Exkluzivně: Smartphone pro sportovce, to tu ještě nebylo

Nokia do svého portfolia zařadila po delší době mobil se zvýšenou odolností proti prachu a vodě, který je vhodný pro sportovní vyžití a nemělo by mu vadit nešetrné zacházení. Na rozdíl od předchozích modelů patří novinka do kategorie chytrých telefonů s operačním systémem Symbian S60 třetí generace.

Model 5500 Nokia oficiálně představila ve středu a nyní vám exkluzivně nabízíme první dojmy z tohoto zajímavého telefonu.

Nokia 5500 je prvním odolným mobilem s otevřeným operačním systémem. Kdo by se bál neohrabaného a velkého mobilu, může zůstat klidný. Tento netradiční pokus Nokie skloubit odolný mobil s chytrým telefonem totiž dopadl výborně. Na první pohled nelze poznat že se jedná o smartphone a ani odolná konstrukce neukazuje své svaly tak výrazně, jak tomu bylo u jiných mobilů stejné kategorie.



Odolné Nokie: 5500, 5140i, 5100 a 5210

Design telefonu má oblé tvary, čímž Nokia vykročila proti současným módním trendům, které diktují ostré hrany. Jenže pro odolný mobil jsou oblé tvary mnohem praktičtější. Nokia tentokrát nechala výstřední kreace na rýsovacím prkně a vetkla novince jednoduchý a účelný design.

Zajímavé je zúžení na bocích uprostřed telefonu, díky kterému se telefon dobře drží. Originálně jsou pojatá tlačítka pro přijmutí a odmítnutí hovoru na konci lišty obepínající celou horní část telefonu.

Že se jedná o odolný telefon, dává tušit kovový rám svírající celou přední část telefonu. Alfanumerická klávesnice včetně funkčních tlačítek tvoří jeden nepřerušený celek, aby se zabránilo pronikání vlhkosti a prachu škvírami mezi tlačítky. Klávesy umístěné na bocích jsou také překryta plastem.

Na pravém boku najdete korekční tlačítko, přepínání režimů vkládání textu a tlačítko pro aktivaci hudebního přehrávače, na levém dvojtlačítko pro korekci hlasitosti a klávesu pro spuštění Push to Talk. Nová Nokia 5500 pracuje i v režimu Off-line bez zapnutého GSM vysílače.

Klávesnice nové Nokie umožňuje bezproblémové ovládání, jednotlivá tlačítka mají optimální zdvih a jsou i dostatečně velká. Navigační čtyřsměrná klávesa s potvrzováním uprostřed je optimálně tvarovaná a velikost se zdá také akorát. Výtka míří k bočním klávesám, které jdou, stejně jako nejspodnější řada alfanumerické klávesnice, hůře zmáčknout. To ale může být pouze chyba námi testovaného předprodukčního vzorku.

Kovový kryt baterie se, stejně jako například u odolných Siemensů, zajišťuje otočnou pojistkou. Ta je velmi masivní a k pootočení jsme museli použít minci. Nehtem se nám pojistku otočit nepodařilo. V jednom dílu společně s krytem baterie je odklopná gumová záslepka konektoru nabíjení a konektoru Pop-Port.

Na vrchu telefonu najdeme externí reproduktor a diodu svítilny (zapíná se přidržením tlačítka s hvězdičkou, nelze využít pro fotografování), vespod se nachází očko pro připoutání poutka. Nová sportovní Nokia je na chytrý telefon příjemně malá, její rozměry jsou 107 x 45 x 18 milimetrů. Hmotnost telefonu má také rozumnou hodnotu 103 gramů. S námi testovanou barevnou variantou se nebudete muset stydět ani ve večerní společnosti, druhá varianta se žlutými doplňky vypadá víc sportovně.

Telefon má na smartphone S60 nezvyklé rozlišení displeje 208 x 208 obrazových bodů. Stejné rozlišení má například populární Nokia 6230i, displej je i fyzicky přibližně stejně velký. Na rozdíl od zmiňovaného modelu 6230i dokáže displej zobrazit více barev - 262 000.

Netradiční rozlišení displeje by v budoucnu nemělo činit žádné potíže, jelikož grafika v nové verzi operačního systému je vektorová. Již z tohoto důdodu jsou starší aplikace nekompatibilní, větší váhu má v tomto smyslu ale samotná změna v zabezpečení systému S60. Budoucí aplikace třetích stran by měli být na použitém rozlišení nezávislé.

Malý displej má na svědomí také malé ikony menu, které jsou i přesto docela dobře čitelné. Někomu však poměrně malý font může vadit. Menu telefonu se zobrazuje v matici 3 x 4 ikony. Displej je dobře čitelný i na přímém slunečním světle.

