Exkluzivně: vyzkoušeli jsme reálné auto ovládané mobilním telefonem

Strahovská společnost DevelCar nám umožnila nahlédnout na unikátní aplikaci do mobilních telefonů, díky které můžete po malé úpravě ovládat svůj automobil na dálku. Jde však o první vývojářskou verzi, která má stále velké množství omezení.

"Auto musí být samozřejmě automat," říká Jan Kalous, čerstvý absolvent technické univerzity a zakladatel společnosti. "S manuálem by to asi také šlo, celá technologie by ale byla mnohem náročnější," dodává.

Zázrak? Ne, "modrozub"...

Srdcem systému je speciální řídící jednotka, která se velmi snadným způsobem napojí na stávající řídící jednotku automobilu. Díky ní může komunikovat s mobilním telefonem pomocí technologie Bluetooth a přijímat tak příkazy ze speciální aplikace.

Jednotka spolupracuje s hydraulickými ovladači brzdového a plynového pedálu a servomotorem napojeným na mechaniku řízení. Po spárování s mobilním telefonem lze tyto části velmi jednoduše ovládat. K celé bezdrátové obsluze postačí jen kurzorový kříž či joytick na vašem mobilu.

Omezení jsou značná

Použitá technologie však s sebou přináší první omezení: "Jsme samozřejmě omezeni dosahem 'modrozubu'. Do budoucna bychom ale rádi ovládali auto přes mobilní síť," reaguje na naši skepsi Antonín Fiala, jeden z pěti členů vývojářského týmu.

Zároveň nám přednesl svou futuristickou myšlenku, která počítá s plným ovládáním většiny podstatných částí automobilu a s použitím GPS a kamerového systému tak, abyste s autem mohli odjet odkudkoli i v případě, že jste od něj na kilometry vzdáleni.

"To je ale samozřejmě daleká budoucnost nehledě na to, že 'auto bez řidiče' asi nebudete moci použít zcela legálně," vysvětluje Fiala ve chvíli, kdy s ukázkovým automobilem Saab 9-3 2.0T automat řízeným mobilním telefonem krouží po strahovském parkovišti.

Stačí malá aplikace

K ovládání auta přitom používá mobilní telefon postavený na operačním systému Symbian S60. "Není problém vyvinout program i pro jinou platformu," upozorňuje Kalous. Malá jednoduchá aplikace je ještě viditelné dítko vývojáře a během testování dokonce občas zamrzla.

Telefon se s řídící jednokou automobilu automaticky spáruje až ve chvíli, kdy auto nastartujete a v telefonu spustíte příslušnou aplikaci. Po spárování již máte z pravého automobilu trošku větší hračku z vašich dětských let. Ovládat lze volant (vpravo, vlevo) a plynový a brzdový pedál (nahoru, dolů).

"Do budoucna samozřejmě počítáme s tím, že auto mobilem nastartujeme, budeme jím ovládat blinkry, světla či centrální zamykání," říká Kalous, kterého vidina takové technologie osvítila ve chvíli, kdy na místě, kam zaparkoval, své auto nenašel.

Konec pokutám za parkování

"Odtáhli mi ho. Celý den jsem obvolával úřady, abych zjistil kam. Chtěl jsem takovým situacím předejít, a to jakkoli," vypráví. V tu chvíli si prý vzpomněl právě na podobnou hračku z dětství. "Řekl jsem si, že by bylo super moci přeparkovat i ve chvíli, kdy nejste poblíž. Dnes však vidím využití naší technologie mnohem účelněji - například na letištích," dodává.

A jak jsme se o společnosti DevelCar dozvěděli? Možná vám napoví dnešní datum (1. dubna 2007)...

Upozornění: Všechny osoby i technologie ovládání automobilu jsou smyšlené a podobnost s realitou je čistě náhodná