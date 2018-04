Exkluzivně: špičkový Philips 960 živě!

O Philipsu 960 se neoficiálně ví od jara letošního roku, ale až tento týden jej výrobce oficiálně představil. Jedná se o špičkový multimediální mobil s velmi bohatou výbavou. Navíc je to první Philips s vysouvací konstrukcí a také první mobil výrobce s podporou paměťových karet.

Měli jsme možnost krátce vyzkoušet jeden z prvních funkčních vzorků této novinky. Nabízíme vám tedy fotografie telefonu a naše první dojmy z něj.

Philips jak má být

Přestože je Philips 960 první mobil výrobce s vysouvací konstrukcí, nezapře svůj původ. Design telefonu je povedený a pochválit musíme použité materiály. Ve většině případů se jedná o lesklý plast, pruh okolo telefonu a zadní strana přední části jsou kovové. Testovaný vzorek byl vyveden v kombinaci bílé a stříbrné barvy, výrobce pak nabídne dvě další barevné varianty.

Výhrady nemáme ani ke zpracování přístroje, přestože jsme testovali předprodejní vzorek telefonu. Telefon působí luxusním dojmem, v tomto směru Philips nic neošidil. Telefon je poměrně malý, jeho rozměry jsou 95 x 47 x 23 mm a jeho hmotnost je 112 gramů.

Klávesnice bez výhrad

Jak je u vysouvacích mobilů zvykem, na horní části přístroje jsou funkční klávesy, alfanumerická klávesnice je pak skrytá na spodní části telefonu. Telefon lze ovládat i v zavřeném stavu, zámek klávesnice je pak automatický. Místo joysticku použil Philips u tohoto modelu čtyřsměrnou směrovou klávesu s potvrzovacím tlačítkem uprostřed. Ke kvalitě klávesnice nemáme výhrady a to včetně alfanumerických kláves. Speciální klávesy k ovládání fotoaparátu jsou na pravém boku telefonu.

Bluetooth, infraport, nebo USB?

Telefon má jen jeden konektor a to standardní mini USB konektor. Paměťové karty typu SD nebo MMC se vkládají pod baterie, není je tedy možné měnit za provozu. Připojení k počítači je možné buď přes infraport, který je na horní hraně telefonu, nebo přes Bluetooth, ke kterému se Philips po určité době opět vrací. Telefon podporuje stereo Bluetooth profil, to jsme ale vyzkoušet nemohli.

2 Mpix fotoaparát

Hlavním tahákem nového Philipsu je dvoumegapixelový fotoaparát s osminásobným digitálním přiblížením. Použit je čip typu CMOS. Kvalitu fotografií jsme mohli posoudit jen na displeji, kde díky jeho kvalitě vypadaly velmi dobře. Vedle statických fotografií umí telefon nahrávat i videosekvence a to při poměrně velkém rozlišení CIF. Displej telefonu je špičkový, má výborný jas a kontrast. Displej je aktivní, má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev.

Nové menu

Menu telefonu je jiné než u všech doposud představených modelů výrobce. Je to jistě i díky platformě Linux, kterou vyvinula společnost CellOn. Hlavní menu je ikonové, zobrazuje 12 položek. Další menu jsou textová a vertikálně řazená. Často jsou v menu použity záložky v horizontálním směru. Menu u testovaného vzorku ještě nemělo definitivní podobu, přesto nás překvapilo, že bylo poměrně svižné, rozhodně rychlejší, než u starších modelů výrobce.

Menu je přehledné a ovládání je intuitivní. Ovládacích kláves je jen nezbytné minimum. V tomto směru zaslouží Philips pochvalu. Vzorek neměl českou lokalizaci, pro příznivce SMS je ale dobrou zprávou, že telefon již při psaní zpráv odečítá znaky.

Bohatá výbava

I další výbava je bohatá. MP3 přehrávač podporuje formáty MP3 a AAC. Vyzkoušet jsme mohli jen hlasitou reprodukci, která je monofonní. Zvuk je poměrně dobrý, ale stejně jako u většiny konkurenčních mobilů to na dlouhé poslouchání není. Do sluchátek pak Philips 960 hraje nahlas, to jsme však vyzkoušet nemohli.

Mohl by uspět

Philips 960 se začne prodávat na podzim letošního roku. Přesnou cenu zatím výrobce nestanovil, předběžně se hovoří o sumě 9 990 Kč. Ovšem s ohledem na všeobecné masivní snižování cen může být zaváděcí cena tohoto modelu ještě nižší.

Novinka Philipsu nás mile překvapila. Je to pohledný a bohatě vybavený mobil, který patří k absolutní špičce. Na výsledný verdikt si počkáme, až budeme mít k dispozici prodejní verzi telefonu, testovaný vzorek byl přeci jen ještě hodně syrový. Philips si ale s tímto modelem jistě může brousit zuby na úspěch.