Fotografovat s novou sportovní Nokií lze pomocí vestavěného dvoumegapixelového fotoaparátu. Ten nemá blesk ani automatické doostřování. Kvalita fotografií pořízených předprodukčním vzorkem, který jsme měli k dispozici, je nízká - snímky trpí špatným podáním barev a jsou přepálené. Na výsledný verdikt si proto budeme muset ještě chvíli počkat. Telefon umí pořizovat i videonahrávky v rozlišení 176 x 144 obrazových bodů.

Novou Nokii 5500 je možné přepnout do tří módů - normálního, hudebního a módu sport, jednoduše pomocí podržení tlačítka pro vstup do menu. Zajímavostí je různé podsvícení navigační klávesy. V normálním módu má navigační tlačítko podsvícení bílé, ve sportovním módu červené a v hudebním módu zelené.

Menu telefonu nepřináší nic nového. Některé nectnosti dané použitým operačním systémem zůstaly zachovány: prediktivní slovník T9 píše zprávy s diakritikou, hlasový záznamník je omezen délkou jedné minuty. Nechybí hlasové vytáčení a ovládání. Menu telefonu je rychlé, jedno z nejrychlejších z celé řady S60.

Zajímavou funkcí, kterou mobilní telefony určené pro evropský trh dosud nenabízejí (s výjimkou Motoroly A780, ta se však u nás oficiálně neprodává), je funkce Text to Speech. Ta dokáže lidským hlasem číst textové zprávy a měla by také fungovat ve sportovním módu telefonu. V námi testovaném přístroji však nebyly nainstalované jednotlivé zvukové sady a tak jsme tuto funkci nemohli otestovat.

Pro přehrávání hudby je připraven MP3 přehrávač, který by měl vydržet na jedno nabití baterie hrát až 10 hodin. Hudba se může přehrávat i na pozadí. Pro uložení hudby lze využít paměťových karet formátu microSD až do velikosti 1 GB (ve standardním balení bude paměťová karta s kapacitou 64 MB). Paměťová karta se ukládá pod baterii a tak je nutné při výměně telefon vypnout. Vestavěná paměť má solidní hodnotu 64 MB. Ve výbavě nechybí ani FM rádio, to však nehraje bez připojených sluchátek. Hlasitá monofonní reprodukce není špatná, některé mobily na trhu však hrají v tomto režimu lépe.

Sportovní mód nabízí krokoměr, počítadlo kalorií, měření rychlosti a vzdálenosti. Pro některé funkce je však nutné připojit přes Bluetooth GPS modul. Krokoměr počítá kroky, z čehož vypočítává ušlou vzdálenost, rychlost a stupeň intenzity zatížení. Z toho telefon dokáže vypočítat spálené kalorie. Nastavit je možné různé druhy aktivity (chůze, běh, jízda na kole, chůze do schodů, veslování). Některé funkce půjde ovládat pomocí prostorového senzoru, to však u námi testovaného vzorku nebylo možné.

Připojení telefonu k počítači zajišťuje Bluetooth, infračervený port nebo lze využít USB datový kabel. Nová Nokia 5500 podporuje funkci USB 2.0 Mass Storage. Telefon umí pracovat ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz). Datové služby obstarává podpora přenosů GPRS a EDGE třídy 10. S baterií s kapacitou 860 mAh by měl telefon podle údajů výrobce vydržet až deset dnů na příjmu nebo čtyři a půl hodiny hovorového času. Tyto údaje jsme však v našem krátkém testu neměli možnost ověřit.

Nokia 5500 je zajímavý telefon s atraktivním designem. Přináší mezi chytré telefony odolnou konstrukci a některé funkce, které doposud na našem trhu žádný telefon nenabízí. Design se výrobci povedl, telefon své schopnosti dobře maskuje a tak se může těšit na mnohem víc zákazníků, než jeho konkurenti. V krátkém testu jsme neměli možnost ověřit odolnost telefonu, k tomu budeme potřebovat více času a finální vzorek přístroje. Zpracování však působí solidním dojmem a lze předpokládat, že robustní konstrukce telefonu nějaký ten pád určitě přežije.

Před testem jsme se obávali malého rozlišení displeje. V praxi nás ale přesvědčil, že se s ním pracuje velmi dobře a pro daný typ telefonu je vhodnou volbou. Nokia 5500 Sport by se měla začít prodávat ve třetím čtvrtletí letošního roku za poměrně rozumně nastavenou cenu okolo 10 000 Kč.