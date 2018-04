Exkluzivně: Recenze ještě tenčího véčka, než je žiletka

Žiletkovrah se jmenuje D830 a jak jinak, vyrábí ho jihokorejský Samsung. Telefon patří do trojice supertenkých modelů rozdílné konstrukce, které výrobce zařadil do takzvané Ultra Edition kolekce. Každý model pak bude prezentován číslicí udávající jeho tloušťku. V případě véčka se bude jednat o číslo 9,9. To je sice víc než u úplně nejtenčího mobilu – Samsungu X820 – který zdobí číslo 6,9, ale na rozdíl od něj má tato novinka rozvírací koncepci.

Nebýt Motoroly RAZR, asi by Samsung tento model ani nevyvíjel. Jenže mánie tenkých mobilů, za kterou stojí právě žiletky od Motoroly, aktivovala vývojové kanceláře všech výrobců mobilů a Samsung v této soutěži hraje nyní první housle. Je jen velmi málo pravděpodobné, že některý jiný mobil velkého výrobce ještě letos překoná tloušťku mobilů z Ultra Edition od Samsungu.



Aktuální nabídka tenkých modelů od Motoroly a tenký Samsung X820.

Fascinující placka

Motorola RAZR a její klony fascinují zákazníky především tenkým designem. Telefony lze identifikovat na první pohled, jsou nepřehlédnutelné. O novém Samsungu D830 to však platí dvojnásob. Tenkost mobilu vyniká okamžitě při prvním seznámení s reálným přístrojem. Jen stěží lze uvěřit, že tato tenká placka je opravdu funkční mobil a nejenom nějaká nefunkční maketa. Zpředu i zezadu je telefon zcela plochý, bez jakýchkoliv výstupků.

Kdo má rád jednoduchý design, bude s novým Samsungem naprosto spokojen. Strohou přední stranu narušuje pouze minimalistický displej a okénko objektivu fotoaparátu. Vedle loga výrobce pak již na zavřeném telefonu, zpředu i zezadu, nic nenajdeme. Přes minimální šířku se na bok vešel konektor nabíječky a miniaturní klávesy pro regulaci hlasitosti.

Přední část telefonu je pravděpodobně vyrobena z plastu, u zadní strany a kloubu se domníváme, že na jejich konstrukci použil výrobce kov. V každém případě na nás konstrukce působila velmi solidním dojmem, rozhodně se není třeba obávat rozlomení telefonu.

Kam se ty displeje vešly

Po otevření telefonu na vás vykoukne obrovský displej, který přímo září do okolí. Výborný hlavní displej má QVGA rozlišení a nikdo nemůže výrobce obvinit, že mohl použít displej větší – už by se do telefonu nevešel. K displeji nemůžeme mít žádné výhrady, patří mezi absolutní špičku – neměli jsme u něj problémy s čitelností na slunci ani při pohledu z velkého úhlu. Použitý font je velmi velký, vybraná položka je vždy zobrazena výrazněji než položky ostatní. Samsung D830 má jeden z největších a nejlépe čitelných fontů ze současných mobilů a to při standardním zobrazení menu.

Po podrobnější obhlídce telefonu jsme odhalili, proč je vnější displej tak malý. Musel se vejít na horní část telefonu, aniž by proti němu zasahoval hlavní displej. Oba by se na extrémně tenkou horní část proti sobě nevešly.

Vnější dvouřádkový displej není plnohodnotný barevný displej, zobrazí pouze dvě barvy: modrou a červenou. Použité technologii OLED patří naše pochvala. Horní řádek displeje může být stále vidět a tak nechybí informace o síle signálu, přijaté SMS, nebo o stavu baterie. Druhý řádek je aktivní pouze při aktivaci některé funkce, nebo svítí jen krátce podle nastavení. Přes miniaturní rozměry umí vnější displej zobrazit i název přehrávané skladby v MP3 přehrávači.

Co to je za klávesnici?

Že se Samsung D830 nechal inspirovat u Motoroly RAZR prozradí nejlépe otevřený telefon. Pod klávesnicí nechybí brada charakteristická právě pro originální žiletky. Je ale mnohem menší. Podobnost nezapře ani zcela plochá klávesnice. Ta nemá klasická mechanická tlačítka, ale ani se nejedná o senzorovou klávesnici. Nic podobného jsme zatím neměli možnost poznat a naše dojmy z klávesnice jsou poněkud rozporuplné.

