Exkluzivně: Žiletka pro byznysmeny – recenze smartphonu Motorola Q 9h

Motorola Q se v USA dočkala poměrně slušného úspěchu. Hodně dlouho se mluvilo i o GSM verzi tohoto smartphonu. Ta by se v Evropě měla objevit také, ale konkrétně u nás ji předběhne novější model s podivným označením Q 9h. Ten oproti předchůdci nabízí nejen podporu GSM, ale i sítí třetí generace a přináší nový operační systém Windows Mobile 6 Standard. Ten jsme vám nedávno představili v testovaném HTC S710, a tak se v recenzi často nevyhneme srovnání s tímto telefonem.

Katalog mobilů: Motorola Q 9h a její konkurenti - HTC S710, Samsung i600 a Nokia E61i.

Stručná charakteristika:

Smartphone s operačním systémem Windows Mobile 6, integrovanou qwerty klávesnicí a elegantním vzhledem.

To, že k nám dorazila vlastně až druhá generace smartphonu od Motoroly, nás však nijak nemusí trápit. Naopak, Q 9h se může směle postavit všem svým konkurentům – již zmiňovanému HTC S710, ale také jeho sourozenci S620, který je stejné konstrukce jako Motorola. Z dalších konkurentů nemůžeme zapomenout na Samsung i600 a symbianovou Nokii E61i, kterou jsme vám rovněž nedávno představili.

Motorola Q 9h tak jistě ještě výrazněji zostří konkurenci v kategorii smartphonů s integrovanou qwerty klávesnicí. Má pro to ty nejlepší předpoklady, a to i přes to, že oproti některým svým konkurentům postrádá podporu wi-fi.

Vzhled a konstrukce – placatá elegance v černém

Svou konstrukcí patří Motorola Q 9h mezi nejtenčí smartphony vůbec. Je pravda, že původní model byl o tři desetiny milimetru tenčí, o stejně nepatrnou hodnotu je dokonce tenčí i Nokia E61i. Ta však uváděné tloušťky dosahuje pouze ve svém nejtenčím místě, v nejširším má naopak 13,9 mm. Svými rozměry se vůbec Q 9h velmi blíží svému konkurentovi od Nokie, však posuďte sami – 118 x 67 x 11,8 mm jsou rozměry Motoroly a 117 x 70 x 11,5 stejné hodnoty u Nokie. Jen ve hmotnosti se Motorola od Nokie trochu odpoutává, váží o celých 16 gramů méně, konkrétně 134. Opět si musíme trochu postěžovat, že telefon je opravdu hodně široký, i když u Motoroly není tento fakt na první pohled tak znatelný jako u E61i.

Bude to asi tím, že černá barva použitá vlastně na celém telefonu jej opticky zeštíhluje. V ruce je však šířka stále znát a klidně bychom oželeli pár milimetrů tloušťky. Design telefonu nikterak zásadně nepřekvapuje a neprovokuje, Q 9h se řadí spíše ke konzervativnějším přístrojům. Jen ovládací část klávesnice ve stylu tenkých Razr telefonů ukazuje onu modernější část designu. Přístroj celý je jinak velmi uhlazený a design decentní. A co by přeci jen chtělo nějak vybočovat, skryje černá a šedá barva, jinou na telefonu nepotkáte.

Zadní plochá část přístroje má pro Motorolu již typickou pogumovanou úpravu a je téměř celá plochá. V horní části nalezneme logo výrobce a nad ním čočku integrovaného fotoaparátu s přisvětlovací diodou. Boky telefonu jsou vyvedeny v lesklém černém plastu, na němž sice ulpívají otisky prstů, ale nejsou příliš výrazné. V levém spodním rohu nalezneme zdířku konektoru pro připojení k osobnímu počítači. Nejde však o dnes typicky používaný konektor miniUSB, ale o nové provedení microUSB, které se má stát budoucím standardem v mobilních telefonech. Inu, výrobci vždy vymyslí něco nového a když už jsme si mysleli, že miniUSB bude snad všude a my se zbavíme hromady kabelů pod stolem, rázem přichází konektor nový. Opět si budeme muset zvykat.

