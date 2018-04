Exkurze do mobilní historie nabízí úsměvné, zapomenuté i legendární mobily

Do soutěže Hledáme největšího znalce mobilů jsme zařadili 22 telefonů. Až na jeden to nebyly zcela historické modely, mnohé z nich jsou jistě stále v provozu. Na druhou stranu jsme se snažili vybrat zajímavé a netradiční přístroje. Všechny telefony poznalo 443 soutěžících, což nás přesvědčilo o tom, že čtenáři Mobil.cz se v mobilech opravdu vyznají.

Nabízíme vám fotografie všech mobilů ze soutěže i jejich krátkou historii. Skoro u všech si můžete přečíst dobovou recenzi, v které můžete zavzpomínat, co bylo kdysi u mobilů nové a co důležité. Z dnešního pohledu je to často veselé čtení, což ovšem platí všeobecně u elektronických přístrojů. Telefony ze soutěže jsou i zajímavým přehledem slepých uliček a dnes již mrtvých společností.

Siemens SL65 Escada

Jedním ze symbolů konce zlatých časů Siemensu byl i model SL65, než se pustil do dobrodružství jménem Benq. V naší soutěži jsme použili speciální edici Escada. V roce 2005 stála standardní verze telefonu okolo 9 000 korun, speciální edice Escada 25 000 korun, a ještě se neprodávala v běžné obchodní síti. Pro zajímavost, u nás telefon propagovala modelka Simona Krainová. V každém případě ani model SL65 Siemens nezachránil, a tak na tuto značku mobilů už můžeme jen vzpomínat.

Dobovou recenzi telefonu najdete zde.

Sony Ericsson R300

Sony Ericsson R300 není příliš zajímavý telefon. Zhruba dva roky starý model patřil mezi levné mobily a lákal na integrované rádio s velkým reproduktorem na zadní straně. Zepředu mobil, z druhé strany rádio.

Dobovou recenzi čtěte zde.

Motorola Rizr Z8

Po éře žiletek Motorola poněkud tápala a nechtěla se žiletkového designu vzdát. Proto měl i netradiční vysouvací model Rizr Z8 ve spodní části charakteristickou bradu a klávesnici ve stylu legendárního Razru V3. Telefon se při vysouvání prohýbal a Motorola pro něj zvolila operační systém Symbian s nadstavbou UIQ. V roce 2007, kdy se koncem roku dostal telefon na trh, byl Symbian ještě stále král světa smartphonů a používalo jej hodně výrobců. Pro pořádek dodejme, že Rizr Z8 se prodával při nástupu na trh za téměř 13 000 korun.

Recenzi Motoroly Z8 si můžete přečíst zde.

Samsung E500

Na první pohled je jasné, že Samsung E500 byl určen výhradně pro dámy. Z dnešního pohledu měl poněkud výrazný design. Ženám bylo přizpůsobeno i menu, mohly v něm hlídat menstruaci nebo si v editoru měnit účesy i oblečení. Samsung E500 konkuroval dámským modelům Nokie a v roce 2006 si za něj výrobce účtoval asi 8 500 korun.

Test telefonu si přečtěte zde.

Motorola Rokr E2

Když se Motorola vrhla na hudební mobily, spojila se s Applem a připravila model E1. Žádný velký úspěch nezaznamenal. Apple se následně vydal vlastní cestou a jak dnes víme, velmi úspěšnou. Motorola pokračovala sama modelem E2. Ten se u nás pravděpodobně nikdy oficiálně neprodával, ve světě patřil mezi levnější hudební telefony. Uživatelské prostředí postavila Motorola na Linuxu (systém použila již u dřívějších modelů) a zajímavostí byl i posuvný zámek klávesnice na boku přístroje. S obojím tak trochu předběhla dobu.

Test Motoroly E2 jsme vám nabídli zde.

Sagem my302X

Kdybychom nepřipravovali soutěž, asi bychom si na Sagem my302X ani nevzpomněli. Byl to obyčejný mobil nižší třídy, na trh přišel v roce 2006. Výrobce jej označoval jako outdoorový model, ale žádný drsňák to rozhodně nebyl. Na svou dobu standardní byl barevný displej s rozlišením 128 × 128 pixelů. Nic dalšího nám v paměti neutkvělo.

Informace Sagemu my302X jsme vám přinesli v tomto článku.

