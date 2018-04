Exkluzivní test nejhloupějších mobilů na světě

O dětských a seniorským mobilech jsme na stránkách Mobil.cz informovali již mnohokrát. Jenže mimo veletrhů a výstav jsme neměli možnost v praxi tyto specifické přístroje vyzkoušet. Díky slovenské firmě Zadako, která dva speciální mobily nabízí, vám nyní nabízíme jejich exkluzivní recenzi.

Seniorských a dětských mobilů najdeme na evropském trhu poměrně hodně. Český Jablotron je speciální mobil, který vypadá jako obyčejný telefon pro pevnou linku. Jinou filozofii představují telefony Simply Phone od Sagemu, které prodává výhradně Vodafone. Nejvíce se blíží vzhledu běžných mobilů, ale mají zcela odlišné ovládání. Speciální seniorský mobil pak nedávno představila rakouská firma Emporia . Velký vysouvací telefon boduje rozměrným displejem a obřími tlačítky. - více zde

Námi testované mobily dodávané společností Zadako jsou však z cela jiného těsta. Předchozí přístroje stále více či méně mobil připomínají, mají displej a množství kláves. Naopak mobily Easy5 a MyMo spíš připomínají vysílačku, nebo možná i malou hračku neznámého užití. Že se jedná o mobily by hádal málokdo.

Easy5 je mobil určený pro seniory, model MyMo pak výrobce připravil pro děti ve věku 3 až 8 let. Samozřejmě oba telefony může používat kdokoliv, ale dětský mobil MyMo má natolik specifický design, že je podle nás určený dětem tak v rozmezí 3 až 5 let. Starší děti již asi budou vyžadovat normální mobil, tento se jim bude zdát příliš dětský.

Oba přístroje jsou malé a lehké. Hmotností se neodlišují – v obou případech jsme dospěli k hodnotě 60 gramů. Rozměry obou přístrojů se pak liší jen mírně. O trochu větší je dětské MyMo s rozměry 87 x 59 x 21 mm, model Easy5 má rozměry 87 x 53 x 22 mm. Oba přístroje se tak hodí pro nošení na krku, ani malé dítě se pod nimi neprohne.

Design modelu MyMo plně reflektuje cílovou skupinu. Dětštější mobil si ani nedokážeme představit. Testovaný vzorek byl převážně modrý se žlutými doplňky. Ze tří odstínů modré dominoval ten nejsvětlejší. Tmavě modré barvě patří dva růžky na vrchu přístroje. Vedle jejich nesporného estetického přínosu předpokládáme, že se pod jedním růžkem skrývá anténa mobilu. MyMo potěší své majitele kulatým obrázkem. Módě personalizovaných přístrojů podlehl i tento dětský mobil a tak je obrázek výměnný, respektive přelepitelný.

Mobil Easy5 nabízí oproti Mymu mnohem decentnější vzhled. Obešel se bez vajíčkovitého tvaru, spíš připomíná mýdlo. Anténa není integrovaná a telefon se chlubí tříbarevným provedením. Variant existuje více, testovaný vzorek kombinoval černou, cihlově červenou a stříbrnou barvu. Musíme podotknout, že oba telefony se nemusí stydět za kvalitu provedení, je bezchybná. Použité materiály sice nepatří mezi špičku, to by ale také bylo u těchto telefonů zbytečné plýtvání.

Hned na první pohled si každý mobilu znalý povšimne, že ani jeden z telefonů nemá displej. Chybí i běžná klávesnice. MyMo má jen tři klávesy, model Easy5 jich má sedm. Pro ovládání obou přístrojů to však bohatě stačí.

