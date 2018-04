Exkluzivní fotografie pro čtenáře Palmare z Comdexu

DELL - sliby nejsou chyby...

Firma DELL to stihla a první návštěvníci si mohou DELL Axim prohlédnout, potěžkat, vyzkoušet a ...

... koupit.

(Návštěvníci, přiznejte se - nejeli jste sem náhodou, jen kvůli tomuto stánku?)

Dell Axim ostatně nejde přehlédnout a reklamní panel s interaktivní obrazovkou je dobrou inspirací i pro ostatní PDA výrobce.

Palm - bez velkých překvapení...

Palm své letošní trumfy vytáhl už před Comdexem, a tak si návštěvníci přicházejí na stánek nové Tungsteny a Zire omrknout a ochytat a podívat se na tradičně silně zastoupené příslušenství.

Hlavními esy u stánku Palm, Inc. jsou samozřejmě nové Tungsteny T a W. Zatímco "téčku" už se prodává, Tungsten W je dosud známy jen z fotografií. Není divu, že tento první Palm s klávesnicí (od firmy Palm, Inc.) budí na stánku asi nejvíc pozornosti.

Zájem budí ale i klávesnice PocketTop. Od většiny ostatních výrobků se liší tím, že se nepřipojuje k handheldu kabelem, nýbrž přenáší data přes infraport. Psali jsme o ní letos v květnu.

Exkluzivně vypadá i kamera do SD slotu Veo - i o ní jste si mohli už u nás přečíst základní informace (to vlevo je obal na kameru, který vám ostudu taky neudělá, co říkáte..)

Ještě připomínám, že původní zpravodajství z veletrhu Comdex připravujeme jako zvláštní přílohu za servery Mobil Media, a.s.. Reportáž ze "dne nula" je tady.