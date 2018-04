Exkluzivní rozhovor: Na co se můžeme těšit u Sony Ericssonu?

Rikko Sakaguchi, viceprezident pro plánování společnosti Sony Ericsson, poskytl pro Mobil.cz exkluzivní rozhovor u příležitosti tiskové konference ve švédském Malmö.

Můžeme se například těšit na mobil, který nabídne úplně vše? Nebo jaké nové aplikace v nejbližší době Sony Ericsson ve svých modelech nabídne?

Během své prezentace jste mnohokrát použil slova Energized Communication, je to nový slogan Sony Ericssonu?

Jestli tohle slovní spojení použijeme i v rámci komunikace naší společnosti navenek, ještě není jisté, ale uvažujeme o tom. To heslo spíš vyjadřuje naši strategii – vždy, všude, s čímkoli a s kýmkoli si budete užívat „energizující komunikaci“.

Musíme se učit od našich konkurentů, musíme odpovídat na požadavky trhu, ale především chceme vytvořit něco, co nikdo jiný. A my jsme přesvědčeni, že právě Energized Communication bude tahounem naší budoucí strategie.

Často překvapíte zajímavými marketingovými kampaněmi. Jak je tvoříte?

Naší filozofií je komunikovat výrobek přesně tak, jak ho připravujeme, jak o něm uvnitř firmy diskutujeme.

Hovořil jste nejen o budoucnosti, ale také o uplynulých pěti letech historie spojené společnosti. Který model byl podle vás přelomový?

Rozhodně to byl v roce 2003 model T610. První telefon, ve kterém se spojila designérská řeč původních linií Sony a Ericssonu, a také první opravdový fotomobil, který byl velmi úspěšný. Celosvětově jsme prodali více než 20 milionů kusů. A byl to náš první „legendární“ produkt se zajímavým designem, a samozřejmě fotoaparátem.



Rikko Sakaguchi, viceprezident pro plánování společnosti Sony Ericsson.

Od té chvíle jsme pracovali na nástupci, chtěli jsme vytvořit něco úplně nového, chtěli jsme spojit fotografování a komunikaci. Zprvu jsme neměli úplně jasnou představu, ale tenhle produkt nám dal spoustu energie pracovat dál. Rozhodli jsme se úplně změnit fotografování, to znamenalo přiblížit se klasickým fotoaparátům a nabídnout horizontální držení při focení.

Dodnes většina fotomobilů vypadá jako fotomobily – drží se vertikálně, a pořád se jedná o objektiv přidaný na zadní stranu telefonu. To jsme chtěli změnit. Proto jsme přišli s dvojím předkem. Není to fotoaparát, není to mobil, zadní strana vypadá jako fotoaparát a používá se jako fotoaparát.

Je něco, co přinesl japonský design a japonští vývojáři do evropských mobilů a naopak?

Samozřejmě, s tím jsme naši společnost zakládali, ale Sony i Ericsson jsou globální společnosti. Já jsem například Japonec a působil jsem v Sony, ale to neznamená, že bych Sony zastupoval. Vytvořili jsme novou společnost, promísili jsme oba přístupy, a také to je jedna z věcí, kterými se Sony Ericsson odlišuje od ostatních.

Nyní už nelze říci, toto je Sony design nebo technologie Ericssonu, nyní máme již většinu lidí v Sony Ericssonu nových, kteří od začátku pracují pro Sony Ericsson. Máme samozřejmě různá specifika, japonská i evropská, ale výsledek je vždy mixem obojího.

Z počátku bylo samozřejmě jasné, kdo přichází ze Sony, kdo z Ericssonu, ale to byl jen první krok. Během těch pěti let jsme se naučili spolupracovat, a už nezáleží na tom, odkud přicházíte.

Proč jste vlastně vůbec přišli s mobilem CyberShot?

To je přesně jedna z věcí, které vám nikdo další nemůže nabídnout. Ano, mohou udělat kvalitní fotoaparát v telefonu, ale nemohou ho připravit s těmi aplikacemi, které máme my díky CyberShotu. Nemohou použít tu technologii, kterou Sony vyvíjelo velmi dlouho.

