění v newportské nemocnici pak podle informací britského portálu čekal osm hodin.

Po tomto incidentu, který si vyžádá dlouhodobou léčbu, prý již na žádný telefon od Sony nesáhne. „Několik let jsem sice pracoval s auty a zažil si pár elektrických šoků, ale to je úplně něco jiného,“ svěřil se Eger.

Mluvčí společnosti, u níž telefon před rokem zakoupil za 180 liber (přibližně 6,5 tisíce korun), odmítla případ jakkoli komentovat. Poškozeného pouze odkázala přímo na výrobce, u něhož by si měl zjistit, jedná-li se o ojedinělý případ.

Samotné Sony se k incidentu vyjádřilo ve smyslu, že všechna zařízení splňují vysoký standard kvality a procházejí přísnými zkušebními postupy. „Prováděné zkoušky zahrnují test odolnosti volným pádem, ohybem, tlakem, ale i teplem a simulujeme i další situace, které odrážejí různá použití našich výrobků,“ vyjádřila se společnost s tím, že je v přímém kontaktu s poškozeným kvůli prošetření příčin incidentu.

