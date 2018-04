Exkluzivní fotografie nových Siemensů přímo z Cannes

Siemens včera představil na GSM kongresu v Cannes dva nové mobilní telefony. Detailní informace o obou telefonech najdete v samostatných článcích (SX1; A55), v tomto vám nabídneme fotografie přímo z Cannes. Můžeme vám již prozradit, kdy se oba telefony začnou prodávat a jaká bude jejich cena...

Jako první se začne prodávat low-endový model A55. Mělo by se tak stát již v průběhu března, a to i v České republice. Siemens A55 se bude z počátku prodávat souběžně s modelem A50. Následně jej v nabídce Siemensu nahradí a stane se tak základním modelem značky. Při uvedení na trh by měl Siemens A55 stát přibližně 3 500 Kč jako nedotovaný, zatímco cena modelu A50 asi mírně klesne ze současné hodnoty, která je právě mírně nad 3 500 Kč (včetně DPH) za nedotovaný a neblokovaný telefon. Jelikož základní modely Siemensu se dlouhodobě těší zájmu operátorů jako dotované přístroje, popřípadě telefony v předplacených sadách, stejný osud zřejmě potká i model A55. V tomto případě bude vzhledem k ceně patřit k nejlevnějším přístrojům na trhu.

Siemens A55 se od modelu A50 nijak výrazně neodlišuje. Má jinak rozmístěné kontextové klávesy, což je nejvíce patrné na směrových klávesách pro pohyb v menu telefonu.

Displej je stejný jako u A50, monochromatický a oranžově podsvícený. Telefon má standardní systémový konektor, zda ale bude možné jej spojit s počítačem, v této chvíli nevíme.

Novinka je menší a lehčí než dobře známý model A50. Kde jsou ty doby, kdy byly levné low-endové telefony těžké a nevzhledné krabice! Dodejme, že se Siemens A55 bude dodávat v několika barevných provedeních, popřípadě nebude problém zakoupit výměnný kryt s libovolným designem.

Špičkový model SX1 se začne prodávat přibližně v červnu tohoto roku, alespoň tak to slibuje přímo výrobce. Pokud vše půjde podle plánu, bude v tomto termínu SX1 k dispozici i na našem trhu. Zaváděcí cena nebude nízká, ale s ohledem na možnosti přístroje stále ještě přijatelná. Měla by se pohybovat těsně nad hranicí 20 000 Kč, a to včetně DPH za nedotovaný a neblokovaný přístroj. V současné chvíli stojí "konkurenční" telefony buď výrazně více (jako Sony Ericsson P800), nebo jsou o něco levnější (jako Nokie 7650 a 3650). V této chvíli je ale těžké všechny tyto telefony srovnávat, papírově by měl Siemens patřit ke špičce a je také ze všech uvedených modelů nejmenší a nejlehčí.

Na to, že patří do kategorie chytrých telefonů, je Siemens SX1 příjemně malý a lehký. Na netradiční alfanumerickou klávesnici si bude nutné zvyknout, jednou rukou se asi textové zprávy moc dobře psát nebudou.

Displej je podle prvních dojmů kvalitní, má dobrý kontrast a je velmi dobře čitelný. Na konci tiskové konference se o vzorky SX1 strhla pořádná tahanice.

Integrovaná kamera (pro fotografie a i videozáznamy) je na zadní části přístroje. Objektiv nemá krytku, je ale mírně zapuštěn, takže by nemělo dojít k jeho poškrábání v běžném provozu.

Krátká videosekvence o SX1 (199 kb)

Prezentace Siemensu SX1 na stránkách výrobce (flash)

Na závěr několik fotografií z tiskové konference. Na prvním snímku je vedení společnosti Siemens Mobile Phones, prezident Peter Zapf sedí uprostřed. Vlevo sedí Maurice Van Rick, šéf divize chytrých telefonů, vpravo pak šéf divize low-endových telefonů, jehož jméno nám ale uniklo. Na druhém snímku je pak opět Peter Zapf.

Druhé dvě fotografie ukazují "veselou" prezentaci Siemensu na téma neustále rostoucího prodeje telefonů této značky. Tak moc veselé to ale zase nebylo, tvrdila většina přítomných (samotná prezentace, nikoliv výsledky prodeje).

Detailní informace o obou telefonech najdete v těchto článcích:

Siemens SX1

Siemens A55