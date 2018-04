Exkluzivní test nejdražšího qwerty smartphonu v ceně fabie. Vertu Constellation Quest

Základem chytrých telefonů Vertu je vždy některý z telefonů Nokia. V případě prvního smartphonu této luxusní značky tomu není jinak. Model Constellation Quest vychází z chytrého telefonu Nokia E72. Ten v redakci považujeme za jeden z nejlepších chytrých mobilů s qwerty klávesnicí a jeden z nejlepších pracovních přístrojů. Pro luxusní smartphone si tak Vertu zvolilo více než dobrý základ.

Za cenu základního modelu řady Constellation Quest si můžete koupit "é sedmdesát dvojek" rovnou asi sedmnáct. Testovali jsme trochu dražší provedení, za které byste měli modelů E72 rovnou dvacítku, stojí 177 500 korun. Za špičkový zlatý model si jich pak můžete pořídit téměř šedesát, vyjde na 499 000 korun.

Funkčně se přitom luxusní Vertu a obyčejná Nokia příliš neliší. Hlavní rozdíly jsou v designu a také v některé softwarové výbavě a službách, které jsou šity na míru bohatým a náročným klientům. Modelem Constellation Quest vyslyšel výrobce prosby svých zákazníků, kteří často pro práci museli používat běžné chytré mobily. Luxusní telefony Vertu používali pouze jako druhý přístroj nebo jako telefon do společnosti.

Kůže, ocel a safír

Design je hlavní odlišností Constellation Quest od jakéhokoli sériového telefonu. Přesto musíme konstatovat, že model svůj sériový předobraz nezapře. Typickou "éčkovou" nokii v telefonu vidíme jakkoli se ji snažíme vytěsnit z mysli. To je asi jediná nevýhoda vůči stájovým kolegům značky Vertu. Nechytré telefony této značky totiž svým vzhledem žádný sériový kousek rozhodně nepřipomínají. Je otázkou, jak se tato podobnost bude zamlouvat potenciální klientele.

Zpět ale k samotnému vzhledu. Jak je zvykem, u Vertu použili pouze vybrané špičkové materiály. V našem případě má tedy model tělo z ocele a pravé kůže. Krycí sklíčko displeje je safírové a safír byl použit také jako materiál na výrobu klávesnice. Výrobce se chlubí, že výroba každé klávesy trvá celých 25 hodin. Tlačítka jsou broušena a cizelována do neobvyklého tvaru s nebývalým leskem. K finální úpravě se používá diamantový prach a olivový olej.

Výsledkem je, že klávesnice odráží světlo jako snad žádný jiný povrch žádného telefonu. Z každého úhlu odráží klávesnice světlo trochu jinak, vlastně nikdy u ní ale nedocílíme zrcadlového odrazu nebo nějakých nežádoucích odlesků. Velmi překvapivě také na ní nejsou vidět otisky prstů, ty ve větší míře ulpívají jen na leštěných ocelových částech telefonu.

Zpracování telefonu je na naprosto vynikající úrovni. Jistě, i u různých sériových modelů se setkáme se špičkovým zpracováním, ale pocit z držení Vertu v ruce je nenapodobitelný. Na rozdíl od spousty dotykových telefonů bez valného počtu vnějších součástek, tohle je klasický mobil s velkým množstvím tlačítek, odnímacím krytem baterie a řadou dalších mechanických detailů. Přesto je zpracování naprosto špičkové, telefon nikde nevydá ani hlásek, vše lícuje s nebývalou přesností. Kapitolou samou pro sebe je odezva řady ovládacích tlačítek a kláves. Jejich stisk je jemný, přesto precizní a jistý a téměř s minimem hluku. To platí pro tlačítka na obvodu telefonu. Klávesnici a ovládací prvky si probereme později.

Kryt baterie drží na svém místě speciální zámeček, který známe i z jiných modelů Vertu. Zámek zaručuje nejen dokonale pevné uchycení krytu, ale také jeho jisté a bezhlučné uložení. Mimochodem, pod baterií najdeme plaketu s podpisem technika, který daný konkrétní kousek sestavoval.

Špičkové použité materiály a kvalitní zpracování se tentokrát příliš nepodepsaly na hmotnosti přístroje. Zatímco klasická E72 má hmotnost 128 gramů, základní model Constellation Quest má hmotnost stále ještě přijatelných 165 gramů. U zlaté varianty se ručička na váze vyšplhá ke 185 gramům. Rozměry všech variant jsou 116,2 × 60,8 × 12,7 mm.

