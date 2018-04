Exkluzivně: Vodafone Simply VS3 - Stylovka pro vaší babičku

Průzkum, podle něhož třetina lidí používá telefon pouze k volání, inspiroval Vodafone už v deseti zemích k zavedení služby Vodafone Simply. Podle operátora jsou telefony nabízené pod touto značkou určeny těm, kdo chtějí mít jen ty nejpotřebnější funkce.

Kromě normální klávesnice mají tyto přístroje ještě tři speciální tlačítka s jasnými funkcemi: opuštění všech menu, telefonní seznam a přehled zpráv a hovorů. Jejich ovládání je natolik triviální, že právě model VS3 může být skvělou stylovkou pro vaše prarodiče. Vodafone ale vidí cílovou skupinu o generaci níže, především v technických analfabetech a velmi nenáročných třicátnících.

Vzhled - na pohled fešák

Sagem VS3 (Vodafone Simply 3) je jediné véčko z trojice aktuálně nabízených přístrojů této řady. Útočí tak na stylově zaměřené, leč velmi nenáročné, uživatele. I přes svůj jednoduchý vzhled dokázal nadchnout i nás. Bohužel v České republice na něj prozatím nenarazíte, českému Vodafonu bude zařazení tohoto přístroje do nabídky ještě chvilku trvat.

Přední strana telefonu je velmi efektně zdobena chromovaným svislým proužkem. Ten je ukončen rámečkem vnějšího (bíle podsvíceného) monochromatického displeje stejné barvy. Nad ním pak proužek opticky pokračuje ve formě bílého plastu a ukrývá stavovou diodu informující o příchozím hovoru, stavu baterie či zmeškaných událostech. Chybět nesmí ani název a plastické logo operátora.

Zatímco horní polovina véčka působí svěže a moderně, zadní hranatá část přístroje celkový dojem kazí. Je z většiny tvořena plastovým krytem baterie. Ta má kapacitu 730 mAh a dokáže přístroj udržet při životě až 230 hodin pohotovosti nebo 4 hodiny hovorového času. Poslední zajímavý prvek zavřeného véčka je tvořen kolébkovou klávesou určenou k přepínání vyzváněcích profilů či korekci hlasitosti během hovoru. Nachází se na levém boku přístroje.

Klávesnice - tři tlačítka navíc

Telefon má rozměry 82 × 22,5 × 43 mm a váhu příjemných 76 gramů. Jeho klávesnice je rozdělena do tří samostatných bloků. První je tvořen alfanumerickými klávesami, které jsou od sebe odděleny. S orientací prstu tak nebudete mít problém. Mají příjemný zdvih i tvar a práce s nimi je velice příjemná. Jsou podsvícena modrou barvou, rozložení světla ale není zcela optimální.

Na alfanumerickými klávesami pak nejdeme pruh ukrývající tři zásadní ovládací klávesy. Mají pevně přiřazené funkce, které mají usnadňovat práci s telefonem. Už teď ale prozradíme, že zas tak jednoduchý telefon to není. Nicméně pravá klávesa vás odkudkoli vráti do pohotovostního stavu, prostřední má přiřazen telefonní seznam a poslední je přiřazena výpisu zmeškaných událostí. Jako jediná dokáže v případě zmeškaného hovoru či příchozí zprávy blikat a vynutit si tak pozornost uživatele.

Poslední část klávesnice tvoří funkční blok s notoricky známými sluchátky a dvěma kotextovými klávesami. Mezi sebou pak svírají dvousměrnou kurzorovou klávesu. Horní polovina otevřeného véčka pak dostala tradičně do vínku vnitřní displej. Ten se může pochlubit rozlišením 128 × 160 obrazových bodů a podporou 65 tisíc barev. Navíc používá aktivní technologii TFT, která stále není v této cenové kategorii standardem.

Ovládání, telefonování, zprávy - zbytečné animace

Přístroj postrádá jakékoli základní menu. Z pohotovostního stavu, který vás informuje o všech důležitých informacích včetně aktuálně zvoleného vyzváněcího profilu, se lze dostat levou kontextovou klávesou pouze do nastavení telefonu. Zde najdete všechny možné volby, které k životu potřebujete.

Velice dobře si tak dovedeme představit, že budoucímu vlastníkovi přístroj nastaví mladší a technicky nadanější příbuzný. Pak stačí k ovládání přístroje právě tři speciální klávesy. Otázkou je, jestli nebude vlastník příliš zkoumavý a v nastavení něco nechtěně nezmění. Uvítali bychom tak ochranu této položky číselným PINem, který by pak učinil tohoto Sagema více odolným proti nechtěným zásahům.



Pohotovostní stav je přehledný, pod výpisem volání by ale zprávy

hledal jen málokdo...

Ovládání telefonu tak má svůj základ ve třech zmiňovaných klávesách. Pomocí nich se dostanete ke všem zásadním funkcím telefonu. Bohužel je ale jejich rozmístění nedomyšlené a najít přijaté zprávy nám trvalo skutečně dlouho. Skrývají se totiž pod položkou Log History (resp. Výpis volání), kde by je čekal skutečně jen málokdo. Krom nich tu naleznete i výpis přijatých, volaných či zmeškaných hovorů a dostanete se k nim pomocí pravé speciální klávesy.

