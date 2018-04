Exkluzivně: Vyzkoušeli jsme sportovce s duší starého Siemensu

Předchůdce značky Benq-Siemens, německý Siemens, měl s odolnými telefony určenými pro sportovní vyžití a jiné "outdoorové" aktivity bohaté zkušenosti začínající legendárními modely S10 Sport, M35 a ME45. Posledními takto koncipovanými modely byly Siemensy M65, M75 a ME75 a právě na poslední dva navazuje dnes představovaná novinka M81. Což je zároveň první odolný mobil od nové značky Benq-Siemens.

Novinka M81 opravdu přímo navazuje na starší modely Siemensu, ať už se jedná o uživatelské prostředí, tak i o výbavu. Novinkou je zcela nový design, který více než předchozí hranaté modely od Siemensu připomíná na první pohled sportovní Nokii 5100.



Odolné mobily Siemens: M65, M75 a ME75 a odolné Nokie: 5140i a 5500.

Už žádná briketa

Při seznámení na vlastní oči však nový Benq-Siemens působí poměrně elegantně, na čemž má podíl dvoubarevné provedení. V případě námi testovaného telefonu výrobce zkombinoval šedý rám s černými plochami. Existovat bude i verze kombinující modrý rám s bílými plochami. Novinka M81 má oproti předchůdci M75 o poznání menší rozměry: 105,3 x 47,5 x 18,4 milimetru. Hmotnost také poklesla na 96 gramů.

Benq-Siemens M81 patří mezi mobily určené pro sportovní vyžití a tak by měl odolat lehčím pádům, stříkající vodě a sněhu a také by mu neměl vadit prach. Konstrukce s rámečkem vyrobeným z měkké pryže by tomu odpovídala, stejně jako gumové kryty známé již ze starších modelů.

Diskutabilní odolnost

Novinka však již nemá gumové těsnění pod krytem baterie, který také postrádá jištění otočnou pojistkou. Nutno však podotknout, že kryt baterie drží na telefonu tak pevně, že jsme si napoprvé lámali v redakci hlavu, jestli tam nějaká skrytá pojistka někde není.

Gumová záslepka systémového konektoru zůstala zachována, gumový kryt čočky baterie však nahradil docela vtipně vyřešený otočný kryt. Ten však svým pootočením neslouží k aktivaci fotoaparátu a při vniknutí hrubé nečistoty se bude velmi špatně čistit. Odolné schopnosti nového Benq-Siemensu proto hodnotíme spíše skepticky, nějaký ten pád by však telefon měl určitě vydržet.

Staré známé menu

Po stránce softwarové výbavy navazuje novinka na předchozí modely od Siemensu přímo. Uživatelské prostředí má totiž stejné jako modely S75 nebo S68. Jedná se tedy o poslední evoluci menu vyvinutého Siemensem ještě před sloučením obou značek. Uživatelské prostředí nemá oproti zmiňovaným modelům žádné dodatečné vylepšení. Pochválit musíme vyprofilované gumové kontextové klávesy, které se dobře hledají i poslepu. Proto tak nevadí, že nejsou vůbec podsvícené.

Displej Benq-Siemensu M81 s rozlišením 132 x 176 obrazových bodů známe také z předchozích modelů. Displej svými zobrazovacími schopnostmi způsobenými hrubším rastrem za špičkou současné produkce již zaostává. Přesto nelze displej označit za vyloženě špatný. Jeho přednosti se projeví při dobré čitelnosti na přímém slunečním světle. Velmi dobře čitelný spořič s aktuálním časem také není u barevných displejů zcela běžnou záležitostí, spíš naopak. Displej je aktivní (TFT) a dokáže zobrazit 262 000 barev.

Několik vylepšení

Výbava oproti předchůdci také téměř nedoznala změn. Chybí infračervený port a systémový konektor je nový, stejný jako u modelu S68. Inovací prošlo oproti předchůdci M75 datové připojení, nyní máme k dispozici vedle GPRS třídy 10 také EDGE třídy 10. Připojit telefon k počítači lze přes Bluetooth, který podporuje připojení stereofonních sluchátek pro poslech hudby z vestavěného MP3 přehrávače. Telefon také nabízí připojení přes USB 2.0.

Fotoaparát má stejné parametry jako u předchůdce (rozlišení 1,3 megapixelu) a nabízí i stejně kvalitní fotografie. Nechybí však blesk. Vestavěnou paměť 17,57 MB lze rozšířit pomocí paměťových karet formátu RS-MMC, které se vkládají do šuplíčku umístěného nad systémovým konektorem. Telefon může pracovat ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz).

Standardní výbava

Další výbava zahrnuje přehledný kalendář, hlasový záznamník (délka záznamu omezena volnou pamětí), úkolovník, poznámkový blok, budík, kalkulačku, převodník měn a veličin, stopky, odpočítávač a výpočet data. V nabídce jsou i dvě Java hry (Java MIDP 2.0) a několik aplikací, mezi nimiž nechybí prohlížeč kancelářských dokumentů a souborů PDF. Jako vyzvánění lze použít videonahrávku.

Nový Benq-Siemens M81 používá oproti předchůdci M75 baterii s vyšší kapacitou (Li-Ion 820 mAh oproti 750 mAh) a podle údajů výrobce by měl vydržet na jedno nabití delší dobu. Výdrž v pohotovostním stavu dosahuje až 300 hodin nebo až 300 minut hovorového času. V praxi můžeme větší výdrž potvrdit.

Závěrem

Benq-Siemens M81 je vcelku povedenou evolucí oproti předchozím modelům. Nenabízí toho sice o mnoho více, ale několik inovací vylepšují užitnou hodnotu. Telefon již nelze považovat za vyloženě odolný, po stránce designu se podle našeho názoru povedl. Nový Benq-Siemens M81 by se měl začít prodávat v srpnu za přiměřenou cenu 5 500 Kč.