Design přístroje asi příliš hodnotit nemůžeme. Telefon je určen pro velmi specifickou skupinu zákazníků, jejíž vkus a nároky jsou velmi vzdáleny naší každodenní realitě. I proto jsme si pro vás připravili hlasování, zda se vám neobvyklé Vertu líbí. Sami bychom asi uvítali trochu konzervativnější provedení přístroje, především v zadní části, které dominuje masivní ocelový panel s typickým V a trojicí kruhových prvků, ve kterých jsou zasazeny čočka fotoaparátu, zámek krytu baterie a dvojitý LED blesk.

Symbian s inovovaným kabátkem

Ovládání modelu Constellation Quest je poplatné použitému operačnímu systému. Je jím Symbian S60 3rd Edition verze 3.2, tedy klasický starý známý nedotykový symbian. Vertu jej obléklo do černobílého kabátku, byť některé ikony v menu zůstaly barevné.

Nová je pohotovostní obrazovka, na které se objevily velké analogové hodiny (mohou být i digitální) a teprve vedle nich je místo pro různé zkratky k funkcím. Tohle řešení považujeme za velmi praktické a efektivní. Třeba hodiny na okraji výseče ukazují, na kdy máte na daný den domluvené schůzky (šedivě nebo červeně označená výseč) a na kdy nastavené budíky a jiná upozornění (červená vlaječka). Hodiny také při zahraniční cestě automaticky ukazují správný čas v daném časovém pásmu a v digitální podobě čas u vás doma.

Zkratky si může uživatel bohatě navolit, ovšem s tím, že sem nelze umístit zkratku na kteroukoli funkci z telefonu. Je trochu škoda, že se úprava uživatelského prostředí ve větší míře nedotkla některých vestavěných aplikací, jako třeba kalendáře, který působí trochu podivně i na displeji obyčejné E72. Zajímavostí je, že Constellation Quest je prvním Vertu, které má v jazycích i volbu češtiny, přístroj se k nám dokonce dodává s qwertz klávesnicí.

Operační systém Symbian je řekněme průměrně rychlý a to i přesto, že se tentokrát hardware telefonu musí vypořádávat s podstatně větším množství vykreslovaných pixelů. Displej telefonu má totiž rozlišení VGA, což je velká změna oproti QVGA u E72. Mírně rovněž narostla úhlopříčka a to na 2,46 palce. Displej zobrazí 16 milionů barev a jedním slovem je vynikající. Má skvělou čitelnost za jakýchkoli podmínek a zobrazení je velmi jemné.

V menu se uživatel pohybuje pomocí klasické čtyřsměrné klávesy s potvrzovacím středem. Ta je po obou stranách obklopena pro Symbian typickou sadou funkčních tlačítek. Nahoře jsou kontextová tlačítka, dole tlačítka pro ovládání hovoru, mezi tím pak čtveřice zkratkových kláves. Standardně spouští menu, kalendář, kontakty a e-mailovou aplikaci, jejich funkce se ale dá, jak je u symbianu zvykem, nastavit.

Novinkou je posuvný zámek klávesnice na vrchní straně přístroje, klávesnici lze ale odemknout také klasickou kombinací stisku nejprve levého a pak pravého kontextového tlačítka. Na vrchní straně je samostatné vypínací tlačítko, které může přepínat vyzváněcí profily.

Inovací jsou dvě tlačítka nad displejem. To vlevo slouží k návratu na úvodní obrazovku, tak jak jsme tomu zvyklí u spousty dotykových mobilů. Tlačítko vpravo pak vyvolá zrychlené menu, kam si uživatel může navolit až čtyři oblíbené aplikace, ke kterým má snadný přístup odkudkoli z telefonu.

Samostatnou kapitolou ovládání jsou mechanické odezvy kláves. Tentokrát nejsme tak nadšeni, jako v případě ovládacích tlačítek po obvodu telefonu. Samotná qwertz klávesnice vyžaduje dost zvyku, neobvyklá odezva tlačítek nás celkem zpomalovala při psaní. Kladem je ale velký mezerník, u vertu si nevzali příklad ze zmenšené klávesy u běžné nokie. Kvůli poměrně vystouplým čtyřem zkratkovým klávesám je potřeba dávat si pozor při tisknutí kontextových tlačítek nebo přijímání hovoru. Často se nám stávalo, že jsme tlačítko nezmáčkli, během týdne používání jsme si však více a více zvykali.

