Exotické mobily u Oskara: Tyhle určitě neznáte!

Před pár dny jsme vám představili první část výsledků ze statistik, které nám poskytl operátor Oskar. Jednalo se o devatenáct nejčastěji používaných mobilních telefonů v jeho síti. Dnes se naopak podíváme na ty telefony, které se v síti Oskara vyskytují jen v jednom exempláři. Takových mobilů se v síti Oskara objevuje zhruba 400. To je samozřejmě velký počet telefonů - nad rámec tohoto článku - a tak vám představíme ty nejzajímavější z nich.

Než se do přehledu exotických mobilů používaných v síti Oskar pustíme, připomeňme, jak operátor zjistí, jaké mobily jeho zákazníci používají. Je to poměrně jednoduché, jelikož každý mobil má své unikátní identifikační číslo IMEI. To identifikuje jak výrobní číslo konkrétního telefonu, ale i jeho výrobce, typ produktu, či zemi původu. Tímto číslem IMEI se telefon přihlašuje do sítě, stejně jako karta SIM svým identifikačním číslem IMSI. A následně operátor pomocí speciálních tabulek identifikuje, jaké mobily jeho zákazníci používají. Tyto tabulky jsou veřejně dostupné, stejně jako vyhledávací služba, která rozkóduje i IMEI vašeho mobilu.

Superluxus za supercenu

A nyní se můžeme pustit do těch nejzajímavějších exotických mobilů, které používají majitelé karty SIM Oskara. Začít můžeme hned jednou těžkou váhou a to doslova. Jak také jinak charakterizovat superluxusní mobil Vertu MMII, který se v síti Oskara vyskytuje v jediném exempláři. Vertu MMII je sice již tři roky starý model, ale do starého železa určitě nepatří. Po technické stránce zaostává, ale parádu ještě určitě udělá. Aby také ne, když nejlevnější verze stála ve své době okolo 200 000 Kč a ta nejdražší, platinová, téměř milion korun. V bazaru tento mobil určitě neseženete a pokud ano, tak by možná jeho cena ani příliš neklesla.

Japonci pro Evropu

Úplně z jiného soudku je dvojice telefonů s japonským původem. Jak Sharp V801SH, tak Sanyo V801SA se v Evropě neprodávají. Jsou to mobily určené pro japonskou síť společnosti Vodafone. Jelikož v Japonsku sítě GSM nikdo neprovozuje, tak by tyto dva modely u nás logicky fungovat neměly. Jenže se jedná o telefony z nové řady, které podporují službu takzvaného globálního roamingu a tak podporují dokonce tři pásma GSM, z toho dvě evropská. Sanyo je vysouvací mobil, Sharp véčko a má i lepší výbavu, která zahrnuje megapixelový fotoaparát a další dnes již běžné funkce. Oba modely nejsou úplné novinky, přesto jen málokdo se může pochlubit, že si v Evropě volá z ryze japonského mobilu…



Sanyo V801SA a Sharp V801SH.

Exotika z dálného východu

Pokud vám obě výše uvedené značky mobilů dostatečně exotické nepřijdou, tak jsme u Oskara našli takové, které určitě znát nebudete. Neznáme je ani my a nejde o nich ani nic kloudného vypátrat. To je například případ mobilů YUN TIANXING 2000, TRANSASIA MG7, nebo REVOTECH RGC-4000. Poslední z nich má jihokorejský původ, první dva pak asi čínský.



Xoceco G768 a SED 838+.

Známé i neznámé

V síti Oskara jsme našli množství modelů poměrně známých tchajwanských výrobců jako je DBTEL, BenQ a nechybí ani přístroje od poměrně známých čínských značek Capitel a Bird. Bird je v Evropě znám spoluprací s Sagemem, který některé jeho modely nabízí a BenQ je aktuálně vlastníkem celé divize mobilních telefonů Siemens, takže za chvíli jej za exotickou značku rozhodně považovat nebudeme.

Čínská avantgarda

Od Birdu jsme u Oskara našli například model SC04, od Benqu smartphone P30, DBTEL má u Oskara zastoupení v modelu 2052 a od Capitelu můžeme uvést model C8600. Dva roky staré véčko trochu připomíná LG, má jeden monochromatický displej, jeden barevný a z výbavy asi nejvíc zaujme GPRS a čtyřicetihlasé polyfonní melodie. Capitel ale dělá i mnohem zajímavější mobily, bohužel u Oskara jsme našli jen ty starší modely.



Soyea d1 a Gionee 508.

Velmi exotické, a to i v zemi svého původu – v Číně, jsou mobily značek Soyea a Gionee. V obou případech se jedná o véčka bez integrovaných antén. Gionee 508 má dva barevné displeje, Soyea d1 jen jeden. Soyea má sice zaoblenější design, působí ale decentnějším dojmem, než výrazně barevný mobil Gionee, kterého navíc doplňuje motýlek, jako maskot modelu.

Dědečci stále slouží

Vedle exotických mobilů ale Oskaráci používají i telefony které si zaslouží obdiv a úctu, neboť jsou již velmi dlouho v důchodu. Tak třeba taková Motorola Intenational 1000, to je pořádný kus mobilu. Tedy mobilu, spíš přenosného komunikačního zařízení, protože říkat mobil krabici s hmotností 2,6 kg asi není příliš vhodné. Tento model vyráběla Motorola zhruba od roku 1991, takže se jedná o opravdový unikát. To platí i o mobilu Bosch Cartel S, který je o něco mladší než Motorola, pochází z roku 1994. Navíc už vypadá skoro jako mobil, i když téměř nic neumí, dokonce ani odesílat SMS.



Motorola Intenational 1000.

Starý luxus

A na závěr můžeme ještě zmínit jeden zajímavý mobil, ani nový ani starý, dokonce pochází z Evropy. Je to Bang & Olufsen Beoworld 9800. Značka Bang & Olufsen je známá jako výrobce luxusní spotřební elektroniky a klade velký důraz na design. Model Beoworld 9800 pochází z roku 1998 a ve skutečnosti je to převlečený Philips Genie. Ve verzi Bang & Olufsen ale mnohem dražší. Telefon je i na dnešní poměry pohledný, i když samozřejmě po technické stránce již výrazně zaostává a ani anténa není integrovaná.



Beoworld 9800. Beoworld 9800.

Soutěž!

Klienti Oskara používají velké množství zajímavých mobilů. Možná jste mezi nimi i vy. A proto ve spolupráci s operátorem Oskar vyhlašujeme soutěž o nejexotičtější mobil který aktivně používáte v síti Oskar. Stačí vyfotografovat váš mobil a zaslat jeho fotografii na e-mailovou adresu redakce. Můžete tak učinit od dnešního dne do 15. září 2005. Následně všechny fotografie zveřejníme a sami čtenáři určí, který mobil si zaslouží vítězství. A to bude stát za to, Oskar totiž pro výherce věnoval mobil Sharp GX25 v speciální verzi Ferrari. Takový mobil u nás běžně nekoupíte, navíc má bohatou výbavu a perfektní povrchovou úpravu.