Exkluzivně: rozhovor se šéfkou PALMu pro střední a východní Evropu

Když začnete s technicky gramotnějším občanem České republiky mluvit o kapesních počítačích, není-li odborník na tuto problematiku, hovoří většinou o PALMu. Tento název je totiž u laických uživatelů zakořeněný více než obecnější PDA či handheld. A tak se můžete od známého dozvědět, že si včera koupil nový PALM, ačkoliv mluví třeba o iPAQu nebo Clié.

Ačkoliv je tato značka na českém trhu poměrně známá, svou domácí pobočku zde nemá. A donedávna neměla ani žádné PR aktivity a výraznější prodejní kanály. To všechno by se ale mělo změnit, alespoň se nás o tom snažila přesvědčit Simona Scherfchen-Hosek, manažerka pro střední a východní Evropu.

Vaše značka má v České republice poměrně silné jméno, ale marketingové aktivity tomu ani zdaleka neodpovídají. Uvědomujete si to? Plánujete na našem trhu otevřít vlastní pobočku?

Svou pozici si uvědomujeme a samozřejmě nás to těší, vlastní pobočku ale zatím otevírat nebudeme. V brzké době zde rozeběhneme výraznější PR i marketingové aktivity, máme zde už svoje zastoupení, ale na samostatnou pobočku to ještě v nejbližších měsících nevidím.

Nejdůležitější je pro nás totiž vybudovat kvalitní distribuční síť tak, aby naše výrobky byly k dostání všude tam, kde je lidé hledají. Na tom pracujeme právě v těchto dnech, protože již v průběhu dubna plánujeme razantněji změnit chápání lidí v případě PALMů. Máme v České republice opravdu velké plány, ostatně to uvidíte sami již brzy. Zatím ale nemohu být konkrétnější.

Říkáte, že budujete svou distribuční síť, asi nejjednodušší je dostat se do nějakého velkého řetězce. Nepamatuji se ale, že bych vás viděl v nějakém hypermarketu. Kde si tedy mohu PALM koupit?

Naše strategie nespočívá v zavážení velkého množství hypermarketů, nechceme zatím prodávat přes obecné hypermarkety typu Tesco nebo Carrefour. Snažíme se, aby naše výrobky prodával zákazníkovi vyškolený personál, který mu bude mimo jiné schopen vysvětlit, jak se co používá, a případně mu s lecčíms poradit. Proto se soustředíme na odbornější řetězce s elektronikou, jako je například Electroworld, Datart nebo Makro.

Říkáte vyškolený personál. Není to pro vás tak trošku riziko? Co když prodavač doporučí zákazníkovi konkurenční výrobek? Ostatně jak byste přesvědčila zákazníka o tom, že PALM je pro něj to nejlepší?

Já bych mu to vysvětlila jednoduše – nic jiného než PALM nepotřebuje. :o) Ale teď vážně. Ukázala bych mu, že hlavní předností PALMu je jeho jednoduchost. Máme vlastní software, který je intuitivní, každý začátečník se s ním naučí snadno pracovat.

Výhodou je také výdrž akumulátoru, který při normálním používání vydrží dva týdny, při častějším užití potom zhruba týden. A to i přesto, že celý PALM je malý a elegantní. A navíc si můžete nakonfigurovat PALM úplně snadno podle svého gusta. Na webu si vyberete, co všechno chcete, software si stáhnete, zesynchronizujete s počítačem a je to.

A když už jsme u té synchronizace, určitě bych ještě zmínila DocumentsToGo, výborný balík pro konverzi nejrůznějších dokumentů (Word, PowerPoint, Excel, atp.) do PALMa.

Ostatně nejlépe o kvalitě našeho výrobku hovoří fakt, že Bill Gates řekl jednou našemu šéfovi, že i on používá našeho PALMa.

Bill Gates? U něj bych očekával, že bude používat kapesní počítače s vlastním operačním systémem.

No a vidíte to, používá PALM. :o) To jenom dokazuje, jak je náš software jednoduchý a intuitivní.

Mluvila jste o DocumentsToGo, například firma Sony od bundlování tohoto software s Clié odstupuje. Jak to vidíte do budoucna vy? Budete přikládat jen vlastní řešení, nebo budete i nadále tento užitečný balík pro nové zákazníky licencovat?

DocumentsToGo budou dál součástí našeho balíku. Víme o tom, že někteří naši konkurenti si vyvíjejí vlastní software, my ale zůstaneme u tohoto osvědčeného špičkového programu. A navíc, věřte nebo ne, v dalších verzích bude práce s dokumenty v tomto programu ještě snazší.

Nesouvisí vaše rozhodnutí taky trošičku s tím, že nemáte tak úplně pevnou půdu pod nohama? Na základě prohlášení šéfa Sony America kolují internetem spekulace o tom, že vaši dceřinku PalmSource odkoupí právě konkurenční gigant Sony.

Prosím vás, jsou to jenom spekulace a nemá vůbec smysl se o nich bavit, ani se s nimi zatěžovat. Věřte, že ve chvíli, kdy to bude aktuální, se k tomu adekvátně vyjádří naše vedení, ale zatím jsou to opravdu pouze spekulace, ze kterých si neděláme žádnou hlavu. Nemáme totiž ani žádné podobné signály.

Když už jsem u těch nepříjemných otázek, zmíním ještě jednu. Konkurence na poli PDA počítačů je stále silnější, a protože je trh stále ještě poměrně mladý, snaží se firmy lákat zákazníky nízkou cenou. Jaký je váš postoj k této politice a neobáváte se toho, že přijdete o pozici jedničky na trhu?

I přesto, že je naše politika trošičku jiná a konkurenci pozorně sledujeme, ztráty trhu se neobáváme. Razíme strategii, že za kvalitu je nutno zaplatit. Netvrdíme, že je potřeba přeplácet, ale dělat kvalitní výrobky pod cenou prostě nejde.

To máte pravdu. A co představíte nového? Už dlouho jste nevydali žádný nový model, řekl bych, že oproti konkurenci vám ujíždí trošičku vlak v multimediálních PDA, ostatně i spekulace o novém modelu směřují tímto směrem. Můžete poodhalit roušku tajemství?

To bohužel nemůžu, jen vám prozradím, že se všechno dozvíte už brzy, konkrétně v polovině dubna.

Ani nám nepotvrdíte nebo nevyvrátíte spekulace o tom, že váš nový model představený v dubnu bude více multimediální a vyplní právě tuto mezeru ve vaší produkci?

Ne, bohužel nemohu. Vydržte ještě těch pár dní. :o)

Dobrá tedy, vydržíme. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí do budoucna.