V případě, že vám unikne nějaký hovor či přijde zpráva SMS, tato klávesa se rozbliká. Nezkušený uživatel tak jednoduše přijde na to, kde si má o zmeškaných událostech přečíst. Opět ale narážíme na přílišnou složitost, která je slovu Simply (jednoduchý) na míle vzdálená. Výpis zmeškaných událostí se totiž generuje pod volby Log History, Write Text a Voicemail a po jejich přečtení se automaticky přesunou pod příslušnou kolonku souhrnného seznamu. Neříkáme, že si na to nelze zvyknout, složitěji to ale vývojáři už udělat nemohli.



Nápad se zvýrazněním nejpoužívanějších kontaktů se nám líbí,

stejně jako obsáhlá nápověda telefonu...

Psaní zpráv na tomto Sagemu je pak maximálně jednoduchá záležitost. Jejich editor vás informuje jak o napsaných znacích, tak i o počtu zpráv, do kterých se výsledný text rozdělí. Pokud je majitel natolik ostřílený uživatel, může využít i prediktivního režimu psaní (T9). Do slovníku lze přitom přidávat nová slova, která telefon nezná. Rozepsané zprávy se ukládají do složky Drafts a kontrolovat si můžete zpětně i odeslané položky. Přístroj disponuje vlastní pamětí 4 MB, zpráv tak do něj uložíte mnoho.

Za povedený považujeme i seznam kontaktů. Ten je přiřazen k prostřední ze speciálních kláves. Na prvních třech místech jsou pak zvýrazněny ty kontakty, kterým voláte nečastěji. Pokud je necháte chvíli označené, zobrazí se i čas, kdy jste jim naposledy volali. Do přístroje se přitom vejde 1000 jednopoložkových záznamů, přičemž po každém vložení nové SIM karty se vás telefon optá, zda chcete kontakty na SIM a v telefonu vzájemně synchronizovat.



Seznam přijatých zpráv je jednoduchý, ke kontaktu přiřadíte jen

jedno číslo...

Poslední ze speciálních kláves s emblémem domečku vás odkudkoli vrátí do pohotovostního stavu. Pokud budete chtít v nabídce postoupit jen o úroveň výše, musíte se spolehnout na klávesu s červeným telefonem. Při vstupu do většiny nabídek se ale setkáte se zcela zbytečnými animacemi, kdy jednou přijedou volby zespod displeje, podruhé zas shora. Je to efektní řešení, vzhledem k zaměření přístroje na technické analfabety však zcela zbytečné.



I vnější displej dostatečně informuje...

Pokud si i přes poměrně jednoduché ovládání nebudete vědět rady, můžete se kdykoli obrátit na pravou kontextovou klávesu. Označení Tips již mluví samo za sebe, takže když dodáme, že se pod ní skrývá nápověda dle aktuální položky, překvapeni asi nebudete. Velmi vítáme i přehlednost informací na vnějším monochromatickém displeji, který pomocí jednoduchých symbolů dostatečně uživateli napoví.



Nastavení by mohlo být chráněno PINem, vyzváněcí profily vítáme.

Telefon s vámi v případě nesrovnalosti i srozumitelně komunikuje...

Data a synchronizace - tvrdý oříšek pro redakci

Ač by to čekal od takto jednoduchého telefonu málokdo, i tento ryzí low-end dokáže komunikovat s počítačem. Jedinou možností jejich připojení je ale jen datový kabel, který si musíte dokoupit jako příslušenství. Žádné zázraky přitom nečekejte, Vodafone Simply VS3 vám pomůže pouze s archivací kontaktů.

Možnost připojení k počítači pak dává tušit i jiné ambice přístroje. Zde jsme narazili ale na velký oříšek a zmínky světových serverů nás velmi mátly. Podle většiny z nich totiž tenhle Sagem umí GPRS třídy 8 a dokonce i s tím úzce spojené MMS zprávy. Bylo by nám potěšením mu tyto funkce přiznat, bohužel i po úporné snaze nelézt nějaký důkaz v nabídce či nastavení musíme říct, že GPRS bohužel nemá.

Jelikož se jedná o maximálně jednoduchý mobil, nenaleznete v jeho nabídce ani kalendář či kalkulačku. Stejně tak můžete zapomenout na multimedia včetně fotoaparátu. Vše je omezeno jen na ty nejzásadnější funkce, do nichž Sagem zařadil i budík. Je samozřejmě pouze jednoduchý, zato vás vzbudí i v případě, že máte svůj Simply vypnutý.

Suma sumárum

Proč ho koupit? lákavý vzhled

dotovaná cena

zdánlivá jednoduchost Proč ho nekoupit? nelogičnosti v nabídce

občas složitý na ovládání

nedotovaná cena Kdy? Blíže neurčeno Za kolik? Cca 9 000 Kč bez zvýhodnění, se zvýhodněním nejspíše 7 Kč

Vodafone Simply VS3 je asi vzhledově nejpřitažlivější přístroj z řady ultrajednoduchých mobilů. Jeho véčková konstrukce a reprezentativní vzhled potenciální zájemce slušně mate a na první pohled byste od něj čekali mnohem lepší výbavu. Pravda je ale jiná a i když se VS3 snažil o maximální jednoduchost, naleznete ji spíše jen v omezené výbavě. Na pohyb v nabídce si budete muset dlouhou dobu zvykat, budou vás obtěžovat animace a o jistých nelogičnostech v nabídce raději pomlčíme. Na druhou stranu je nápad tří speciálních kláves velice dobrý. Pokud by se Vodafone se Sagemem dohodl na menších úpravách nabídky, jistě by takový přístroj dostál svému označení. Teď nám ale zas tak jednoduchý nepřijde, čímž mu bereme jeho hlavní papírovou přednost.