Sagem myX-8

Další Sagem ze soutěže si ale pamatujeme velmi dobře. Futuristický model myX-8 byl nepřehlédnutelný. A na svou dobu slušně vybavený. Třeba displej s rozlišením 240 × 320 pixelů nebyl vůbec špatný a ostudu neudělal ani 1,3 megapixelový fotoaparát. Ale to nejpodstatnější, čím nás tento Sagem uchvátil, byl neotřelý vzhled od designéra Ora Ita. Dodejme, že telefon v roce 2005 stál okolo 12 000 korun, patřil tedy mezi luxusnější zboží.

Recenzi telefonu si přečtěte zde.

Samsung D410

Telefon který vám v soutěži dělal největší starosti, jsme testovali v roce 2004 a byli jsme nadšeni z jeho displeje. Z dnešního pohledu se směšným rozlišením 176 × 220 obrazových bodů, ale tenkrát poprvé s podporou 260 000 barev. Stejné pousmání vzbudí i VGA rozlišení fotoaparátu. Ale onen otočný objektiv byl ve své době velmi zajímavým řešením. Podle dobové recenze stál telefon na jaře 2004 téměř 16 000 korun, byl to nejlepší model výrobce.

Recenzi telefonu najdete zde.

Samsung F300

Pokud se nepleteme, Samsung F300 se na našem trhu nakonec oficiálně neprodával. Mobil patří do rubriky rarit a zvláštností. Měl dvě strany, z jedné vypadal a i fungoval jako MP3 přehrávač a z té druhé jako obyčejný mobil s extrémně malým displejem. Bylo to zajímavé řešení, ale zjevně slepá ulička. Ostatně stejně dopadla většina netradičních pokusů o "nový mobil" v době před příchodem iPhonu a celé plejády dotykových smartphonů.

Další informace o Samsungu F300 najdete zde.

Samsung G800

Samsung G800 byl populární model korejské značky. Lákal na pětimegapixelový fotoaparát, ale především na trojnásobný optický zoom a xenonový blesk. Byl to obyčejný mobil bez otevřeného operačního systému s poněkud tlustším tělem a v roce 2007 s cenou okolo 12 000 korun. Zajímavé je, že od té doby se po optickém zoomu slehla u mobilů zem, jen rozlišení nám stále stoupá a stoupá.

Dobový test telefonu si přečtěte zde.

Samsung U900 Soul

Samsung U900 je mladý přístroj, na trh přišel v první polovině roku 2008. V té době vrcholila móda vysouvacích mobilů a záchvěv přicházející nadvlády dotykových displejů u něj představovala dotyková ploška místo navigačního kříže. Na druhou stranu to byl jeden z posledních top mobilů bez dotykového displeje a hlavně bez otevřeného operačního systému. Zkuste si dnes najít "hloupý" mobil za 10 000 korun. Tolik totiž tehdy Samsung U900 Soul stál.

Test Samsungu U900 jsme přinesli zde.

Bosch 908

Asi nejstarším přístrojem v soutěži byl Bosch 908. Měl tehdy módní flip, ještě pevnou vnější anténu a monochromatický displej. Přiznáváme, že z redakce tento mobil nikdo nepoužíval, takže se můžeme pobavit jen u tehdejší recenze, která vyzdvihovala integrovaný modem s rychlostí 9,6 kbps a skupiny volajících. V každém případě to byl elegantní mobil značky, která pohltila Dancall, aby ji samotnou později převzal Siemens (jeho konec nemusíme připomínat).

Dávnou recenzi přístroje najdete zde.

Siemens SF65

Nebýt soutěže, na tento Siemens SF65 bychom si už nevzpomněli. Z dnešního pohledu podivné véčko s otočným displejem připravil pro Siemens nizozemský Philips, který obdobný model prodával jako model 760. Otočný displej měl proto, že mu chyběl displej vnější, a to je u véček nevýhoda. Ale stejně jako je mrtvý Siemens, tak jsou dnes téměř mrtvá i véčka. Čest jejich památce.

Test Siemensu SF65 najdete zde.

Siemens ST60

Siemens ST60 je další raritní model v naší soutěži. Telefon si Siemens objednal na Tchajwanu, stejně jako předchozí model ST55. A pak ho prodával primárně u operátorů ze skupiny T-Mobile. Na svou dobu malý a lehký mobil měl solidní displej, fotoaparát a zcela odlišné menu než pravověrné Siemensy.

Další informace o modelu sT60 najdete zde.

