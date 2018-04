Exkluzivně: Žiletky Samsungu dostaly barevné sourozence

Samsung si přičichl k úspěchu tenkých Motorol řady RAZR a připravil telefony ještě výrazně tenčí. Pro jistotu hned u všech běžných konstrukčních variant a aby toho nebylo málo i v kategorii mobilů s podporou sítí třetí generace. Celá řada supertenkých mobilů nese označení Ultra Edition. Jednotlivé modely pak vedle běžného typového označení nesou ve svém názvu i svoji tloušťku.

Tři úplně nejtenčí mobily na světě – modely X820, D830 a D900 – se již začínají prodávat a tak se pařížská premiéra týkala především představení mnoha barevných variant těchto modelů. O všech těchto přístrojích jsme vás již podrobně informovali. Dva z nich, véčko D830 a vysouvák D900, jsme vám představili již i v podrobných recenzích. Světovou premiéru si tak odbyla až druhá trojice modelů. V té najdeme opět tři konstrukční varianty, ale tentokrát vždy s podporou 3G. O modelech Z620, Z720 a Z370 jsme vás detailně informovali v tomto článku.



Supertenké Samsungy: X820, D900 a D830.

Dnes se podrobněji podíváme na některé vlastnosti první trojice, tedy těch úplně nejtenčích mobilů na světě. Ale nejdřív trocha zákulisních informací. Dobře informované zdroje nám v Paříži prozradily, že hubnutí není zdaleka konec. Ještě před koncem roku má Samsung prý představit GSM mobil, který bude tenký pouhých pět a půl milimetru! Na přelomu roku tak můžeme očekávat souboj Motoroly a Samsungu o nejtenčí mobil planety. Motorola totiž také plánuje extrémně tenký telefon kódovým označením Scalpel.



Červená pro dámy. V prospektech téměř nepostřehnutelné ornamenty červené verze modelu D830 vyniknou až při bližším pohledu. Okruh zákazníků, či spíš zákaznic, je tak předem dán.

Ale zpět k ověřeným faktům. Samsung v Paříži představil i příslušenství k celé řadě Ultra Edition. Jedná se o kolekci Bluetooth sluchátek miniaturních rozměrů. Těm se budeme věnovat v samostatném článku, kde dvě z nich podrobíme redakčnímu testu. Bohužel, v této chvíli neznáme ceny příslušenství a je i pravděpodobné, že prodej sluchátek bude o něco opožděn. Naopak nové tenké mobily X820, D830 a D900 se začnou prodávat již v září. První uz nich, model X820, je již dostupný i na našem trhu.



Modrý přízrak: Výrazná modrá metalíza dělá véčko D830 zcela nepřehlédnutelné.

Na displeji v Čechách Praha, ve Francii Paříž

Další zajímavou vymožeností všech tenkých Samsungů je balíček praktických funkcí s názvem uPlus. My jsme na vlastní kůži vyzkoušeli funkci uGo, kterou umí model D900. Již v recenzi na tento model jsme chválili aktivní téma s motivem pražského Staroměstského náměstí. Přes den se zobrazuje denní obrázek, v noci pak noční. Bylo pro nás překvapením, že si Samsung vybral zrovna pražský motiv, ale až v Paříži jsme pochopili, že zase tak důležitá Praha není. Telefon totiž po zaregistrování v síti automaticky zařadí tapetu s lokálním motivem. V Paříži nás tak na displeji oblažoval pohled na Vítězný oblouk. Pro každou zemi má Samsung připraven jiný motiv. Podle dostupných informací použil Samsung technologii Adobe Flash Lite 2.



Pro top model D900 připravil Samsung velmi neortodoxní červený kryt. Jak je z obrázků patrné, telefon je celý červený. Docela mu to sluší, ale těžko předpokládat, že se bude jednat o nejžádanější variantu.

uMenu - několikanásobný pomocník

Všechny tři modely pak nabízí funkci uMenu. To není nic jiného, než paměť telefonu, kde uživatel naposled v menu skončil. Po vstupu do menu tak telefon automaticky nenabídne stejnou první položku, ale tu naposled použitou. Platí to nejen v hlavním menu, ale i v hlouběji zanořených položkách. Funkci můžete vyzkoušet již dnes v prodejnách, kde najdete model X820. Další funkce uTrack by měla umožnit hlídání mobilu, pokud do něj bude založena jiná SIM, než ta vaše. Funkci jsme však zatím neměli možnost vyzkoušet. A na závěr tu máme funkci uSearch, která by měla usnadnit vyhledávání kontaktů. Nic revolučního jsme ale v testovaných vzorcích neobjevili.



Stříbrná verze véčka D830 zaujme decentními proužky na předním krytu.

Na závěr připomeneme různé barevné varianty novinek. Různobarevné mobily jsou dnes módní, úspěchy s nimi slaví především Motorola. A právě u ní se Samsung, podle nás, inspiroval.

Ne každá barva se povedla

Základní model X820 bude k dispozici ve čtyřech barvách. Nejčastěji se asi setkáte s černou, kterou jsme i otestovali. U nás se již nyní prodává i stříbrná verze a chystá se uvedení světle růžové a světle modré varianty. Mnohem sytější barevné varianty přináší véčko D830. Po červené sáhnou díky výrazným ornamentům asi jen ženy. Nám se líbila výrazná modrá varianta a také stříbrná verze s decentně proužkovaným krytem. Zajímavostí jsou dvě různé černé verze.



Stříbrnou verzi modelu X820 zakoupíte již dnes u O2.

Top model D900 bude taktéž k dispozici v pěti barevných variantách. V naší recenzi jsme testovali šedo-černou variantu. K dispozici bude dále matná černá se softtouch povrchem, modrá verze, stříbrná a červená. Některé varianty si můžete prohlédnout na fotografiích, úplně všechny však Samsung nevystavoval.



Stříbrná z módy nevyšla. Ač Samsung pro letošní rok přešel téměř výhradně na černé telefony, tak u všech modelů z Ultra Edition připravil i stříbrnou variantu.

Modely Samsungu z Ultra Edition série zaujmou především designem. Nejedná se ale jen o stylové mobily. Verze pro 3G umí HSDPA, čímž se mnoho mobilů na trhu zatím pochlubit nemůže. Vysouvací top modely pak mají třímegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením. Samsung s novou řadou přístrojů dokazuje, že chce být technologickým leaderem.



Velmi světlá růžová pro dámskou variantu nejtenčího mobilu na světě.

I tak to ale nebudou mít nové Samsungy na trhu snadné. Konkurence je velmi silná a proti novinkám jihokorejského výrobce hovoří poměrně vysoké ceny. V porovnání s přímou konkurencí se již sice nejedná o podstatné rozdíly jako dříve, ale třeba tenké Motoroly jsou či budou levnější.