Ovládací prvky nalezneme pouze na pravé straně. Zde jsou tlačítka pro ovládání hlasitosti, nahrávání a hlasového vytáčení a návratová klávesa. Nejposetější je však pochopitelně čelní strana přístroje, nad lehce prohnutou qwerty klávesnicí se nachází již zmíněný soubor ovládacích kláves vyvedený ve stylu Razrů. Nad ním je pak jen s minimální mezerou umístěný displej, nad displejem pak nalezneme ještě otvor sluchátka s logem výrobce.

Za zpracování svého smartphonu se Motorola rozhodně nemusí vůbec stydět, celá konstrukce je velmi pevná, nikde nic nevrže, neskřípe a ani nic nenasvědčuje tomu, že by se tak mělo někdy v budoucnu dít. Použité materiály bývají vždy předností telefonů tohoto amerického výrobce.

Displej a ovládání – větší obrazovka by se vešla

Trochu zklamáním jsou při celkových rozměrech telefonu rozměry displeje. Ten má úhlopříčku pouze 2,4 palce. To je sice stejně jako u HTC S710, jenže vzhledem k rozměrům přístroje je zde displej trochu utopený. Ostatně dokazuje to i Nokia, která do prakticky stejně velikého těla vměstnala displej s úhlopříčkou 2,8 palce.

Navíc je displej standardně v režimu naležato trochu méně přehledný než klasicky orientovaný u HTC. To navíc nabízí výhodu možnosti přepínání mezi zobrazeními, takže třeba v dokumentech, při prohlížení webu nebo psaní zpráv a emailů, kdy je orientace naležato výhodnější, oproti Motorole neztrácí. Vše je ale o zvyku a po delší době používání se vám jistě informace na displeji již tak nepřehledné zdát nebudou.

Stejně jako u HTC musíme ale uznat, že daná úhlopříčka je asi tou nejideálnější z hlediska velikosti displeje a jemnosti zobrazení. U Nokie se stejným rozlišením 320 x 240 bodů jsme si totiž trochu na jemnost stěžovali. Stěžovat si nemůžeme ani na čitelnost na slunci a další parametry displeje.

Ovládání je víceméně poplatné danému operačnímu systému a orientaci displeje. Kontextové klávesy, klávesa home a návratová a mazací klávesa jsou soustředěny okolo navigační klávesy s potvrzovacím středem. Dále na vnější straně jsou pak tlačítka pro rychlé spuštění internetového prohlížeče a pro přijetí hovoru vlevo, pro rychlý přístup ke zprávám a ukončení hovoru vpravo. Ve spodní řadě jsou pak nalevo od mezerníku dvě tlačítka pro rychlé spuštění kalendáře a kontaktů, vpravo pak přehrávač, fotoaparát a hlasové ovládání.

Výborně pro navigaci fungují i klávesy na pravém boku – prostřední klávesa slouží jako potvrzovací, teprve po jejím delším přidržení lze regulovat hlasitost. Klávesy pro regulaci okolo ní standardně slouží k listování v menu, funkce návratové klávesy je snad jasná. Při jejím delším přidržení v pohotovostním stavu zase můžete měnit profily.

Všechny tyto zkratky ale zdaleka nevyčerpávají možnosti ovládání. Windows Mobile tradičně nabízí ještě možnost přiřazení zkratek jednotlivým programům a funkcím. To se bude občas hodit, protože u WM6 Standard lze jen velmi těžko uspořádat položky v menu, kam vstoupíte levou kontextovou klávesou – start.

Uspokojivá je i kvalita integrované qwerty klávesnice. Třeba HTC a Treo jsou v tomto ohledu lepší, ale Nokia vykazuje o něco horší výsledky.