Siemens U15

To nejlepší od Siemensu se nám podařilo dostat do poslední otázky. Model U15 se u nás neprodával. On to vlastně ani nebyl Siemens, telefon vyráběla Motorola, ve svém portfoliu jej značila A835. Byl to druhý model značky s podporou 3G, což byla v roce 2003 velká rarita (a kdo by si u nás tehdy řekl, že 3G sítě budou v České republice rarita vlastně do předloňského roku). Ale zpět k Siemensu U15. Obří telefon se při našem testování vyznačoval tím, že ještě půl minuty po vytažení baterie stále svítil displej. A to je vše, co si z jeho testování pamatujeme.

Další informace k telefonu najdete zde.

Motorola Razr2 V8

Do soutěže jsme zařadili i jednu z legendárních žiletek Motoroly. Nikoliv původní model V3 nebo některé low-endové deriváty, ale nástupce originálu, model V8. Jeho tenké tělo ale již v roce 2007 nelákalo tolik, jako před několika lety u původního modelu. Krásné véčko zapadlo a úspěch slavilo jen v USA, kde musel mít tenkou žiletku prostě každý. U nás se model prodával za přibližně 10 000 korun.

Test telefonu najdete zde.

Nokia 7373

Byly doby, kdy se Nokia se Samsungem přetahovala o zákaznice speciálními dámskými modely. Nokia jich měla po několik let vždy celou modelovou řadu. Do té s názvem L´Amour patřil i model 7373, který měl zajímavou vytáčecí konstrukci. V modelové řadě byly ale ještě výstřednější přístroje, Nokia 7373 rozhodně patřila mezi ty konvenčnější. Dodejme, že telefon se prodával v roce 2007 za přibližně 7 000 korun.

Test Nokie 7373 čtěte zde.

Nokia 7900 Prism

Nedlouho po dámské řadě L´Amour přišla v roce 2007 Nokia s další extravagantní řadou mobilů s názvem Prism. Tentokrát byly hlavním motivem kosočtverce, kterými byl pokryt celý mobil. Ale to hlavní přišlo až po rozsvícení klávesnice. Byla různobarevná a včetně dvou barevných diod na vrchu přístroje se tak z Nokie 7900 Prism stal ideální mobil na diskotéky. Kdo toužil po kosočtvercovém designu a nechtěl utrácet horentních 11 000 korun za model 7900, mohl sáhnout po levnějších telefonech se stejným designem. Perlička na konec, telefon si Nokia nechala vyrábět v Jižní Koreji.

Recenzi telefonu najdete zde.

Nokia E90

Dalším legendárním mobilem v soutěži byl poslední klasický komunikátor Nokia E90. Velké mobily s notebookovou konstrukcí produkovala Nokia od devadesátých let a byly docela úspěšné. I když možná víc u specifické skupiny zákazníků, než v kolonkách účetnictví výrobce. Model E90 přišel na trh koncem roku 2007 a přímého nástupce se již nedočkal. Za vše může nástup iPhonu a jemu podobných smartphonů, třeba i opatřených z boku výsuvnou klávesnicí. Nokia E90 stála při uvedení na trh závratných 25 000 korun.

Dobovou recenzi si přečtěte zde.

Panasonic GD55

Panasonic GD55 je dnes už také raritní přístroj. Miniaturní mobil jsme si na test přivezli z Thajska. Telefon je i na dnešní dobu extrémně malý, výbava naopak nestojí za zmínku. Aby ne, když se tento kolibřík prodával již v roce 2003. Zajímavostí bylo, že příbuzný model nabízel Siemens a bylo to véčko CL50. Telefon se prodával za zhruba 5 000 korun.

Test Panasoniku GD55 jsme přinesli zde.

Sagem myZ-5

K Sagemu myZ-5 nemáme příliš co dodat. Nepříliš zajímavý vysouvák s barevným displejem se prodával v roce 2005, měl ještě pevnou vnější anténu a na svou dobu průměrnou výbavu. Nepodařilo se nám zjistit, zda se telefon prodával i u nás, pravděpodobně nikoliv (nejsme si jisti prodejem u T-Mobile).

Další informace o Sagemu myZ-5 najdete zde.

Samsung C510

Samsung C510 je zajímavý především tím, že vypadal skoro stejně jako mnohem starší model E700, ale byl menší. Jestliže E700 patřil v roce 2003 mezi top modely Samsungu, tak model C510 o čtyři roky později byl už jen malým stylovým low-endem. V roce 2007 se Samsung C510 prodával za necelé tři tisíce korun.

Test telefonu najdete zde.