Experti na fotografie (1)

Fotografie v PDA nejsou asi hlavní prioritou při nákupu handheldu, ale když už jednou PDA máte, tak by bylo hloupé tuto vlastnost nevyužít. Programů na správu a prohlížení obrázků je ale velmi mnoho a my vám pomůžeme se v nich orientovat.

Dnes se podíváme na členění aplikací pro PalmOS dle jejich rozlišení a barevné hloubky a představíme si dnes asi nejdokonalejší trojici aplikací této kategorie. Zítra dokončíme přehled placených grafických prohlížečů pod PalmOS a ve středu přineseme nabídku software zdarma - je určen pro lidi, kteří mají jednak hlouběji do kapsy a taky nemají velké nároky na tento typ programů a chtějí si jen uložit několik obrázků svých blízkých. Téma dokončíme přehledem software v této kategorii pro další platformy.

Čím vším prohlížet?

Jednoduše se dá napsat, že k prohlížení fotografií můžete použít každý PalmOS handheld. Je jasné, že fotografie vypadají nejlépe v 16-bit barvě a v rozlišení 320x480, což je současný vrchol luxusu, ale stejně tak dobře mohou vypadat na displejích s menším rozlišením a na černobílých displejích. Zde je pochopitelně výhodou mít 16 odstínů šedi, neboť nejstarší palmy s 4 odstíny šedé už fotografii zobrazí značně "umělecky".

Naše malá tabulka palmů dle rozlišení a hloubky grafiky vám dá poměrně rychlou představu o možných kombinacích:

4-bit 8-bit 12-bit 16-bit 160x160 Palmy IIIe, IIIx, IIIxe, V, Vx, VIIx, m100, m105, m500, i705, Zire, Treo180, Visor, Visor Deluxe, Edge, Neo, Platinum, Pro, Clié S320, S360, TRGpro Palm IIIc Palm m130, Treo 90, 270, 300 Palm m505, 515, Visor Prism 240x320 HandEra330 320x320 Clié SL10, T415, SJ20 Tungsten, Clié N610C, N710C (s OS4 upgrade), N760C, T615C, T665C, SJ30 320x480 Clié NR70, NR70V, NX60, NX70

Máte dost paměti?

Majitelé PDA s vyšším rozlišením - nezapomínejte ale na to, že nádherné fotografie jsou dost brutálně vykoupeny prudce rostoucími požadavky na paměť. Tak třeba velikost obrázku v JPEG formátu v 16-bitové grafice můžeme zjednodušeně vypočítat jako součin délky a šířky obrázku v pixelech násobeno dvěma (každý pixel je definován dvoubajtovým číslem). Tak třeba velikost JPEG obrázku v základním rozlišení je velmi zhruba 160x160x2, tedy asi 51kB. U obrázku v HiResPlus již budete potřebovat 480x320x2, tedy asi 310kB.

Tento fakt je třeba vzít v úvahu rovněž u aplikací, které umí rovnou ukládat a část obrázky ve formátu JPEG bez předchozí úpravy a konverze v desktopovém programu, Třeba na obrázek 1024x768 byste potřebovali asi 1,5MB volného místa. je tedy dobré si běžné obrázky pro váš prohlížeč předem optimalizovat pro displej vašeho PDA, i když váš prohlížeč umí JPEG číst přímo (samozřejmě pokud nemáte zvláštní důvod uchovat obrázek v původním rozlišení - třeba u map, nákresů apod.).

Jaké používáte příslušenství?

Jestli máte handheld s integrovanou kamerou, či fotoaparát jako doplněk vašemu PDA, měli byste mít program, který umí s vašimi obrázky dál pracovat. Podobný problém nastává, když máte třeba fotoaparát s vyšším rozlišením na paměťové karty kompatibilní s vaším handheldem - pokud je chcete prohlížet ihned ve vašem PDA, měli byste mít produkt, který to umí.

Na trhu je několik velmi dobrých produktů, které nabízejí mnoho funkcí a schopností a jsou vesměs placené. Při menších nárocích na možnosti prohlížečů lze využívat i některé jednodušší freewarové programy a i ty si u nás představíme.

