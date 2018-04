Exkluzivní fotografie nových Alcatelů přímo z Cannes

Jak jsme vás již včera informovali, Alcatel v rámci právě probíhajícího GSM kongresu v Cannes představil čtyři nové telefony. Všechny novinky mají barevný displej, jejich detailní specifikaci však výrobce zatím nezveřejnil. Pokud budeme vycházet z toho, co víme, tak se můžeme během tohoto roku těšit na čtyři novinky s barevným displejem, a to v téměř každé cenové kategorii. Jako první se začne prodávat model One Touch (OT)531, který jako jediný z představených novinek nedodržuje běžnou designovou linii výrobce a má i jiné a jinak rozmístěné ovládací prvky. Je výrazně zaoblený, zatímco ostatní tři produkty jsou výrazně hranatější a jsou podobné stávajícím modelům OT525 a OT715. Můžeme se tak domnívat, že Alcatel OT531 bude převzatým produktem jiného výrobce, stejně jako nový low-end OT320, o němž jsme vás podrobněji informovali v tomto článku.

Alcatel OT531 se začne prodávat již v březnu letošního roku a jediné, co k němu výrobce prozradil, je podpora GPRS (4+1 timeslot). Pokud se potvrdí naše domněnka, že se jedná o převzatý model Trium M320, jak tomu napovídají téměř identické podoby obou přístrojů (viz tato aktuální zpráva), bude mít Alcatel OT531 rozměry 115 x 47 x 20 mm a jeho hmotnost bude 95 gramů. Další technické podrobnosti k Triumu M320 telefonu najdete v tomto článku.

Jako druhý se do prodeje dostane Alcatel OT535, a to přibližně na začátku prázdnin. V této chvíli o něm víme, že bude podporovat MMS zprávy a že bude mít GPRS v konfiguraci 4+2 timesloty. Tento model má již klasické ovládání všech současných modelů značky a bude možné jej používat i v horizontální poloze; stejně jako model OT715. Cenu si v této chvíli nedovolíme odhadnout, mělo by se ale jednat o střední třídu, tedy relativně dostupný model.

Zbylé dvě novinky se začnou prodávat až na podzim tohoto roku; pokud výrobce dodrží slíbený termín, tak bychom si je mohli koupit v průběhu září. Model OT332 bude patřit mezi low-endy, nebude mít GPRS ani podporu MMS, nebudou ale chybět SMS a EMS zprávy a také polyfonní melodie. Podle všeho se bude jednat o pokračovatele modelů OT512 a OT525. I v tomto případě netušíme, jaké parametry bude mít jeho barevný displej. Výrobce se chlubí jeho nízkou hmotností - 77 gramů.

Špičkový model OT735 bude mít vestavěný fotoaparát, tudíž bude jistě zvládat MMS zprávy. Z obrázků je patrné, že bude mít i infraport, a výrobce se netají podporou GPRS v konfiguraci 4+2 timesloty. Slibuje i kalendář a tři hry (další bude možné stáhnout podle katalogu, který bude přímo v telefonu).

Podle našich informací Alcatel chystá pro tento rok i další novinky, kdy je ale představí, v této chvíli nevíme. Některé by mohly mít premiéru na veletrhu CeBIT, jiné možná ještě později. To platí částečně i o modelu OT320, který sice oficiálně na GSM kongresu v Cannes představen nebyl, ale výrobce jej vystavoval. Mezi tím se objevil i v katalogu produktů na stránkách výrobce, včera večer tam už ale zase nebyl. Nechme se tedy překvapit.

Další fotografie z veletrhu v Cannes najdete v zítřejším vydání. Autorem fotografií z veletrhu je Patrick Zandl.