S vypnutým tónem kláves neexistuje zpětná vazba o stisku klávesy. Přitom na klávesy není nutné příliš tlačit. Klávesnice se nám líbila více než senzorové klávesy, naopak běžná klávesnice, třeba u RAZRu, nám přišla lepší. Největší problém nám dělaly krajní klávesy, u kterých se nám zdálo, že mikrospínač není umístěn přesně uprostřed. Prostřední klávesy byly bezproblémové. S telefonem lze vcelku obstojně pracovat, ale vyžaduje to trochu cviku a hlavně zvyku.

Na nabíječku jednou za tři až čtyři dny

V diskusích u článků o malých a tenkých mobilech najdeme mnoho dotazů, jak je to s výdrží těchto přístrojů. Z logiky věci by se do telefonu měla vejít jen malá baterie s krátkou výdrží. Proto jsme Samsung D830 podrobili delšímu testu výdrže a výsledek nás velmi mile překvapil.

Na jedno nabití baterie vydrží telefon na příjmu non-stop až čtyři dny. Samozřejmě záleží na intenzitě jeho používání, především časté přehrávání hudby výdrž hodně ubírá. Při běžném provozu, se zhruba půl hodinou hovorů a několika odeslaných SMS, jsme se dostali na stejnou, ne-li lepší výdrž, jako u jiných Samsungů. Telefon vydržel na příjmu tři a půl dne (bez vypínání na noc). Jen ukazatel stavu baterie není lineární, poslední čárka zmizí téměř okamžitě.

Zase trocha inovace

Samsung je znám postupným upravováním menu svých telefonů a stejně pozvolným přidáváním některých funkcí. To, co se může zdát jako výtka, je ale spíš pochvala. Jiní výrobci se s menu svých modelů nepárají a dokud nepřipraví úplně nové, tak na to současné ani nesáhnou.

Hlavní menu se dočkalo jen změny designu, tak jak tomu je i u ostatních novinek Samsungu. Má devět hlavních položek v matici tři na tři ikony. I dále vypadá na první pohled všechno stejně. Jenže nyní každá položka nabídne všechny možnosti pod ní ukryté ihned v malém okně. Stačí se tak posunout kurzorovou klávesou a není nutné do menu vstupovat. Dejme příklad: Chceme aktivovat Bluetooth. To se nachází v menu nastavení jako sedmá položka. Dříve by bylo nutné tuto položku zvolit, nyní stačí přejet kurzorem doprava a potvrdit. Především u hlouběji zanořených položek se tak dá ušetřit spousta času.

I nadále lze používat klávesové zkratky, všechny položky jsou jasně očíslované. Telefon si nyní pamatuje, kde jste v menu skončili a při příští návštěvě vám jako první nabídne naposled zvolenou položku. Pokud opět použijeme jako příklad položku Bluetooth, tak při opětovném návratu do menu nastavení se ihned dostanete na položku 7, což je právě Bluetooth. Ve své podstatě stačí jen mačkat klávesu OK, telefon vás zavede na poslední použitou položku.

Tato inovace je trochu rozporuplná, někdy pomůže, jindy pohyb v menu zkomplikuje. Nám se však tato možnost docela líbila. Praktické ukázky inovovaného menu najdete na fotografiích.

Telefonování a SMS

V případě telefonování a práce se zprávami si pro nás Samsung nepřipravil nic nového. Telefonní seznam pojme 1 000 vícepoložkových kontaktů, každý s dostatečným množstvím informací. Telefon zároveň zobrazuje kontakty na SIM a v paměti telefonu. Vše pak lze roztřídit do libovolného počtu skupin volajících. Bohužel stále chybí vyzváněcí profily, jako melodii však lze použít cokoliv, co se do telefonu dá nahrát.

Při psaní SMS jsme opět na nic nového nenarazili. Telefon korektně odpočítává znaky i udává, kolikátou zprávu právě píšete. Standardně se píše bez diakritiky, ale v případě potřeby ji lze aktivovat. Pak samozřejmě telefon zprávy zkracuje. Vše se vztahuje ke slovníku T9. Slovník však lze trvale vypnout. Jedinou inovací v editoru zpráv je výrazně zpřehledněné zadávání speciálních znaků. Podržením klávesy s mřížkou vyskočí nabídka pěti mřížek po devíti znacích, takže se v nabídce velmi snadno orientuje. A jednu pochvalu si zaslouží slovník T9, který již zná všechny běžné smajlíky. Editor MMS pak vypadá a funguje úplně stejně jako u současných modelů výrobce.