Přesto, když si koupíme digitál CyberShot, má optiku Carl Zeiss, ale mobil s touto optikou má značka Nokia. Čím se tedy Sony Ericsson odlišuje?

Aplikacemi, a i když konkurence může nabídnout podobné aplikace, nikdy to nebude CyberShot telefon.

V poslední době se setkáváme na telefonech s řadou značek původem od Sony, jako Walkman či CyberShot. Dočkáme se také značky Wega?

To je velice tajná informace. Jak to víte? (smích) Ale vážně, ano, máme v této oblasti nějaké plány, co bychom měli dělat, co integrovat, použít některou ze známých značek je určitě vždy nápad, který si zaslouží pozornost. Nějaké nápady máme a uvažujeme o nich, ale ještě zbývá spousta práce. Takže uvidíme, možná jednou, snad brzy. Ale sledujte trh, brzy se dočkáte řady překvapení.

Když mluvíme o značkách z rodiny Sony, několikrát jste zmínil mobilní hry, logicky se tedy musím zeptat, co značka PlayStation.

Skvělý nápad, jen si nejsem jist, jestli můžu odpovědět. Pracujeme na něčem, co bychom mohli nazvat překvapením, ale překvapení nemůžeme prozradit, aby zůstalo překvapením. PlayStation je jeden z modelů, který je zajímavý, ale my chceme něco nového.

Hry jsou pro mobily velmi důležité, her bude přibývat a poptávka po nich stále roste. Takže my se jim chceme věnovat. Ale nechceme jen vytvořit další herní zařízení, chceme komunikaci propojit s herním světem. Chceme vytvořit úplně novou kategorii.

Mluvili jste hodně o hudbě a rádiu v mobilech. Kdy se dočkáme podpory podcastingu v telefonech Sony Ericsson?

Ano, plánujeme ho. Zřejmě se dočkáte již do konce roku. Chceme být konkurenceschopní, ale naším cílem je spíše doplnit mezeru na trhu. Často jsem dotazován, jestli Walkman mobily vytlačí či porazí iPod. Ale já jsem velký fanda iPodu, mám ho doma. My chceme iPod doplnit, ne ho nahradit. Máte iPod a můžete si z něj přesouvat hudbu z telefonu a naopak. Můžete si třeba díky službě PlayNow stáhnout hudbu do telefonu a pak si ji přesunout do iPodu.

Co má podle vás největší budoucnost? Bude zlomem TV v mobilech?

Není jednoduché na to odpovědět, ale určitě zajímavé jsou aplikace založené na IP nebo webovém rozhraní, stejně jako lokalizační služby a samozřejmě hudba, obrázky a hry. Případně kombinace všech těchto aplikací. Ale TV je o něco složitější, TV jako obecný termín, ne jako DVB-H, ta má určitě budoucnost.

To znamená, že Sony Ericsson nabídne mobil s DVB-H?

Budeme integrovat DVB-H do telefonu. Nemůžeme ale udělat všechno najednou, chceme zákazníkům nabídnout široké portfolio, z něhož by si mohli vybrat.

Myslíte si, že někdo vyrobí telefon, který bude umět úplně všechno? Který vše spojí do jednoho zařízení?

Nemyslím si, že by existovalo nějaké jediné řešení, které by nabídlo všechny funkce, a které by vyhovovalo všem. Jestli uživatelé požadují větší kapacitu nebo výkon, vždy k němu najdou odpovídající zařízení. A samozřejmě musí udělat nějaké kompromisy.

Mobilní telefony mají podle mého názoru velkou budoucnost a velký potenciál, protože se vyrábějí ve velkých objemech, a to je vždy ekonomicky výhodnější. Dávají tak více možností, jak integrovat řadu věcí do malého zařízení. Hry, foťáky a řada dalších věcí. Ale nesmí toho být zase moc, aby se jednalo o přístroj uživatelsky přijatelný. Jsem velmi optimistický, pro mobily je na trhu stále velký prostor.