Vydrží i delší služební cestu

Vzhledem k použitému hardwaru nás příjemně překvapila výdrž baterie. V praxi vydržela při stejném způsobu používání déle, než u Nokie E72. A to i přesto, že je použitý hardware shodný a baterie má rovněž kapacitu 1 500 mAh. V neprospěch Vertu také hovoří displej s podstatně větším rozlišením.

I přesto ale telefon zcela bez problémů fungoval na jedno nabití čtyři dny a to jsme se nijak neomezovali. Občas jsme koukli na internet, neustále zapnutá byla synchronizace s Exchange serverem. Čas od času jsme zkusili i navigaci a další funkce smartphonu. Při střídmějším módu používání si dovedeme představit prodloužení výdrže na zhruba šest dní a to je opravdu dobrý výkon.

Běžné funkce a neobvyklé služby

Popisovat jednotlivé funkce nemá příliš smyslu. Ve výbavě najdeme vše, co u modelu E72 a řady dalších vyspělých smartphonů: wi-fi, GPS, Bluetooth, k notebooku lze mobil připojit klasickým microUSB kabelem. Součástí je práce s Office dokumenty, Ovi Mapy s navigací, běžné kancelářské funkce či přístup na Facebook nebo YouTube. Běžné datové a telefonní funkce rovněž kopírují ty u E72, je tu ale přeci jenom několik změn.

Při telefonování jsme si všimli daleko kvalitnějšího zvuku sluchátka. To reprodukuje hovor nebývale čistě i v hlučném prostředí, umí být hodně hlasité a přitom zkreslení je na poměry mobilních telefonů velmi malé. Doslova úchvatné jsou pak vyzváněcí melodie. Jejich autorem je Benjamin Wallfisch, uznávaný mladý skladatel a dirigent. Tóny pod jeho vedením nahrál Londýnský symfonický orchestr. Abychom byli přesní, Wallfisch složil a s orchestrem nahrál skladbu Constellation Dances, ze které byly následně jednotlivé vyzváněcí tóny a zvuky upozornění vyděleny. Melodie zní opravdu nádherně a ve světě mobilních telefonů nemají obdoby. Jejich kvalitní přehrávání zajišťují reproduktory po stranách přístroje.

Další specialitou Constellation Quest je paměť. Telefon má klasickou vnitřní paměť přes 200 MB, podobně jako Nokia E72. Výrobce ale navíc přidal interní "disk" s kapacitou 8 GB a společně s telefonem dodává 32 GB paměťovou kartu. Celkem tedy telefon nabízí přes 40 GB paměti pro veškerá myslitelná data. Je to dost i pro velké množství hudby nebo filmů. Hudbu může uživatel poslouchat pomocí dodávaných sluchátek, která opět nad těmi běžně přibalovanými k mobilům výrazně vyčnívají kvalitou reprodukce. K telefonu se dodává i kabel s výstupem na televizi. Podobně jako u některých chytrých nokií se zapojuje do 3,5 mm jack konektoru a na druhé straně do klasických cinch konektorů v televizi.

Zákazníci získají navíc i některé exkluzivní aplikace nebo služby. Ty mají dokonce v menu svou vlastní položku. Jako první padnou do oka uživatelům dvě funkce, které se standardně zobrazují na úvodní obrazovce. Jde o Vertu Select a City Brief. První z jmenovaných "přihrává" do spodního řádku na displeji aktuální zpravodajské informace.

Uživatel si může nastavit preferovaný region, kterého se mají zprávy týkat (Západní Evropa, Střední Evropa a Rusko, Severní Amerika, Blízký Východ, Velká Čína a Jihovýchodní Asie a Pacifik), na výběr je i jeden ze sedmi světových jazyků (Angličtina, Ruština, Čínština, Němčina, Italština, Francouzština a Arabština). K dispozici jsou čtyři kategorie zpráv: světové zprávy, ekonomické zpravodajství, sport a životní styl. Funkce City Brief si klade za ambici být jednoduchým a přímočarým průvodcem po neznámém městě.

