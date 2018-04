Exkluzivně: vystřelovací MP3 tyčinka od Samsungu

Samsung připravuje pro podzimní trh nezvykle konstruovaný stylový mobil, který má nahradit kapesní MP3 přehrávač. Telefon má vytáčecí horní část a zaujme malými rozměry. Jedná se o jeden z nejužších mobilních telefonů, se kterými se budeme moci setkat na evropských trzích. Nový Samsung nelze na první pohled rozeznat od MP3 přehrávače. Mobilní telefon prozradí až po otevření jeho klávesnice. Ta má na rozdíl od všech běžných mobilních telefonů pouze dva sloupce kláves.

Připravovaný Samsung X830 vychází z podobného modelu určeného pro sítě CDMA (SPH-S4300). O GSM verzi se spekulovalo již na kongresu 3GSM v Barceloně, ovšem bez žádných doplňujících informací od výrobce.

My jsme měli možnost vyzkoušet prototyp telefonu pro sítě GSM, který by se měl začít prodávat na podzim letošního roku. Výrobce tento model prozatím oficiálně nepředstavil a tak k dispozici nejsou žádné technické podrobnosti. Vycházíme proto pouze ze zkušeností s částečně funkčním prototypem, některé technické parametry nebo funkce se mohou změnit.

Malý a úzký

Na první pohled telefon zaujme svými netypickými rozměry, jako mobil se Samsung X830 na první pohled vůbec netváří. Vrchní část s displejem a navigačním kolečkem lze vytočit. Otočný mechanismus je částečně samočinný s pružinou. Jedná se o první pokus Samsungu o tuto konstrukci v případě mobilů pro sítě GSM. Tuto konstrukci s menším či větším úspěchem používají některé Sony Ericssony, Nokie a Motoroly.

Otevřením lze přijímat hovory, zavřením ukončovat. V zavřeném stavu však není možné s telefonem pracovat, funguje pouze hudební přehrávač.

Telefon má minimální šířku, což ovlivnilo nezvykle řešenou klávesnici. Ta má pouze dvě svislé řady. Na ovládání si je tedy nutné chvíli zvykat, psaní textových zpráv nám zpočátku nešlo příliš od ruky, klávesy jsme museli hledat.

Rozměry telefonu jsou v zavřeném stavu 85 x 29 x 20 milimetrů. V otevřeném stavu má telefon na výšku 148 milimetrů. Telefon není těžký, váží pouze 74 gramů. Námi testovaný vzorek byl v černé barvě se stříbrnou obrubou. Zda-li se bude telefon vyrábět i v jiných barvách prozatím nevíme.

Ovládací kolečko

Telefon se ovládá kolečkem umístěným na vrchu telefonu s potvrzovacím tlačítkem uprostřed. Točením se lze pohybovat v menu, praktičtější způsob ovládání se nabízí při využíti ovladače jako klasické čtyřsměrné klávesy. Druhý způsob je uživatelsky přívětivější a také rychlejší. Kontextové klávesy jsou docela malé a jsou umístěné pod kolečkem na spodní části telefonu.

Displej Samsungu X830 má malé fyzické rozměry (32 x 19 milimetrů), jeho rozlišení si netroufáme odhadovat. Přehlednost úzkého displeje v menu telefonu není příliš dobrá. Zejména zamrzí špatné využití zobrazovací plochy. Při spuštěných Java aplikacích je využit pouze výřez celé plochy displeje. Na druhou stranu má displej kvalitní zobrazovací schopnosti s dobrým kontrastem. Displej lze číst i na přímém slunečním světle. Hlavní menu se zobrazuje netypicky ve dvou svislých sloupcích.

Standardní výbava

Výbava telefonu se neliší od ostatních lépe vybavených modelů výrobce. Najdeme v ní 1,3 megapixelový fotoaparát s možností pořizování videozáznamů, hlasový záznamník až pro jednu hodinu záznamu, kalendář s upomínkami, světový čas, budík, jednoduchou kalkulačku, převodník, časovač, stopky a poznámkový blok, ve kterém může mít jeden záznam pouze 100 znaků. Nechybí wapový prohlížeč.

Hudební přehrávač lze aktivovat pouze v zavřeném stavu. Nechybí možnost opakování, tvorba playlistů, náhodný výběr, zobrazení obrázku alba a k dispozici je pětipásmový ekvalizér s několika přednastevenými křivkami nastavení. Hlasitost lze regulovat dvojtlačítkem na boku, kde se nachází i praktické tlačítko pro uzamčení všech ovladačů.

Hádanka s pamětí

U přístroje zaměřeného na hudbu překvapí malá avizovaná vestavěná paměť 82 MB. Jenže testovaný vzorek měl v sobě nahrány další písničky, které ovšem žádné místo z udávané kapacity paměti nezabíraly. Je tedy možné, že finální produkt bude mít paměť mnohem větší. V každém případě jsme ale u telefonu nenašli slot na paměťovou kartu a to považujeme u hudebního mobilu za chybu.

Hudební soubory lze do telefonu přenášet přes datový kabel nebo pomocí Bluetooth. Hudbu lze poslouchat jak přes klasické sluchátka tak i přes stereo Bluetooth sluchátka. Telefon má pouze jeden reproduktor, přesto potěší kvalita reprodukované hudby.

Závěrem

Připravovaný Samsung X830 je zajímavý mobil, který konkuruje modelu M6100 od dalšího jihokorejského výrobce LG. Telefon zaujme designem a rozměry, trochu problematičtější je ovládání na netypické klávesnici. Výrazným mínusem je absence slotu na paměťovou kartu. Jak to bude s velikostí paměti u finálního produktu se zatím můžeme pouze dohadovat. Do prodeje by se měla novinka dostat na podzim letošního roku. Její cenu si v této chvíli nedovolíme odhadovat.