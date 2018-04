Exkluzivně: První recenze milionářského mobilu Vertu!

Vertu je luxusní značka mobilních telefonů, kterou v běžném obchodě nekoupíte. Dokonce i vybraná síť luxusních klenotnictví, kde se mobily Vertu prodávají, zahrnuje jen některá světová města. Leckteré luxusní hodinky seženete mnohem snadněji než mobil od Vertu. Od letošního podzimu bude možné ve vybraných obchodech zakoupit mobily Vertu i u nás a tak jsme měli výjimečnou možnost otestovat model Ascent. Na něj pravděpodobně ještě žádná recenze neexistuje a to nejen u nás, ale kdekoliv na světě.

Značku Vertu vlastní finská Nokia, ale snaží se, aby luxusní Vertu s běžnou produkcí Nokie nikdo nespojoval. Vertu je svou produkcí úplně někde jinde, ceny začínají na přibližně 135 000 Kč a končí u jednoho milionu. To znamená, že i nejdražší Nokia, model 8800, je zhruba pětkrát levnější než základní model Vertu, o běžných modelech Nokie pak ani nemá cenu hovořit.

Dnešní recenze je z mnoha ohledů unikátní. Nikdy jsme podobně drahý mobil nerecenzovali, takže nemáme s čím srovnávat. S běžnými mobily to nejde a v podobné cenové relaci jsou jen na zakázku vyráběné modely s krytem vysázeným diamanty a drahým kovem. Jinak to jsou ale obyčejné telefony. Běžně ale tuto úpravu provádí jen tchajwanský DBTEL, jinak je to pouze zakázková výroba. Přehled luxusních mobilů na světovém i našem trhu jsme vám letos přinesli v tomto článku.

Vertu je jiná kategorie. Vysokou cenu netvoří jen drahokamy a drahé kovy, i když nejdražší modely jsou drahými kovy vyzdobené bohatě. Luxusní je celý koncept, který se snaží kopírovat luxusní značky hodinek. Za ty jsou majitelé ochotni platit horentní sumy, i když často neumějí ani to, co levné hodinky asijských výrobců. To platí i o Vertu, vysoká cena nerovná se bohatá výbava. U Vertu se platí za design, zpracování, exkluzivitu a výjimečnost.

Z toho důvodu nebudeme u recenze postupovat standardním způsobem, jako u recenzí jiných mobilů a zaměříme se hlavně na ty atributy telefonu, které jej činí výjimečným. Stejně tak by bylo chybou odsuzovat tento mobil za minimální poměr výkonu a ceny. Cílová skupina na něj takto nepohlíží a ani to tak nejde. Ačkoliv si základní model Vertu může pořídit leckdo, z praktických důvodů to asi neudělá. Přesto se může pokochat jeho výjimečností, která se jen tak nevidí.

Vzhled - špička ve všech směrech

Ačkoliv se mobily značky Vertu prodávají již čtyři roky, ještě jsme v redakci neměli možnost je vyzkoušet. Jen při pravidelném veletrhu v Cannes jsme je zahlédli za skly výkladů luxusních obchodů na hlavním bulváru. Proto nás při prvním seznámení překvapila hmotnost telefonu. Není to žádné pírko, naopak s ohledem na velikost překvapí vysoká hmotnost. Rozměry totiž patří telefon mezi normální, je zhruba stejně velký jako běžný mobil klasické koncepce. Ale jeho hmotnost je zhruba dvojnásobná – 173 gramů mají dnes jen některé chytré mobily, většina těch obyčejných se vejde pod 100 gramů, mnohé mají ještě méně. Rozměry telefonu pak jsou 108 x 44 x 22 milimetrů. Vysoká hmotnost telefonu ale v tomto případě není na překážku, spíš je to další důkaz o kvalitě použitých materiálů.

Luxusní balení

Normálně se balení mobilu nevěnujeme, v tomto případě to ale bude výborně zapadat do kontextu. Zákazník je hýčkán ještě než se k telefonu dostane. Zabalen je v černé krabici zhruba velikosti krabice od dámských bot. Samotný mobil je v jednom ze dvou černých pouzder umístěných na vrchu krabice, v tom druhém je pak návod, certifikát, CD a utěrka – vše opět v luxusním provedení. Pod pouzdry jsou dvě sekce kryté tvarovaným černým molitanem. V jedné sekci je nabíječka, v druhém klíč k zámku krytu baterie a osobní HF sada. Vše opět samozřejmě v luxusním provedení.

