Exkluzivně z New Yorku - Siemens S55 je tu! (fotografie funkčního telefonu)

Podzimní představení nových produktů se značkou Siemens se letos odehrálo v New Yorku. Proč právě zde? Jednoduchá odpověď, americký trh s mobily se mohutně rozvíjí a Siemens na něm zatím chyběl. Po dnešku je ale všechno jinak, Siemens již má produkty pro všechny významné světové trhy, snad jedině s výjimkou velmi specifického Japonska.

Siemens se chlubí

Dnešní tisková konference se uskutečnila v Studiu 450, které je umístěno přímo na Manhattanu. Tiskovou konferenci zahájil Rudi Lamprecht, předseda představenstva Siemens ICM. Za řečnickým pultem se dále vystřídali Peter Zapf - Prezident Siemens ICM, Bert C. Klein - hlavní manažer Siemens ICM pro americké trhy a na závěr promluvil Ulrich Skrypalle - šéf designér, tedy člověk zodpovědný za vzhled všech současných telefonů Siemens. Přítomní novináři z celého světa (s výjimkou Asie, pro kterou Siemens dnes pořádal samostatnou tiskovou konferenci v Šanghaji) byli informováni o celkové strategii Siemensu na poli mobilní komunikace, nechybělo připomenutí výrazného vzestupu tržního podílu v Evropě a nástin možných výsledků pro příští léta. Asi nejzajímavější příspěvek měl Ulrich Skrypalle, který předvedl několik prototypů telefonů Siemens. Pokud se tyto studie dostanou do výroby, můžeme se těšit na luxusní telefony z ušlechtilých kovů, skla a přírodních materiálů (dřevo, kůže), na vysouvací telefon po vzoru Nokie 7650 (ten Siemens opravdu plánuje - viz informace o modelu SL55), či na vzhledově opravdu netradiční komunikátor s vysouvací dvojdílnou klávesnicí na bocích přístroje. Bohužel, tyto prototypy nebylo možné fotografovat, stejně jako první 3G telefon Siemens U10, který byl sice oficiálně představen, ale novináři jej mohli zhlédnout jen v rukou manažerů společnosti Siemens. To ale příliš nevadí, jedná se o naprosto stejný telefon jako je Motorola A830, který jsme vám exkluzivně představili v tomto článku včetně množství detailních fotografií. Stejně jako originál od Motoroly, asi potřebuje i duplikát Siemense ještě uzrát.

S55 - hlavní hvězda večera

Hlavní hvězdou tiskové konference byl dlouho očekávaný Siemens S55. Ten výrobce představil hned ve třech variantách, asijské jako S57, americké - S56 a pro nás nejdůležitější - S55. Vedle samotného telefonu výrobce představil i zajímavé příslušenství k tomuto telefonu, přídavný fotoaparát IQP-500 a Bluetooth sluchátko HHB 500. Příslušenství vám představíme v druhé části článku a to včetně detailních fotografií, nyní se půjdeme podívat na samotný Siemens S55.

O Siemensu S55 jsme již na Mobil.cz psali mnohokrát. Podle vašich reakcí a čtenosti všech článků o tomto telefonu, lze soudit, že se bude jednat o jeden z největších, či možná vůbec největší hit konce letošního roku mezi mobilními telefony. Podle prvních zkušeností s tímto telefonem si dovolíme tvrdit, že by očekávání měl bezesporu splnit, ale abychom byli objektivní, ne vše je ideální. Taktéž musíme připomenout, že i předváděné telefony byly jen testovacími vzorky, takže pár věcí se možná výrobci ještě podaří doladit. Podle všech dostupných informací by se měl Siemens S55 začít prodávat ještě v letošním roce, ale spíš až k jeho konci, asi těsně před vánoci. Přesnou cenu zatím neznáme, ale podle dostupných indicií by se měla pohybovat zhruba v rozmezí 12 000 až 15 000 Kč. Náš tip je ke spodní hranici uvedeného rozmezí.

Vypadá opravdu skvěle

Vzhled S55 nijak příliš nevybočuje z designu všech současných modelů výrobce. Telefon je hodně zakulacený, ale je velmi malý a dobře padne do ruky. Fotografie možná klamou, takže jeho přesné rozměry jsou 101 x 42 x 18 mm a jeho hmotnost je 85 gramů. Pochválit musíme povrchovou úpravu a celkové zpracování, vše je perfektní a telefon vypadá v reálu luxusněji, než na fotografiích. K dispozici budou dvě barevné varianty, arktická modrá a stříbrná. První si můžete prohlédnout na dnešních fotografiích, tu druhou zatím výrobce nevystavoval. Dominantním prvkem telefonu je klávesnice, která má po vzoru nového low-endu C55 plná alfanumerická tlačítka tvořící ucelený blok. Toto řešení je v praxi mnohem přívětivější k uživateli, než kulatá tlačítka známá ze starších telefonů Siemens. Luxusní vzhled telefonu dokresluje pochromovaný ozdobný kruh okolo displeje a ze stejného lesklého materiálu provedené směrové klávesy a kontextová tlačítka.

