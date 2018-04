Exkluzivní recenze na Bluetooth SDIO kartu

Pozn.: Na konci článku jsou použity screen shoty z Hacku ScreenShotHack, bohužel z důvodu rychlé recenze jsem neměl možnost si tento soft. zaregistrovat na veškeré recenze používáme PalmOS Emulator na stolním PC, tam však žádná Bluetooth aplikaca nemohla fungovat! Proto je v horním levém rohu umístěna varovná hláška, ještě jednou se za toto omlouváme a doufáme, že i tak jsou obrázky dostatečně reprezentativní...



Když jsem si byl vyzvednout Bluetooth kartu do SD (Secure Digital) slotu, byl jsem na ní jak se patří natěšen. A poté když jsem jí měl na recenzi mě tato až skoro dětinská radost vydržela po celou dobu testování. Při každém novém úspěchu tak jak jsem se prokousával instalací a jednotlivými kroky v nastavení telefonu a Palmu jsem vždy v hloubi duše jásal nad dalším úspěchem a technologickým zázrakem, kterým bezesporu tato novinka j

Nyní se už ale pusťme do technické specifikace a popisu nastavení jednotlivých částí v průběhu instalace:

Technické specifikace:

Frekvenční pásmo:

Dosah:

10 metrů Rozměry:

48 x 24 x 3 mm Hmotnost: 4 gramy Podporované PDA: Pal

m m125, m500, m505, He330, všechny ostatní PDA vybavené SD slotem pro rozšiřující karty a PalmOS.





Balení:

Když jsem dostal do rukou plastovou krabičku v které byla patřičná karta, manuály, CD se softwarem, registrační karta a podobné tiskoviny, zaujala mne přední krabička, na které je vyobrazen Palm m505, samotná karta a také pro zajímavost rozjíždějící se souprava pražského metra ve stanici na trase A (no nepotěší to českého človíčka?). Na přední straně balení je výstupek v kterém je umístěna vlastní Bl

etooth SD karta. Při otevření krytu jí musíte z této “vaničky” vyloupnout.







Vlastní karta:

Je jedna z nejmenších věcí v celém balení :) Dalo by se říci, že se jedná o větší respektive prodlouženou MMC či SD kartu. Svojí tloušťkou Vás vůbec nebude nikde obtěžovat, protože je plně srovnatelná s paměťovými kartami. Pokud se na celou kartu podíváte z blízka zjistíte, že spodní část karty je vlastně prodloužení jednotlivých pinů do vrchní části, kde je umístěn Bluetooth čip. Horní část je nepatrně tlustší cca.

o 1mm. Celá karta je popsána všemi možnými názvy počínaje firmami, obchodními známkami a poté příslušnými normami a sériovými čísly. Celá karta je vyvedena v černé barvě, která je neutrální.

Postup instalace:

Samotný postup jak nainstalovat příslušné drivery (ovladače) a software, který bude směrovat veškerou komunikaci je velice jednoduché a je součásti intuitivního wizardu na přiloženém CD, který se spustí automaticky po vložení CD do mechaniky.

Vlastní instalace se skládá z odklikání všech oken ve Wiza

rdu. Zvolit příslušný typ telefonu s kterým bude Palm komunikovat. Na výběr jsou pouze tyto typy: Ericsson R520, T39, T68 a Nokia 6310. Poté stačí provést HotSync a veškeré nové soubory potřebné ke komunikaci jsou nahrány do Palma. Jediné co mě překvapilo

ale zase na druhou stranu je to pochopitelné je že veškeré ovladače a poté příslušné aplikace zabírají docela velký prostor v paměti RAM. Přikládám výčet veškerých souborů, které se instalují do paměti, a že to není krátký seznam :(

