Exkluzivně: Samsung X810 – miniaturní hudební mobil

U příležitosti veletrhu CommunicAsia, konaném tento týden v Singapuru, představil Samsung velké množství mobilů, z kterých je několik novinek určeno pro sítě GSM. Jednou z nich je i malý vysouvací mobil, který vedle vzhledu zaujme především integrovaným MP3 přehrávačem. Má navíc stereofonní reproduktory a ovládání pomocí kolečka jog wheel.

Úzký mobil

Samsung X810 vychází z dobře známého modelu E720, ale podobný mu vůbec není, jen využívá stejnou platformu. Novinka má vysouvací konstrukci s pružinou, takže je otevření a zavření telefonu plynulé a pohodlné. Stačí do horní části telefonu jemně strčit. Telefon je velmi úzký, na šířku má jen 37 mm. Naopak je ale silnější než je dnes u mobilů běžné. Celkové rozměry telefonu jsou 89 x 37 x 24 mm a jeho hmotnost je 85 gramů. Zajímavá je i barva telefonu. Vedle testovaného vzorku v perleťově bílé barvě by výrobce měl připravit i další barevné varianty.

Jog wheel pro přehrávač

Malé rozměry ale nejsou na překážku pohodlnému ovládání, tedy alespoň co se alfanumerické klávesnice týče. Je sice malá, ale zabírá veškerou dostupnou plochu a jejich mechanické vlastnosti jsou velmi dobré. Zajímavé jsou funkční klávesy, respektive hlavní ovládací prvek, kterým je kolečko jog wheel. To je určeno pro ovládání hudebního přehrávače, pro běžnou práci s telefonem se pod ním skrývají mikrospínače pro čtyři směry. Na kolečku to ale není uvedeno, mačká se naslepo. Funguje to však překvapivě dobře, jen je potřeba si na tento způsob zvyknout.

Kolečko nemá potvrzovací klávesu uprostřed. Ta ale nechybí, je umístěná pod kolečkem. Místo ní pak lze tradičně použít levou kontextovou klávesu, v některých případech je ale i potvrzovací tlačítko nezbytné – menu telefonu s ním počítá. Další klávesy jsou již běžné: dvě pro příjem a ukončení hovoru, korekční klávesa a dvě kontextové. Na pravém boku telefonu je vedle klávesy pro aktivaci fotoaparátu i tlačítko pro aktivaci MP3 přehrávače.

MP3 přehrávač se vším všudy

MP3 přehrávač je největším tahákem telefonu. Kvůli němu má přístroj dva reproduktory na spodní hraně své horní části. Díky reproduktorům dokáže telefon nahlas hrát stereofonně, ne jen do sluchátek. Výrobce se chlubí, že do novinky integroval digitální zesilovač a nutno podotknout, že reprodukce je opravdu perfektní. Sluchátkový výstup je stejný jako u modelu E720, tedy s konektorem připomínajícím USB konektor.

Paměťové karty!

Hudby se do přístroje vejde hodně. Samotný telefon má paměť o velikosti 80 MB a navíc přístroj podporuje paměťové karty Trans Flash, které používají například některé modely Motoroly. V této chvíli nevíme, jak velká karta se bude s telefonem dodávat, běžně jsou dnes k dispozici karty Trans Flash s kapacitou 256 MB a chystá se zahájení prodeje karet s kapacitou dvojnásobnou. Jedinou nevýhodou je, že kartu nebude možné vyměnit za provozu, je ukryta pod baterií.

1,3 mpx fotoaparát

Nový Samsung X810 má 1,3 megapixelový fotoaparát, s kterým lze pořizovat vedle statických fotografií i videozáznamy s délkou omezenou jen volnou pamětí telefonu. Objektiv je otočný, lze tak pořizovat autoportréty s kontrolou obrazu na displeji. Funkce fotoaparátu jsou stejné jako u modelu E720, navíc je v telefonu editor na úpravu obrázků. Pro posun kurzoru v něm lze opět využít otáčecí kolečko.

Bohatá výbava

Z další výbavy stojí za pozornost Bluetooth, Java MIDP 2.0, paměť na 1 000 vícepoložkových kontaktů a 200 SMS, podpora MMS, prohlížeč Wap verze 2.0, nový kalendář a další funkce známé z modelu E720. EDGE telefon pravděpodobně nemá, GPRS je třídy 10. Displej telefonu je aktivní, umí zobrazit 260 000 barev a má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů. Displej je poměrně malý, ale kvalitní s jemným rastrem a výborným kontrastem. Vedle standardního hlavního menu s maticí 3 x 3 ikony lze u tohoto modelu vybrat ještě jedno menu, které má kruhovou podobu. Nám se ale tato varianta příliš nelíbila.

V prodeji na podzim

Samsung X810 se začne prodávat na podzim letošního roku. Cena zatím nebyla stanovena, odhadujeme jí na zhruba 12 000 Kč, možná méně. Telefon nás zaujal, lze jej použít jako plnohodnotný MP3 přehrávač a přitom nejsou ošizeny ani další funkce. Reprodukce hudby je velmi dobrá a to především při hlasitém poslechu. Při poslechu do sluchátek jsou limitem právě sluchátka, testovat jsme mohli jen sluchátka dodávaná s modelem E720.

Další informace o novém Samsungu X810 přineseme, jakmile budeme mít k dispozici jeho prodejní verzi s kompletní českou lokalizací. Informace o dalších novinkách Samsungu z veletrhu CommunicAsia vám přineseme v dalších dnech.