Acid Image

Acid Image proslul svojí univerzalitou a jedinečnými možnostmi, pro mnohé uživatele nenahraditelnými. Je to prohlížeč, který nemá žádnou konverzní desktopovou část, ale umí si poradit s běžně dostupnými formáty přímo v handheldu, resp. na paměťové kartě.

Obrázky nijak nezmenšuje, naopak máte-li uloženy rozsáhlejší obrázkové soubory, zachovává původní pixely. To jej činí ideálním produktem zejména v těchto případech:

ukládání schémat, plánků, technických výkresů a map, protože zachová detail a umožňuje zoomovat

jako doplněk fotoaparátu s MS kartou, neboť umí přečíst a zobrazit obrázek o vyšším rozlišení sejmutý třeba fotoaparátem 3 Mpixely...

V tom je síla AcidImage, čímž ale nechci říct, že se nehodí třeba k prohlížení rodinných fotografií a pod.. To zvládá taky dobře, včetně slideshow i náhledů. A obrázky si můžete z úsporných důvodů předem upravit nějakém desktopovém grafickém programu, aby byly úsporné právě na vaše rozlišení.

Tedy shrňme hlavní přednosti AcidImage:

přímá podpora formátů GIF, BMP, JPEG bez nutnosti konverze

přečte i "konkurenční" formáty Sony a SplashPhoto

tématická slideshow

zobrazení náhledů

podpora většiny rozlišení a grafické hloubky

výborná mnohastupňová lupa (1-1600%), otáčení obrázků

podpora VFS

SplashPhoto

Druhým silným a populárním programem v této kategorii je SplashPhoto. Je koncepčně odlišný AcidImage zejména tím, že sice dokáže přečíst JPEG formát z karty, je ale zejména stavěný na práci s desktopovou částí, která dokáže rychle a snadno váš obrázek připravit a zkonvertovat do úsporného PDB formátu. Můžete upravovat a optimalizovat rozlišení, barevnou hloubku, nastavit zoom, kontrast a jas a zvolit případný výřez. Obrázek je poté zkonvertován do formátu SplashPhoto a při hotsyncu přenesen do PDA, popřípadě na kartu.

Toto řešení má výhodu v tom, že obrázky jsou velmi úsporné, což je ideální vlastnost zejména pro majitele handheldů bez paměťové karty. Tuto úsporu můžete navíc podpořit konverzí obrázku do úspornějšího JPEG (cca na pětinu). Kdo nemá na PC žádný grafický program, poskytne mu SplashPhoto navíc obstojnou možnost ovlivnit vzhled přenášeného obrázku.

A co SplashPhoto tedy dobře umí?

podpora formátu JPEG

optimalizace a konverze obrázku v desktopu

podpora různých rozlišení a barevné hloubky

rychlé náhledy a možnost slideshow

podpora VFS

Clie Viewer, Clie Album, PhotoStand, PhotoEditor

Suita programů, kterou obdrží zdarma majitel handheldů od Sony značky Clié.

Clié Viewer je viceúčelová aplikace určená k prohlížení obrázků a přehrávání videoklipů a zvukových poznámek. Zvládá základní operace s obrázky (výmaz, kopírování, beaming, přesun), prohlížení jednotlivých fotografií a jejich rotaci na obrazovce. Vzhledem k přítomnosti PhotoStand (viz dále) je to spíše jakýsi správce obrázků, videoklipů a zvuků. Obrázky jsou ve formátu JPWEG (DCF).

ClieAlbum je další komponenta balíčku grafických programů Sony. Slouží k zakládání obrázků do tématických celků (alb), přidávání popisků k obrázkům apod.

PhotoStand se využívá k vytváření a spouštění prezentací (slideshow). Přechody i prodlevy jsou nastavitelné,

PhotoEditor je docela komfortní PalmOS editor fotografií. Má obstojnou škálu grafických nástrojů

Zítra budeme pokračovat v přehledu programů pro prohlížení fotografií na PalmOS handheldech. Je jich víc, než byste asi čekali...