Před použitím obou mobilů se vyplatí přečíst návod. Jinak totiž hrozí zablokování SIM karty. V obou případech výrobce radí nepoužívat pin kód. Je to logické, telefony nemají alfanumerickou klávesnici a tak by ani normálním způsobem pin zadat nešel. Pokud někdo na pinu trvat bude, existuje řešení. Buď se přepíše pin na kartě na pin telefonu, nebo existuje i způsob změny pinu telefonu. Musí se k tomu použít jiný mobil a z něj odeslat SMS ve speciálním formátu. Telefon si pin kontroluje automaticky sám, nic není nutné zadávat.

Bez druhého – normálního – mobilu se neobejdeme i pro nastavení čísel, na které půjde z obou mobilů volat. Jinam se majitel nedovolá. Čísla musí být uložená na kartě SIM a to na prvních pěti pozicích. Logicky pak první pozice bude odpovídat číslu 1 u mobilu Easy5 a prvnímu volanému číslu u MyMa. Výrobce v návodu uvádí, v jakém formátu čísla na kartu SIM zadat, to kdyby běžný mobil neumožňoval zadávání pozic na kartě SIM. Ani v jednom testovaném telefonu nelze přímo čísla zadávat.

Pokud máme připravenou SIM kartu, můžeme oba telefony zapnout. U Easy5 k tomu slouží tradičně označené tlačítko, u MyMa pak pravá klávesa. Po podržení zahraje melodie a do přihlášení k síti svítí u obou mobilů dioda. Pak již dioda bliká ve zhruba čtyřsekundovém rytmu. Přijmutí hovoru je snadné, stačí zmáčknout zelené tlačítko u Easy5 a to největší prostřední u MyMa.

S oběma telefony lze volat jen na pět přednastavených čísel. U Easy5 stačí podržet klávesu 1 až 5, nebo zmáčknout vybranou numerickou klávesu a následně zelené tlačítko. MyMo má pětici diod pod obrázkem. Pod každou diodou je skryté jedno přednastavené číslo. Levou klávesou se číslo vybere (přiřazená dioda zabliká) a velkým tlačítkem se hovor aktivuje. Easy5 umí, po dlouhém podržení tlačítka pro volání, zavolat na číslo 112 – nouzovou linku. MyMo toto neumí.

Oba telefony musíme pochválit za výborný zvuk reproduktoru. Je dostatečně hlasitý a to samé platí v případě Easy5 i pro hlasitý odposlech. Ani vyzvánění nikdo nepřeslechne a navíc mohou oba mobily i vibrovat. Easy5 nabízí devět vyzváněcích melodií, dětský mobil pak jen čtyři. MyMo má i identifikaci volajícího. Pokud volá někdo z pětice přednastavených čísel, zabliká příslušná dioda. Jinak blikají všechny diody naráz.

Proč ho koupit? Ve své třídě bez konkurentů Ideální pro malé děti a seniory Nejjednodušší možná výbava Proč ho nekoupit? Umí jen přijmout hovor a volat na pět čísel Kdy? V prodeji na www.zadako.sk Za kolik? MyMo - 2 600 Kč včetně DPH Easy5 - 2 900 Kč včetně DPH

Na závěr musíme dodat, že oba telefony vydrží na příjmu okolo pěti dnů. Majitelé s nimi asi příliš volat nebudou a tak není problém papírové výdrže dosáhnout. V obou případech se jedná o telefony pro dvě pásma GSM – 900/1800 MHz.

Jednodušeji to už nejde. Oba mobily umí přesně to, co umět mají a naopak cokoliv navíc by jejich hodnotu snižovalo. Hloupé jsou tedy zcela záměrně a to je také jejich největší přednost.

Oba mobily nemají příliš širokou cílovou skupinu zákazníků. Jenže v dnešní záplavě běžných mobilů nemají konkurenci a tak si své zákazníky určitě najdou. Někdo může argumentovat, že lépe poslouží jednoduchý obyčejný mobil. Někdy možná ano, jindy ale určitě ne. Jako kontaktní přístroj jsou tyto mobily dokonalým řešením. Na nic jiného si nehrají a proto jim místo na trhu zcela zaslouženě patří.