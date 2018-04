Exkluzivní reportáž z údržby mobilní sítě. Závod o čas a někdy i o život

Společně se servisními techniky Vodafonu jsme se vydali na jeden ze zásahů. který lze rozhodně zařadit do kolonky "obtížný". A to i přesto, že jsme se při něm se svými průvodci Martinem Křížem z České Lípy a Michalem Zelinkou z Hradce Králové proháněli na sněžném skútru, což lze považovat za zábavnou část jejich práce.

Oba zastávají funkci, která se oficiálně jmenuje BSS inženýr. Počeštěno: servisní technik mobilní sítě. Někdy jim tu práci závidím, ale tentokrát jsem se přesvědčil, že to zas taková sranda není.

Porucha se odstraňuje za všech podmínek

Kluci musí poruchu opravit vždy, ať jsou závěje, vichřice, popadané stromy nebo třeba záplavy. Tomu odpovídají i jejich pracovní pomůcky. Kdejaký zapálený outdoorový nadšenec by jim mohl závidět kvalitní oděv, bez kterého by svou práci vykonávat nemohli. Samozřejmostí jsou i kvalitní pohorky, v autě pak vozí například sněžnice, pilu, sekeru, lopatu a další výbavu, která se mnohdy hodí více než slavná "ká-pé-zetka".

"Na zásahy s sebou vozíme vše od klíčů po notebook, tedy poměrně dost vybavení. Nikdy zkrátka nevíme, co nás čeká. Musíme na poruchu kdykoliv, nevybíráme si ani čas, ani počasí. Když je mlha, prší, namrzlý déšť, tak samozřejmě jedeme taky a snažíme se poruchu odstranit," potvrzuje stinnou stránku svého zaměstnání Martin Kříž.

Že je jejich práce skutečně rozmanitá ostatně potvrzuje i fakt, že musí mít i zkoušky pro výškové práce a na zásahy s sebou vozí horolezeckou výbavu. Antény sice neopravují, to je na dodavateli technologie, ale kabeláž k nim kontrolovat musí. Při stoupání na mnohdy několik desítek metrů vysoký stožár se bez jištění zkrátka neobejdou. Zejména ve chvíli, kdy je cesta "zkrášlena" čerstvou námrazou.

"Dost často se stává, že musíme vylézt až nahoru na ten stožár a vyměnit vadný díl až nahoře, případně zapeklý kabel či něco takového," říká Kříž hledě na 40 metrů vysokou věž. "Děláme v podstatě úplně vše od nahazování jističe po mikrovlnnou technologii. Je to hodně rozmanitá práce," potvrzuje jen tak mezi řečí Michal Zelinka.

Odstranění závady je mnohdy nejjednodušší část zásahu

Pro techniky je mnohdy obtížnější se k dané lokalitě vůbec dostat, než na ni odstranit samotnou závadu. "Jsou případy, kdy někam jedeme, jsou tam spadané stromy kvůli nějaké kalamitě a my se tam prořezáváme pilou. Kolikrát se stane, že například po zásahu bleskem se na lokalitu dostáváme dvě hodiny i déle a pak tam akorát nahodíme jistič během dvou sekund a jedeme zpátky," uvádí Zelinka jeden z takových případů.

Útrapy jejich práce jsem si osobně vyzkoušel, tentokrát jen z pohledu zasněžených plání a mrazů; tedy za poměrně snadných podmínek, uvážím-li fakt, že se technici k závadě dostávají i za mnohem horších situací jako jsou právě opravdu silné bouřky či povodně.

Na začátku je dohledové centrum

Vše začíná na dohledovém centru, které má Vodafone v Říčanech u Prahy. Zde jedna z aktivních věží u Nové Paky nahlásila poruchu - výpadek elektrického proudu. Je potřeba okamžitě zasáhnout. Technici mají na opravu přesně vymezené časové intervaly dle toho, jaký dopad na zákazníky daná porucha má. - čtěte Praha z ptačí perspektivy aneb jak vidí srdce Evropy servisní technik Vodafonu

"Pokud se jakákoli porucha na technologii objeví, okamžité víme, že se stala, i to, jak je závažná. Koordinátorky pak posílají techniky na místo, aby závadu odstranili," vysvětluje standardní postup Kříž a dodává: "Snažíme se dorazit v co nejkratším možném čase. Záleží na tom, zda porucha ovlivňuje zákazníka nebo ne. Závadu se snažíme odstranit v řádu jednotek hodin, aby dopad na zákazníka byl co nejmenší."

