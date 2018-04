Expandia Banka - dva měsíce poté

Před více než dvěmi měsíci odstartovala se svými službami Expandia Banka - až doposud neznámý peněžní ústav. Již notnou dobu před tím nás masírovala intenzivní reklama v televizi, na billboardech, v tisku - a světe div se, i na internetu. To, co Expandia Banku přivedlo až na stránky Mobil serveru, bylo jednak její internetové napojení klienta k jeho účtu, jednak aplikace SIM Toolkitového bankovnictví v síti Paegas. Jak tedy vypadá Expandia Banka dva měsíce po svém startu?

Celou situaci si dovolím vzít z pohledu majitele dvou běžných účtů - jednoho v Expandia Bance, jednoho v IPB, přičemž oba účty úměrně používám a mohu tedy srovnat odlišný přístup.

První velkou odlišností je, že v Expandia Bance platíte za to, že je vám veden účet - částka se pohybuje v rozmezí 95-390 Kč podle typu "tarifního" programu - tedy podle toho, kolik operací je v ceně. V ostatních bankách platíte za vedení účtu desetinu, ne-li nic.

Rozdíl druhý: to, že platíte za vedení účtu poměrně vysokou částku ve srovnání s konkurencí, si Expandia Banka jako jedna z prvních bank přeložila tak, že by služby měly odpovídat vaší důvěře. O čem mluvím? Neuvěřitelná ochota, něco, s čím se český člověk až dosud v našich bankách nesetkával. Nemáte občanku v okamžiku, kdy jste si usmyslil založit účet? Nevadí, přinesete ji příště, až si třeba půjdete pro kartu. Jeden příklad za všechny: můj poněkud zaneprázdněný přítel si rozhodl založit si konto v Expandia Bance. Zatelefonoval na infolinku (zdarma, je to Zelená linka) a vyslovil své přání. Konto si zařídil po telefonu a při dotazu na podpis smlouvy se rozhodl tak, že jej přinese, až si půjde pro platební kartu. Bylo mu vyhověno - po čtrnácti dnech se stavil, podepsal smlouvy a odnesl si platební kartu.

Platební karta je u Expandia Banky dalším příjemným překvapením. Zatímco v IPB jsem na její vydání čekal půl roku od založení účtu (dnes jsou to u některých 3 měsíce) - a obdobná situace byla i jinde - v Expandia Bance se nikdo nepozastavuje nad tím, že ji chcete. Expandia Banka si totiž šetří práci tím, že nemusí vydávat hotovost na přepážce. Takže jestli chcete Maestro/Cirrus, není to problém - je zdarma, kdybyste rádi EuroCard Standard, bude jen o pár dní později a za 700 Kč. U Standard EuroCarty si můžete zvolit až 40 000 Kč týdení limit pro výběr z bankomatu, nebo 80 000 Kč pro výběr na přepážce, karta platí jeden rok. U EuroCarty samozřejmě úrazové pojištění pro zahraničí v ceně.

Pokud z karty vybíráte z bankomatu, platíte určitý poplatek - při klasickém pátečním výběru 2000 Kč to dělá okolo 11 Kč, což není extra moc (9 Kč, +0,25% částky) pokud to porovnám s nejlacinější platební kartou Visa Electron od IPB (vydání cca 260 Kč), je to totéž - i zde platím zhruba stejný obolus. Platby v obchodech jsou zdarma a dle mých zkušeností zatím všude bez problémů (výjimka: supermarket Meinl na Lužinách - prostě tam nikdy není nikdo, kdo by uměl narábat s technikou čtečky...).

Počáteční vklad? Bylo by vhodné vložit 1000 Kč, ale jestli nemáte, stačí je dodat do 14-ti dnů...

Internetové napojení: ze začátku bylo poměrně problematické. Linka na PragoNet byla přetížená, taktéž linka do GTS. Před měsícem nahradilo PragoNet připojení od IBM a linky se zřejmě dočkaly posílení (údajně jde o 1MB linky) - od té doby není příliš, na co si při internetovém propojení stěžovat. Rychlost je velmi příjemná, pokud si správně nastavíte cachování javascriptového kódu, nečekáte ani příliš dlouho. Přesto: první zalogování a natažení všech javascriptů je záležitostí dvou minut na modemu a na speerovaném providerovi.

Po internetu můžete v Expandia Bance dělat na svém účtu téměř vše - výjimkou jsou zahraniční platby, jeho zrušení a vydání platební karty. Nad inteligentním revolvingovým vkladem jsem již jásal: zadáte částku, kterou chcete mít vždy na konci vámi definovaného období na účtu (týden, měsíc, dekáda atd) - a zbytek se převádí na patřičný terminovaný účet. Tím dosahujete vyššího zhodnocení vkladu a navíc se trochu nutíte šetřit.

Příjemné je, že pokud něco platíte platební kartou a na běžném účtu nemáte dostatek peněz, zatímco na terminovaném ano, Expandia si vezme terminovaný účet jako záruku a nechá vás zaplatit až polovinou výše terminovaného účtu. Opravdu hodně praktická funkce!