Soubor: Velikost: [kB] Atphonedriver.prc 46 BlueBoard.prc 149 BlueChat.prc 144 BluetoothExt.prc 18 BluetoothPnl.prc 25 BtCommVdrv.prc 9 BtExgLib.prc 49 BtLib.prc 103 BtStachLib.prc 90 BtTransportSDLib.prc 14 BtWizard.prc 115 ConnectionPnl.prc 34 Dial.prc 6 EricssonT39m.prc 15 PhoneLib.prc 14 PhonePnl.prc 26 SerialPhoneTask.prc 8 SlotDrvrSDIO_enUS.prc 54 SmsLib.prc 36 SmsMessenger.prc 37 StdGSMDriver.prc 1 Velikost - Celkem kB 993

Celkovou velikost lze zmenšit tím,

že nebudete např. používat některou z aplikací která využívá přenosu dat přes Bluetooth. Jedná se o aplikace BlueChat a BlueBoard, které slouží pro komunikaci několika Palmů, jedná se o přenáśení textů a obrázků na krátkou vzdálenost (tolik kolik dosáhne

luetooth tj. 10metrů).





Postup nastavení: Telefon: Po synchronizaci jste vyzváni k resetování Palma. Poté se aktualizují veškeré drivery. Poté v aplikaci Prefs

(Nastavení) je nutné vybrat poloźku Bluetooth, kde dáme

Bluetooth

2,4 až 2,5 GHznastavit na

Dále je nutné si na mobilním telefonu nastavit Bluetooth tj. dát zjistit dosažitelné BT zařízení , následuje hledání, které je zakončeno vyhledaným názvem zařízení, které se jmenuje jako Vaše HotSync name .







Dáte spárovat zařízení , poté jste dotázáni na kód, který bude patřit pouze tomuto zařízení a po jeho zadání vyšle signál do Palma, kde musíte tento stejný kód opět zadat, čímž potvrdíte pouze toto identické Bluetooth zařízení (je to z důvodu toho, že v budoucnosti budou kanceláře přeplněny Bluetooth zařízeními a ne s talo se to, źe omylem budete telefonovat z kolegova telefonu místo svého...). poté už následuje hláška spárováno a můžete editovat jmenovku zařízení. Nalevo od jmenovky je umístěna ikonka zobrazující PDA se stylusem, takže můžete jednoduše identifikovat kterému zařízení ta jistá jmenovka patří.

Palm:



Spustíte aplikaci Bluetooth

, která je umístěna dočasně v

Unfiled

. Poté kliknete na ikonu telefonu a nastavíte si komunikaci. Ta probíhá v několika krocích (5 - pěti). Dejte si pozor před krokem dva, je nutné na mobilním telefonu dát položku

zjistit spárovaná zařízení po dobu 3 minut !!!!

což je důležité jinak Palm žádné zařízení nenalezne a budete se hezkých pár minut s tím trápit tak jako já... :)







Možnosti:

Pomocí ovladačů a přiloženého software je možné

následující: BlueBoard:

kreslení poznámek (čtyři barvy, tři tloušťky pera)

BlueChat:

psaní textů a sdílení s ostatními

Dial:

vytáčení čísel pomocí aplikace Adresář

SMS:

posílání krátkých textových zpráv přes mobilní telefon

WAP:

prohlížení WAP-ových stráne

k Internet: klasické datové spojení mezi mobilním telefonem a Palmem











Dojmy:

Zařízení Bluetooth a propojení Palmu s mobilním telefonem, ale také propojení více Palmů dohromady je velice užitečná a komfortní záležitost. Pokud se pro ní rozhodnete věřte, že zcela zapomenete na to co to je míření infra portů na sebe a o svém mobilním telefonu nebudete vědět do té doby než Vám bude telefonovat šéf, nebo zrovna přítelkyně... Jediné co na Bluetooth SDIO kartě vidím jako malé negativum je její horní část, která přesahuje Palm cca. o 15mm a její malá tloušťka pak působí dost ostrými hranami. Osobně bych uvítal pokud by horní část s čipem byla zakulacena a vypadala třeba jako anténa. Možná se dočkáme v nových strojích, že bude Bluetooth plně integrován v Palmu, al

e

to pak zase ztrácí na univerzálnosti a možnostech volby zda toto chcete nebo ne. Ale pokud by se vyráběly varianty třeba m515b a m515 (kde b by značilo variantu s vestavěným Bluetooth), tak proč ne, že?