Displejem se chlubit nebude

Hlavním lákadlem telefonu měl být barevný displej. Ten na něm sice také najdete, ale je to asi největší zklamání celého přístroje. Pokud není displej podsvícený, nic na něm neuvidíte, na druhou stranu, tenhle nedostatek vyvažuje fakt, že tmavý displej velmi dobře doplňuje design celého telefonu. Rozlišení displeje je 101 x 80 obrazových bodů, což představuje až sedm řádků textu a displej umí zobrazit 256 barev. Displej se moc nepovedl, i podsvícený není zrovna nejlépe čitelný a v praxi jej k prohlížení fotografií téměř nelze použít, ale o tom by mohli vyprávět majitelé Sony Ericssonů T68(i), či novějšího modelu T300, které mají displej na velmi podobné kvalitativní úrovni. Jenomže T300 je low-end a T68(i) vlastně již výběhový model a naproti tomu je Siemens S55 špičkově vybavený telefon a ještě se ani neprodává. Za displej výrobce pochvalu nedostane, i když úplně nepoužitelný samozřejmě není, pouze svojí kvalitou bychom jej čekali u low-endu a ne u špičkového, funkcemi přeplněného telefonu.

Dost kritiky, nyní již budeme jen chválit. Výbava telefonu je špičková a v ničem si nezadá s konkurencí. Telefon je třípásmový (900/1800/1900 MHz), když americká varianta S56 pracuje na frekvencích 850 a 1900 MHz, takže si z ní v Evropě nezavoláte, naopak „naši“ variantu lze na druhé straně Atlantiku používat. Menu telefonu a jeho ovládání je velmi podobné starším modelům výrobce, pouze hlavní menu je ikonové a na jedné obrazovce tak vidíte všechny hlavní položky menu telefonu. Dále se ale roluje vertikálně a i kontextové klávesy pracují podobně, jako u jiných telefonů se značkou Siemens.

Kompletní nabídka

Telefon využívá sdílenou paměť, jejíž celková kapacita je zhruba 1MB. O Paměť se dělí všechny kontakty, SMS zprávy, záznamy z kalendáře, nebo fotografie. Těch se do telefonu vejde zhruba 120 v nižším rozlišení a asi 20 v maximálním rozlišení. Integrovaný Bluetooth čip využijete při spojení telefonu s jiným přístrojem, s příslušenstvím, nebo když jej budete chtít připojit k počítači. Mohli jsme vyzkoušet všechny tři možnosti, například spojení s Sony Ericssonem T68i proběhlo na první pokus, stejně jako s počítačem a osobní HF sadou. Vedle Bluetooth má telefon i infraport a lze jej připojit k počítači i pomocí sériového, či USB kabelu. Víc možností snad zatím ani neexistuje. Telefon podporuje MMS zprávy, EMS zprávy, samozřejmě i SMS zprávy, které mohou být i dlouhé a psané pomocí české varianty prediktivního slovníku T9 a nechybí ani e-mailový klient s podporou protokolů POP3, SMTP a IMAP4. Opět víc toho snad ani chtít nemůžeme. Při posílání e-mailů, MMS, nebo jiných dat jistě využijete GPRS (4+2 timesloty), popřípadě klasická vytáčená data s maximální přenosovou rychlostí 14,4 kbps.

Nejenom prací je ale člověk živ a tak potřebuje i trochu oddychu. Tu mu Siemens poskytne v plném rozsahu, podporuje totiž Java aplikace, takže si do něj budete moci stahovat nejrůznější hry. Ty má dokonce i dvě přednastavené a nějakou tu zábavu jistě zažijete i s polyfonními melodiemi, které vcelku věrně napodobují zvířecí zvuky. Dáte přednost zvukům našich dvorků, nebo máte raději exotické zvuky pralesa, či savany? Do telefonu můžete melodie stahovat, stejně jako obrázky, které pak využijete jako spořiče displeje, či jeho tapety, nebo je můžete odeslat jako MMS zprávy. Na závěr doplňme, že telefon má i vestavěné hlasité hands free a standardní Li-Ion baterie má kapacitu 700 mAh a měla by na jedno nabití vydržet v pohotovostním režimu až 300 hodin.