Baterie – solidní držák

Během našeho testování jsme Motorolu Q9 příliš netrápili. Při opravdu vysokém vytížení vydrží telefon dva dny nepřetržitého provozu. Naopak pokud budete Q9 využívat minimálně, přistroj se dobití začne dožadovat až zhruba po týdnu. Tak nízkou zátěž však u přístroje tohoto typu nelze ani předpokládat, standardem tedy budou ony dva zmíněné dny, pracovní pátek a následný víkend Motorola na jedno nabití také vydrží.

Telefonování a zprávy – jak na diakritiku?

Bohatý adresář a možnosti telefonování u Windows Mobile asi není třeba nikterak výrazně představovat. U Smartphone verze nechybí vyzváněcí profily, ale filtrování hovorů stále chybí. Pro vyhledávání v kontaktech není nutné do kontaktů vstupovat, stačí na Today obrazovce psát a telefon nabídne odpovídající záznamy.

Díky integrované qwerty klávesnici je Motorola předurčená k časté práci se SMS zprávami a emaily. V podstatě v této oblasti není Motorola Q 9h nikterak zásadně odlišná od konkurenčního HTC. Zásadním rozdílem je snad použitý slovník pro psaní zpráv. HTC disponuje poněkud inteligentnějším slovníkem xT9, Q 9h disponuje pouze obyčejným slovníkem T9.

Ten by sice neměl u qwerty klávesnice mít velký smysl, ale pomáhat může. Jednak nabízí dokončování slov a je relativně inteligentní, pak také jde prakticky o jedinou rozumnou možnost, jak psát s diakritikou, pokud to potřebujete. Jenže u Q 9h z nějakého důvodu nemůžeme přijít na to, jak se přepínat mezi nabízenými výrazy, a tudíž je použití slovníku velmi omezené.

Při telefonování si nelze na nic stěžovat, zvuk je zcela v mezích normálu. Jen připomeňme, že s Q 9h lze telefonovat ve všech čtyřech pásmech GSM a samozřejmě i sítích UMTS. Videohovory si však neužijete.

Organizace a data – překvapí Opera

Ani v oblasti organizace času a datových přenosů jsme neočekávali žádné překvapivé novinky. Co se organizace týče, opravdu zde nalezneme opět obvyklý mix funkcí operačního systému Windows Mobile. Kalendář, úkoly, bezproblémová synchronizace s počítačem, to vše známe. Nepřekvapí ani slot na paměťové karty microSD. Líbí se nám ale poměrně slušné množství vnitřní paměti v přístroji – 151 MB.

Z datových přenosů Motorole chybí pouze wi-fi. Bluetooth 2.0 a infraport tu naopak jsou, GPRS a EDGE je přítomno ve třídě 12. Lákadlem také může být podpora datových přenosů HSDPA až rychlostí 3,6 Mbit za sekundu.

Co se programového vybavení týče, máte v případě procházení internetu překvapivě dvě možnosti. Jednou je samozřejmě tradiční Internet Explorer, ten je ale schován hlouběji v menu. Motorola ve svém smartphonu daleko výrazněji prosazuje internetový prohlížeč Opera, který naleznete v menu na prvním místě a také jej spustíte klávesou pro rychlý přístup k internetu.

Zábava – kvalitní fotografie

V zábavní oblasti na nás naopak nic překvapivého nečeká. Tradiční je herní výbava – Solitaire a Bubble Breaker. Na hudbu si budete muset vystačit s Windows Media Player. Potěší ale standardní podpora stereo Bluetooth profilu A2DP.

Vestavěný fotoaparát má dnes relativně obligátní rozlišení dva megapixely. Pořídíte s ním překvapivě kvalitní fotografie, v dvoumegapixelové třídě se Motorola rozhodně řadí k tomu nejlepšímu, co zde nalezneme. Mezi komunikátory pak pravděpodobně nemá kvalita fotografií konkurenci. Možnosti nastavení i ovládání jsou poplatné operačnímu systému a jsou tedy vcelku bohaté. Dodejme jen, že třeba překreslování scény na displeji je velmi rychlé, i zde je Motorola na špičce.

Shrnutí – slušný smartphone, rozhodne cena