Podle aktuální lokality nabídne uživateli základní informace o místu, kde se nachází a má pro něj připraveny různé tipy. Program pochopitelně nenabízí tyto rady všude, v databázi jsou obsaženy pouze světové metropole a významná města. V Česku program nabízí pouze Prahu. Aplikace poradí, jaké jsou typické společenské zvyklosti v daném městě nebo státu, dá pár tipů jak snadno zapadnout (jaké je typické oblékání, jaké se dává spropitné, kdy je obvyklé obědvat, čemu se v dané lokalitě vyhnout a podobně), poradí, jakou kulturní akci navštívit nebo do které restaurace zajít, případě kde jinak trávit volný čas či nakupovat.

Tato aplikace může být pro často cestující byznysmeny opravdu příjemnou pomůckou, a to především v kombinaci se službou Concierge. Ta je rovněž určena uspěchaným manažerům a lidem, kteří si rádi užívají luxusu a pohodlí. Podobně jako v každém lepším hotelu jsou schopni na concierge lince domluvit a zařídit téměř cokoli. Pokud si tak uživatel vybere třeba restauraci z výše zmíněného přehledu, nemusí se pídit po kontaktech. Stačí přímo z aplikace zavolat linku Concierge a sdělit jim své požadavky na rezervaci. Na lince již vše zařídí za něj. Concierge linka je první rok uživatelům dostupná zdarma, následně se za její používání platí paušál. Jeho výši ale Vertu nezveřejňuje.

Při volání na concierge linku je nutné počítat s tím, že se volá do zahraničí. Operátoři komunikují primárně anglicky, ale zvládnou i další světové jazyky (Němčinu, Francouzštinu, Mandarínštinu a Ruštinu). Další možností, jak s linkou komunikovat, je e-mail. Kromě concierge má uživatel k dispozici i speciální linku technické podpory, kam může zavolat, pokud si neví rady se svým telefonem. V tomto případě pak ještě technikům může pomoci aplikace Remote Assist, kterou uživatel spustí a technik může na dálku ovládat jeho telefon a vyřešit většinu technických problémů, které mohou s jeho telefonem nastat.

Další specialitou je nabídka aplikací ke stažení. Kromě Ovi Store totiž Vertu nabídne i vybrané doporučené programy, další exkluzivní vyzváněcí tóny nebo jiné mediální soubory. V neposlední řadě pak Constellation Quest nabízí službu Vertu.Me. Ta je obdobou stále oblíbenějších cloud aplikací pro správu uživatelských dat. Majitel telefonu si může tuto službu aktivovat on-line a jeho důležitá data se budou moci synchronizovat se serverem Vertu. Zákazník získá i e-mailovou adresu Vertu.Me a služba se pak postará o promptní doručování e-mailů do telefonu. Může se tak stát pro některé uživatele náhradou za klasický Exchange.

Neobyčejný zážitek

Telefon Vertu Constellation Quest je na jednu stranu vlastně obyčejným symbianovým smartphonem, na stranu druhou neobvyklým a jen těžko popsatelným luxusním kouskem spotřební elektroniky. Pro drtivou většinu lidí je to hodně nesmyslný přístroj. Jeho cena je pro normálního smrtelníka těžko pochopitelná a ospravedlnitelná. Pro danou cílovou skupinu je ale Vertu Constellation Quest velmi zajímavým kouskem. Luxusních telefonů na trhu není příliš velké množství a luxusních smartphonů už vůbec ne.

Dotykový Samsung Giorgio Armani S (nebo některý z předchozích modelů) se nemůže mírou luxusu s Constellation Quest měřit, androidí Ulysse Nardin Chairman je pak hůře dostupný, než toto Vertu. Na rozdíl od něj lze telefon i v Česku zakoupit hned u několika prodejců.

Dalšími zástupci této kategorie jsou Versace Unique, který je výsledkem spolupráce této módní značky a firem LG a ModeLabs. Řadí se spíš po bok modelů Armani od Samsungu. Další volbou pro boháče mohou být různé drahokamy a zlatem posázené varianty populárních přístrojů, třeba iPhonu. A to je na daném poli vše. Výběr tedy není příliš veliký a Constellation Quest se jako jediný může chlubit klasickou konstrukcí s qwerty klávesnicí pod displejem.

Je to opravdu unikátní zařízení. Vězte, že týden s ním strávený pro nás byl opravdu neobvyklý. Především ale z toho hlediska, že nosit telefon s takovou cenou v kapse je opravdu zvláštní pocit. Za možnost telefon vyzkoušet děkujeme značkovému Vertu butiku v pražské Pařížské ulici.