Multimédia

Samsung D830 se může pochlubit MP3 přehrávačem, který již dokáže hrát na pozadí, což je pak vlastnost většiny nových modelů výrobce vyšší třídy. U testovaného vzorku jsme nebyli nadšeni s jen velmi málo hlasitou reprodukcí do vestavěných reproduktorů. Tedy v případě testovaného vzorku jen do jednoho reproduktoru. Jenže podle všeho by měl telefon hrát nahlas stereofonně. Jeden reproduktor je nad displejem, druhý v mřížce mezi spodní bradou a klávesnicí. Pravděpodobně za vše může testovaný předsériový vzorek. Při reprodukci do sluchátek jsme již žádné výhrady neměli a to i při použití stereofonních Bluetooth sluchátek.

Podle prvních informací měl mít Samsung D830 fotoaparát s automatickým ostřením. Jenže ho nemá. I tak ale fotoaparát vyloženě nezklamal, kvalita fotografií je průměrná a co musíme výrazně pochválit, je rychlost foťáku. Fotky lze mačkat i v plném rozlišení jednu za druhou, ukládání je totiž velmi rychlé. Přímo expresní rychlostí pak lze pořízenou fotku poslat do MMS zprávy. Stačí potvrdit tuto možnost a ihned je připravena zmenšená (toto starší modely neuměly) fotka v editoru MMS k odeslání.



Běžné panorama nedělají Samsungu D830 problémy. Pokud však snímáte v místnosti kde je málo světla, bude fotka s největší pravděpodobností rozmazaná. Blesk telefon nemá.

Fotoaparát nabízí nepřebernou paletu nastavení a dalších funkcí. Díky přehlednějšímu menu se k nim dá snadněji dostat. Na první pohled trochu nepřehledně však působí zobrazení informací na displeji při snímání. Komu by množství ikonek překáželo, může vše nechat skrýt. Poměrně kvalitní video má maximální rozlišení 354 x 288 obrazových bodů a kdo si rád hraje s obrázky, má k dispozici přehledný editor.

Další funkce

V poslední disciplíně našeho testu nám Samsung D830 žádná velká překvapení nepřipravil. Kalendář i budík nabízí to samé, co současné modely vyšší třídy. To platí i o kalkulačce, stopkách, převodníku veličin a všech dalších funkcích včetně Javy. To znamená, že vše funguje, jak má a běžný uživatel bude s nabídkou a provedením jednotlivých funkcí spokojen. Oproti starším modelům nabízí novinka navíc paměť na kódy a jiné tajné informace.

Samotný přístroj má paměť s kapacitou 82 MB, další soubory lze uložit na paměťové karty microSD (dříve známé jako T-Flash).

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? Design a konstrukce

Oba displeje

Bohatá výbava

Originalita Proč ho nekoupit? Kontroverzní klávesnice

Nemá profily

Vysoká cena Kdy? Přesný termín zatím neuveden Za kolik? 12 000 Kč (pouze odhad)

Samsung D830 je dobrým důkazem toho, kam postoupily současné technologie. Tak tenké véčko bychom si ještě před pár měsíci dokázali jen stěží představit protože cokoliv tenčího, než Motorola RAZR bylo nepředstavitelné. Jenže Samsung se potřebuje chlubit a tak má nejtenčí mobil klasické koncepce, nyní i véčko a chystá i nejtenčí vysouvací model.

Tenká konstrukce se podepsala jen na nejisté klávesnici. Ta není vyloženě špatná, ale není ani výborná. Naopak nemáme připomínky k hlavnímu displeji a překvapivě dobře se v praxi ukázal malinkatý vnější displej.

Bohatá výbava telefonu postačí většině náročných uživatelů, ačkoliv jsou již dnes na trhu mobily s lepším fotoaparátem nebo jinými funkcemi. Samsung boduje komplexností nabídky funkcí. Pochvalu zaslouží inovované menu, výtky máme ke stále chybějícím profilům a několika nepříliš podstatným drobnostem.

Samsung D830 by se měl začít prodávat v nejbližší době – v průběhu letošního léta – za zatím přesně nestanovenou cenu. Náš odhad směřuje k 12 000 Kč, možná to ale bude ještě o trochu více. Za styl si však leckterý zákazník rád připlatí.