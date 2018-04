Exkluzivně: Sony Ericsson vrací flip na scénu. Novinky živě

Tři nové Sony Ericssony se chystají na trh až někdy v půli tohoto roku, my jsme však měli možnost dva z představených telefonů vyzkoušet v předstihu osobně. Do rukou se nám dostaly levnější představené modely – Z555i a W350i.

Sony Ericsson Z555i – dámská záležitost



Véčko Z555i je vlastně obyčejnou verzí již dříve představeného Walkmanu W380i. Vzhledově však jde vlastní cestou, ostré hrany byly otupeny, spodní strana je vytvarována do špičky a přidány byly lesklé plochy. Z555i je na první pohled čistě stylovým telefonem.





Ačkoli se bude prodávat ve dvou barevných variantách – černé a růžové, domníváme se, že půjde téměř výhradně o dámskou záležitost. Véčko působí v ruce docela sympaticky i když u dámského telefonu bychom si dovedli představit trochu menší rozměry. Poměrně tuhá se nám zdála klávesnice, to se však do finální verze pravděpodobně změní.





Že jde o telefon nižší třídy poznáte také podle toho, že je Z555i postaven na původní platformě výrobce a ponechává si tak ovládání s návratovou klávesou. Všechny nové Sony Ericssony vyšších tříd totiž již používají platformu poprvé představenou v modelu K850i, která se vrací ke klasičtějšímu ovládání. Dodejme, že telefon bude stát 3990 Kč.

Sony Ericsson W350i – ať žije flip



Walkman W350i, který se nám dostal do rukou, byl poměrně raným prototypem. Sice tak šlo o černou barevnou variantu, která se bude v obchodech nabízet, podle produktových fotek však snadno zjistíme, že se například ve finální verzi změní barevnost ovládacích prvků na flipu. Sami můžete posoudit, která varianta se vám zdá lepší – zda prototypová s oranžovými detaily, nebo finální s detaily vyvedenými ve fialové barvě.





Již zmíněný flip, který nese ovládací prvky přehrávače, dozná také změn. Především jeho lícování s tělem telefonu v zavřeném stavu bude bezchybné, flip tedy nebude odstávat jako na fotografiích. Vnitřní část flipu pak dostane lesklý povrch, který najdeme kolem displeje a klávesnice. V otevřeném stavu tak bude čelní plocha jednolitá a také pěkně upatlaná. I na našich fotografiích můžete zřetelně vidět, že klávesnice a okolí displeje jsou neuvěřitelným magnetem na otisky prstů.





Model W350i na nás ale jinak udělal výborný dojem. Pro flipy máme slabost již od dob Ericssonu T28i, na tuto legendu však W350i neodkazuje a když už něčemu, tak je podobný některému ze starších Samsungů (třeba N100).

Velmi sympatické jsou rozměry nového Walkmanu. Telefon je nejen hodně tenký, ale také uzoučký. Přitom to nijak nevadí ergonomii ovládání. Nízká je také hmotnost – pouhých 80 gramů. Trochu škoda je, že displej má rozlišení pouze 128 x 160 bodů. Na druhou stranu i rozměry displeje jsou poměrně skromné, takže jemnost zobrazení by měla být dostatečná.





Náš první dojem nám napovídá, že by se právě model W350i mohl stát velkým hitem. Působí opravdu sympaticky, výbavu má dostatečnou a měl by být k dispozici za přiměřenou cenu. Jeho úspěch by pak možná mohl znamenat, že se dočkáme i dalších přístrojů s kdysi legendárním flipem. Cenu zatím výrobce neuvádí.