Výpisy, avizace plateb emailem i jako SMS zpráva mi již dnes přijdou jako samozřejmost, přitom do většiny českých bank nepodáte platební příkaz ani přes fax, natož pak přes WWW stránky. Jednou z mála výjimek je Živnobanka, například v IPB u Postžira nemáte šanci zjistit zůstatek na účtu mimo pravidelný výpis, pokud si nepředplatíte službu zjištění zůstatku po telefonu!

Jestli je vám to málo, můžete obchodovat a účtovat přes platební terminály, fax, telefon i osobně - ale přes ten internet je to jednak nejlevnější, jednak nejpohodlnější.

Když se řekne internet a bankovnictví, ihned je na řadě bezpečnost. Když jsem se podíval na server Expadnia Banky, s hrůzou jsem zjistil, že jede na Windows NT - tedy na systému s diskutabilní spolehlivostí oproti profesionálnímu Unixu (což takhle dát si teedrop?) Postupem času se ukázalo, že Windows NT jsou pouze grafické rozhraní a všechno ostatní jede přes Open VMS - tedy starý dobrý systém prověřený léty a tisícovkami bankovních domů. Navíc přístup k účtu neprobíhá skrze stabilní heslo ale díky elektronickému klíči - krabičce, v níž je zadrátovaný algoritmus generování hesla. Toto heslo se generuje podle času a podle určité posloupnosti (samozřejmě se nikde neroztrubuje jaké všechny údaje ho tvoří) - takže pokud jej chytnete o minutu později a rozkódujete jej z 128 bitové šifry, je vám na nic. Navíc: tím dostanete jen přehled o stavu účtu - každá další operace je certifikována dalším heslem... zní to pro hackery beznadějně...

A jak je to s přístupem přes mobilní telefony? Především: jen přes síť Paegas. Dále: jen přes telefon podporující SIM Application Toolkit - tedy jen některé Siemens S10 a Sagem 725. Výměna SIM karty stojí 1000 Kč a na této kartě nemůžete použít jinou SIM Toolkitovou aplikaci - alespoň Paegas to tak dělá. Převody a operace jsem vyzkoušel na Sagemu: funguje to hezky, je to dobré na omráčení obchodních partnerů, ale v praxi si raději počkám na večer, kdy to zaúčtuji přes internet. Nicméně, na nárazové události je to dobré!

Až doposud jsem s Expandia Bankou získal jen ty nejlepší zkušenosti - včasné vykonávaní plateb (to také není zvyk), velmi ochotní lidé (ta paní, co mi otevírala účet si ještě po měsíci pamatovala moje jméno, zatímco já jsem její marně lovil v paměti) a perfektní servis. Co jsem nevyužil, je vedení mého účtu i pro šest dalších měn...

Přesto jsou příhody, kdy se ukáže, jak je elektronické bankovnictví na houby - a není to vina Expanda Banky.

Příklad 1: doplacení nedoplatků u bytového družstva z doby, kdy jsem měnil účet. Komunikace s paní účetní z bytového družstva v situaci, kdy jsem se dohodli, kolik mám zaplatit a že nevím, kolik ještě přijde z IPB: "Tak já ihned podám příkaz k úhradě přes internet a do konce týdne máte peníze na účtu. Zavolám vám v pátek a domluvíme se, kolik ještě dlužím". Desetivteřinová pausa, než mi účetní odpoví:"My dostáváme výpisy až v koncem měsíce za minulý měsíc - tak zavolejte koncem srpna..."

Příklad 2: chci změnit platbu pro Pražské energetické závody z DIPO (kvůli nimž musím na poštu) za trvalý příkaz k platbě či inkasu. Telefonát na PRE ukazuje jasně, že to není tak snadné - moje představa, že mi někdo nadiktuje číslo účtu a já během dvou minut operaci vyřídím, je mylná. Podle účetní PRE je třeba dojít na obchodní oddělení a zde sepsat smlouvu o platbě přes trvalý příkaz....

Oba příklady jasně ukazují, že nejmodernější technika je bezmocná tam, kde najedete na soudružsky zajetý kolos; žádná úspora času se zde jaksi nekoná.

Jaké je tedy resumé? Expandia Banka nabízí služby podstatně dražší, než kterákoliv jiná banka - a také podstatně kvalitnější. Je jasné, že její služby si vyberou především lidé vážící si svého času, lidé, kteří nenávidí stání ve frontách a nerozpakují se vyměnit pobyt na přepážce za pěti-deseti korunový poplatek. Pokud máte času dostatek a naopak jste na tom krátce s penězi, volte Postžiro nebo Sporožiro - pokud je vám ale pohodlí milejší, než 200-300 Kč měsíčních výdajů, je Expandia Banka zatím tou nejlepší volbou - nejenom pro komplexnost služeb, jakou v souhrnu jinde najdete jen těžko, ale především pro způsob, jakým zachází banka s člověkem - zákazníkem.

