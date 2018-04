Exkluzivní fotografie Nokie 6200, rychlé kočky pro Ameriku

Nová Nokia 6200 byla v pondělí představena na veletrhu Comdex v Las Vegas a přináší standardní design i funkce, na které jsme si již zvykli u nových modelů finského výrobce. Nové Nokie 7210 a zejména 6100 a 6610 jsou tomuto modelu funkcemi velice podobné. Všechny podporují Javu, mají infraport, umějí MMS, je možné k nim připojit fotoaparát, mají FM rádio (vyjma 6100) a polyfonní vyzvánění. Nový model je zajímavý schopností superrychlého přenosu dat, a to přes technologii EGPRS - moderní rozšíření systému GPRS, produkt hledání řešení pro sítě 2,5 generace.

Ptáte se, co je to vlastně EGPRS? Ve stručnosti řečeno se jedná o rozšíření klasického GPRS systému spínání paketů. Přenosová rychlost dat je zvýšena pomocí rozšířeného GSM systému s názvem EDGE - rychlejší sítě, která umožňuje tok dat maximální rychlostí až 384 kb za vteřinu (vyšší kapacita na timeslot). U nové Nokie je možné dosáhnout rychlosti až 118,4 kbps, není to tedy úplné maximum, ale oproti klasickému GPRS přenosu (které 6210 také umožňuje v konfiguraci 3+1 timeslot) 40,2 kbps je to téměř trojnásobné zrychlení. Pokud vás systém rozšíření GPRS a GSM zajímá více, potřebné informace najdete v tomto článku.