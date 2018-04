Expansys poutá pozornost. Nabízí Acer A1 s Google Android

Aceru, který po loňské akvizici společnosti E-Ten začal produkovat telefony s Windows Mobile, evidentně není cizí ani nová platforma Google Android. Na francouzské a britské mutaci stránek distributora Expansys se totiž v minulých dnech krátce objevilo zařízení Acer A1 s Androidem "na palubě".

A1 má dle specifikací zveřejněných na zmíněném serveru běžet na nejnovější aktualizaci systému Donut (Google Android 2.0). Právě aktualizace Donut má mimo jiné systému přidat podporu displejů s vyšším rozlišením, než je dodnes výhradně používané HVGA. A1 se proto pochlubí 3,5" zobrazovačem s rozlišením WVGA, tedy 480 x 800 obrazových bodů.

Hnacím motorem zařízení je čipová sada Qualcomm 8250 v čele s procesorem s maximálním taktem 768 MHz, navíc za vydatné podpory 256 MB operační paměti. K instalaci aplikací z Android Marketu je pak připraven datový prostor rovných 512 MB, pro multimédia a další uživatelská data je samozřejmě v záloze microSD slot s podporou SD 2.0.

Ani další výbava A1 v ničem nezahálí a zahrnuje univerzální telefonní modul s podporou rychlých datových přenosů, nechybí ani wi-fi a Bluetooth; zmíněný chipset zahrnuje i satelitní navigaci. Multimediální funkce prezentuje vestavěný fotoaparát s 5.0 MPix snímačem a pak také 3,5 mm audio jack. Acer A1 by měl být kompaktní přístroj tloušťky 12,5 milimetru o celkové hmotnosti 135 gramů.

Model A1 by tak mohl být jasnou jedničkou mezi Androidy. Má to ale jeden háček. Verze systému s číselným označením 2.0 by měla mít označení Eclair, a nikoli Donut (verze 1.6), jak je na Expansysu uvedeno.

Patrně tedy jde jen o snahu serveru Expansys se zviditelnit; ostatně by to nebylo poprvé. Podobný scénář totiž použil již v červenci, když na své stránky umístil zařízení Sony Ericsson Xperia X3. Po několika dnech, kdy na přístroj upozornila řada renomovaných serverů, byl však telefon z nabídky odstraněn. Na celé kauze tak vydělal právě Expansys, kterému na těch několik málo dnů raketově stoupla návštěvnost a možná i počet provedených objednávek.