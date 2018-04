Experti na fotografie (2)

PicturePlus

Další vyspělý prohlížeč obrázků pochází z dílny SmartCell Technologies. Umožňuje prohlížet obrázky v JPEG formátu uložené v handheldu (ty je třeba nejdříve převést do PDB formátu přiloženou konverzní utilitou) i na kartě. Je optimalizován i pro OS5 a podporuje vyšší rozlišení kromě HiResPlus.

Můžete vytvářet a konfigurovat Slideshow přímo v handheldu. K obrázkům můžete vytvářet popisky. Nevýhodou je absence náhledů.

FireViewer Suite

Bájný produkt FirePadu, jeden z nejstarších a kdysi jako freewarový produkt nejoblíbenější z PalmOS grafických prohlížečů. Používá vlastní formát, do kterého je třeba obrázky nejdříve zkonvertovat. PalmOS prohlížeč je sice zdarma, zaplatit je ale třeba za nutný desktopový konvertor obrázků. Umí přehrávat i video a jednoduché animace.

Vzhledem ke svým schopnostem zobrazovat velké obrázky až do 32000x32000 pixelů (omezeni jste tedy prakticky jen velikostí volné paměti) je ideální pro profesionální využití, jako jsou technické výkresy, schémata, mapy. Pro svoje obrázky používá svůj vlastní kompresní systém. Poslední půlrok však nebyl dále vyvíjen a chybí mu nejnovější možnosti: vyšší rozlišení, podpora OS5 apod.

myAlbum

Prohlížeč šíří kanadská firma ToySoft a jeho hlavní předností je relativní láce. Je vyvíjen ve třech verzích - pro Palm IIIc, pro palmy s 160x160 rozlišením a 16bitovou grafikou a pro HandEru330 v QVGA grafice. Obrázky je nutno připravit v desktopovém programu. Firma jako bonus nabízí možnost spouštět slideshow po zapnutí, či při vypnutí palmu a součástí slideshow jsou různé grafické efekty. Délku zobrazení obrázku ve slideshow ale nelze nastavit (je to 5 vteřin). Program nepodporuje vyšší rozlišení.

JPGViewer for Palm

Program umí prohlížet obrázky ve formátu JPEG uložené na paměťové kartě. Tím jsou pochopitelně vyřazeni z používání všichni, kdo kartu nemají. Jako prohlížeč pouze JPEG souborů je ale program velmi propracovaný: podporuje vyšší rozlišení (včetně QVGA a Hires), má náhledy i slideshow. Lze měnit i velikost obrázků přímo v handheldu.

PalmJpegWatch

Další produkt tohoto ražení z Asie. Je určen pro prohlížení JPEG obrázků a svým zajímavým designem i ovládáním se liší od jiných produktů tohoto typu - ikonky jsou zprava na displeji. Má možnost nastavení jasu a ovládání ditheringu.

Součástí licence je konverzní desktopový program pro převod obrázků z jiných formátů do JPEG. Zajímavá a užitečná je rovněž lupa a možnost rotace obrazovky

PGViewer

Prohlížeč obrázků PGViewer ve formátu PictureGear Pocket (PGP), který je dodáván standardně s handheldy Sony Clié. Výhodou je, že vám umožní zobrazovat obrázky v tomto formátu i v jiných palmech, nejen Sony Clié.

Od verze 0.5.7 podporuje i formát BMP a umí VFS i vyšší rozlišení. Je to však stále betaverze, cena je stále neznámá a zdá se, že další vývoj se mezitím zastavil. Vyžaduje desktopový PGConverter za 8 USD a v tabulce jej neuvádíme vzhledem k tomu, že není ještě zcela dotažen.

PhotoBase

Nový výrobek Arcsoftu přikládá Palm, Inc. ke svým Tungstenům T, lze jej ale zakoupit i samostatně za 29,99 USD. V akci jsem ho neviděl, údaje znám z manuálu, firma neposkytuje zkušební verzi. Je to velmi vyspělý prohlížeč založený na konverzi obrázků v PC a jeho přenosu do Palmu/karty při HotSyncu. Umí i editaci obrázků.

PocketPhoto

Tradiční produkt Dreams House Software. Podporuje ale pouze palmy se základním rozlišením 160x160 pixelů a maximálně 8bitovou grafiku (256 barev). To jsou pochopitelně docela dost velká omezení na produkt za 20 USD... Na druhou stranu je to zajímavý program i pro majitele starých palmů, protože podporují modely s 4 odstíny šedi (Palm Pilot™, Palm Pilot Professional™, Palm III™ and VII™).

Program umí slideshow, vytváření alb, beaming obrázků apod..

Další řešení

HandStory Suite

Ano, součástí balíčku produktu HandStory je i rutina na klipnutí a prohlížení obrázků. Produkt je primárně zaměřen na stahování informací z internetu, k čemuž je vybaven i funkcí na konverzi obrázku (Image Cropping) přímo z www stránek a jejich uložení pro čtení v prohlížeči HandStory Browser.

Nejedná se zde o vyložený "program na fotografie" a v tabulce jej rovněž neuvádíme, zde jej zmiňuji pro úplnost.

YiShow Explorer

Další kombinace prohlížeče obrázků s jiným produktem - v tomto případě se jedná o výkonný launcher (správce aplikací), který umí prohlížet obrázky a nastavovat je jako pozadí v launcheru.

Popis tohoto komplexního produktu je nad rámec tohoto článku, zájemce odkazuji na domovskou stránku programu.

DockWarePro

Obrázky můžete prohlížet i ve spolupráci s hodinami - jednoduše máte PDA v kolébce a na displeji se vám promítají v prezentaci obrázky střídavě s hodinami, či hodiny společně s podkladovou fotografií. Klasickým zástupcem takovýchto řešení je program DockWare. K prohlížení vastních fotografií potřebujete ovšem desktopovou utilitu DockWarePro, která vám umožní přidávat si do programu svoje fotky.

Program podporuje většinu rozlišení PalmOS handheldů, včetně QVGA, program zakoupíte i pro PocketPC platformu. Verze Pro stojí 9,95 USD a produkt šíří firma IlliumSoft.

Nezačínáte mít v PalmOS programech na prohlížení fotografií už malý zmatek? Chce to klid, ještě jsme nezmínili skupinu produktů, které dostanete úplně zadarmo. Přidáme i závěrečnou srovnávací tabulku parametrů PalmOS programů této oblíbené kategorie.