Bez skútru se neobejdeme

S techniky se scházíme v Jičíně a to ve chvíli, kdy už "nafasovali" potřebné vybavení. Danou lokalitu dobře znají a předem tedy vědí, že je k porouchané věži čeká neprotažená lesní cesta. Proto nechybí přívěs, který ukrývá sněžný skútr; jinak by totiž k věži náhradní generátor nedostali.

"Každý technik se stará zhruba o osmdesát lokalit, všechny známe. Pokud vím, že mám poruchu tady na Staré Pace, tak také vím, že ta přístupová cesta vyžaduje takouvouhle techniku, že budu potřebovat skútr, že autem se tam nedostanu. Pokud navíc potřebuju generátor, pěšky to zkrátka nejde," vysvětluje hned u auta Kříž.

Sněžné skútry má Vodafone k dispozici dva; jeden pro Krkonoše a jeden na Šumavě. K jejich využití příliš často ale nedochází, opodstatněné nasazení se týká jen pár lokalit a to za velmi specifických podmínek.

Nasazení v horských lokalitách odpovídá i používaný vůz. Je jím terénní Ford Ranger, kterým se na danou lokalitu vzápětí vydáváme. Michal Zelinka to však zvládá i v obyčejném Fordu Focus. Když obhlížíme v tomto voze situaci na příjezdových cestách v okolí porouchané věže, je na Michalovi znát zkušenost s řízením vozu na sněhu a ledu.

Technici musejí mít i řidičák na motorku

Vybíráme vhodné místo pro vytažení skútru. Poté, co ho nalezneme, je vše otázkou okamžiku. Kluci dolévají benzín, staví sáně na potřebné vybavení a během pár minut je vše připraveno k zásahu. Technici mají svou práci zkrátka "v paži", mně by to trvalo o poznání déle.

Mimochodem, i na skútr je potřeba řidičské oprávnění. Je stejné jako na silnou motorku, takže servisní technik se neobejde ani bez spojení "A" na svém řidičáku.

"Zkoušky a školení nikdy nekončí. Absolvujeme několik školení ročně, ať už to jsou školení na výškové práce, školení na práci s elektřinou či na technologie, protože technologie jsou neustále nové," říká Kříž.

To už ale technici odjíždějí po zasněžené pláni s generátorem k dané věži, v odborné hantýrce nazývané "sajtou". Až poté se Michal vrací i pro mě, skútr je totiž pouze dvoumístný. Jízda na něm je oproti očekávání silným adrenalinovým zážitkem. Skútr je na daném terénu silně nestabilní a často nám hrozí překocení.

To, co původně vypadalo jako zábavná část, tedy až taková sranda nebyla.

Závadu jsme odstranili za pár minut

Na místě už má všechno rychlý spád. Technici se pomocí SMS nahlásí na dohledové centrum, jinak by totiž vstupem do zázemí dané BTS spustili poplach pro neoprávněný vstup.

"Při každém přístupu na lokalitu musím kontaktovat naše dohledové centrum, protože nejen poruchy technologie ale i neoprávněné vstupy a vniknutí na naše lokality jsou monitorované a případné narušení jsou hlášeny Policii ČR, která vyráží na místo," vysvětluje důvod tohoto postupu Kříž.

Pak už stačí jen zapojit generátor, nastartovat ho a porucha je vyřešena. Pár minut práce oproti více než hodině, po kterou jsme se k "sajtu" dostávali, tak jen potvrzují předchozí slova techniků. Generátor by měl v tuto chvíli pokrýt dočasný výpadek proudu způsobený dodavatelem. Vydrží pár hodin, tedy přesně dobu, po kterou energetické společnosti bude přibližně trvat obnova dodávky elektrické energie.

Příště, až vám nebude fungovat mobil, budete možná k operátorovi shovívavější. Nyní si totiž stejně jako já dokážete představit, kolik lidského úsilí za odstraněním i té naprosto banální poruchy stojí.

"Nikdy neodcházíme ze sajtu dokud není porucha vyřešená. Nezůstávají za námi sajty, které by nevysílaly," dodává na závěr Kříž.