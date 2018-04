Exkluzivně: Samsung E830 - nový pánský vysouvací mobil

Samsung E830 je vysouvací telefon, který je postaven na stejné platformě, jako model E800, který se za nedlouho začne prodávat i u nás. Do této řady patří i model E820, což je varianta modelu E800 pro T-Mobile a vzdáleným příbuzným je i model E810, který se již liší trochu víc. Ten se u nás prodávat asi nebude, zatím je v nabídce operátorů ze skupiny Vodafone. Naopak model E830 by se u nás prodávat měl, ale pravděpodobně až koncem roku, nebo dokonce až začátkem roku příštího.

Podle dostupných informací se Samsung E830 nebude výbavou nikterak lišit od modelu E800. Jediným rozdílem by měla být podpora třetího pásma GSM, model E800/820 podporuje jen obě evropská pásma GSM. Ve hře je ještě druhé označení novinky - E630 o které ale nevíme vůbec nic. Možná že se bude lišit právě jen odlišnou podporou pásem GSM.

Samsung E830 má naprosto odlišný kabát oproti modelu E800/820. Dvojice modelů mířících u nás do prodeje je výrazně zaoblená a to buď v celostříbrném provedení, nebo v kombinaci modré a stříbrné barvy. Naopak nový model je celostříbrný a pravděpodobně je část jeho předního krytu kovová. Telefon také není tak zaoblený a rozdílný tvar mají i klávesy. A to jak funkční pod displejem, tak na alfanumerické klávesnici. Telefony by měly být zhruba stejně velké, ale rozměry modelu E830 v této chvíli neznáme a to platí i o jeho hmotnosti. Pro porovnání tedy uvádíme parametry modelů E800/820 a E810, které jsou stejné: 88 x 44 x 23 milimetrů; 86 gramů.

Samsung E830 se od svých sourozenců liší i umístěním fotoaparátu. Má jej totiž na zadní straně, nad krytem baterie. Naopak modely E800/820 a E810 jej mají na zadní straně přední části telefonu. U modelu E800/820 je tak fotoaparát u zavřeného telefonu nedostupný, u modelu E810 je otočný. Všechny tři modely mají i blesk a až na Samsung E810 který ho nepotřebuje, mají telefony i zrcátko pro autoportréty. Oproti modelu E800/820 tak je možné s novinkou fotografovat, i když je telefon zavřený.

Jak již bylo uvedeno, až na podporu pásem GSM bude mít Samsung E830 stejnou výbavu, jako model E800/820. Bude tedy mít VGA fotoaparát, velkou sdílenou paměť o kapacitě 20 MB, hlasitý odposlech a další funkce, které známe například z modelu E700, s kterým jsou všechny tyto telefony taktéž v úzkém příbuzenském stavu. Cenu nového Samsungu zatím neznáme, pravděpodobně lze očekávat cenu okolo 12 000 Kč.