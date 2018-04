Exkluzivní fotografie smartphonu českého T-Mobilu!

RadioMobil chce na podzim tohoto roku (podle některých zdrojů již v září) začít prodávat chytrý telefon (smartphone) T-Mobile MDA (Mobile Digital Assistant). Jde o výrobek tchajwanské společnosti HTC, která stejný výrobek pod názvem XDA dodává i pro britského operátor BT Cellnet (síť mmO2) a bude vyrábět i Canary pro britský Orange. Jedná se o smartphone využívající operační systém Microsoft Windows for Smartphone 2002.

Pokud vás zajímají zkušenosti s tímto zařízením, potom si přečtěte naši recenzi XDA, která vyjde tento týden. Obě zařízení jsou hardwarově shodná; lišit se budou softwarem – T-Mobile totiž zřejmě bude mít na instalovaný software jiné požadavky než mmO2 a kromě toho se předpokládá, že na český trh bude uvedený MDA s českou verzí Windows. Podle dostupných informací by MDA mělo podporovat GPRS a má barevný dotykový displej. Informace o podpoře MMS nejsou dostupné; XDA MMS v tuto chvíli nepodporuje. Ovšem většinu funkcí do těchto zařízení je možné přidat prostřednictvím softwarových aplikací – takže není-li podpora některých funkcí přítomná dnes, neznamená to, že ji operátor nenabídne zákazníkům v budoucnu, nebo že na internetu nenajdete aplikaci, která takovou funkci bude podporovat.

Podle našich informací by se cena za dotovaný přístroj měla pohybovat do 20 tisíc korun. Není jasné, jestli jde o částku s DPH nebo bez DPH, ale vzhledem k dotovaným cenám MDA v Německu (649 €, 19 742 Kč) by mohlo jít o částku s DPH. Dotované XDA stojí ve Velké Británii 499 Ł, což je při včerejším kurzu 24 146 korun.