Po vybalení nejprve překvapí hmotnost telefonu a hned poté jeho masivní provedení. Design není nikterak výstřední, spíš naopak. Telefon je velmi elegantní, ale také docela nenápadný. Komu jsme jej ukázali, tak pochválil decentní vzhled, pak se pozastavil nad hmotností, ale že by telefon vzbudil nějaké extrémní emoce, to nikoliv. Ovšem to také byl záměr tvůrců, ani u luxusních hodinek se nehraje na extravaganci, tedy alespoň v drtivé většině případů. Ještě jedna věc překvapí na první dotyk a to je chlad, telefon v ruce studí. Masivní kov má značnou tepelnou vodivost a tak je nepoužívaný mobil velmi studený, při držení se pak výrazně zahřeje. U ucha to není vždy příjemné.

Safírové sklíčko

Spodní strana telefonu se zaobluje do špičky, horní je naopak tupě zakončená se zešikmením směrem vzad. Většina přední části telefonu je kovová, stejně jako celý kryt baterie. Boky a horní část zad telefonu jsou vyvedeny z černé kůže. Tak tomu alespoň bylo u testovaného vzorku, ale výrobce nabízí ještě další barevné variace lišící se především právě barvou kůže. Námi testovaná verze je asi nejméně nápadná. Třetím použitým materiálem je keramika, z které je vyvedena plocha okolo reproduktoru nad displejem. Krycí sklíčko displeje je pak safírové, tedy výrobce opět postupoval stejně, jako u luxusních hodinek.

Zpředu je nejzajímavějším designérským prvkem klávesnice a horní plocha nad displejem, která ve své spodní části má tvar písmene V. Tak je pak zakončen i displej, jehož horní hrana není rovná, ale také tvoří písmeno V. Jediné logo je jen písmeno V okolo reproduktoru. Značka výrobce je pak na zadním krytu baterie, vedle je pak sériové číslo.

Luxusní mobil dělá zpracování, použité materiály a detaily. Vše je v tomto případě absolutně špičkové, několik tříd nad běžnou produkcí mobilů. Jestliže u nějakého běžného mobilu tyto vlastnosti chválíme, tak v tomto případě je vše ještě mnohonásobně lépe provedené. Kovová slitina s obchodním názvem Liquid Metal je prý stejná jako na raketoplánech NASA, kůže pak jen ta nejlepší. Něco jako chybné slícování neexistuje, stejně tak se majitel nedočká žádných pazvuků z špatně doléhajícího krytu baterie a podobně. Špičkové detaily nemá cenu komentovat, raději vám doporučíme detailní fotografie, které jsme pořídili.

Výdrž baterie není nic moc

Kryt baterie drží zámek, k jehož otevření je potřeba klíč dodávaný v balení. Sundání krytu je komplikovanější, naopak zavření je snadné – kryt sám zapadne a drží jak přibitý. Dodávaná baterie má kapacitu 780 mAh a je typu Li-Ion. V našem testu s ní vydržel telefon na příjmu maximálně tři dny a to bez vypínání na noc a se zhruba hodinou hovoru. Bluetooth pak dá baterii ještě více zabrat a ubere jí na výdrži. Výdrž je tedy průměrná, ale to asi není u takového mobilu rozhodující vlastnost.

Displej do véčka

Displej telefonu je aktivní a umí zobrazit 65 000 barev. Rozlišení výrobce neuvádí, odhadujeme jen na 128 x 160 obrazových bodů, ale přesně to asi bud trochu jiné, jelikož horní hrana displeje je prolomená směrem dovnitř ve tvaru písmene V. Displej je kvalitní, má tmavé pozadí (podle barevné varianty telefonu existují i světlé verze pozadí) a nenápadné bílé podsvícení. To není příliš intenzivní, ale v praxi bohatě dostačuje. Displej je kvalitní, ale třeba displeje některých modelů Samsungu jsou lepší. Zmínku zaslouží i podsvícení klávesnice, které je bílé a velmi efektní. Opět sice není nejintenzivnější, ale dobře doplňuje design klávesnice. Popisky kláves totiž netvoří jednolité písmo, ale drobné tečky. Poznat to lze právě při podsvícení klávesnice. Dodejme, že displej je dobře čitelný i na přímém slunečním světle.

U klávesnice musíme pochválit i její mechanické vlastnosti. Klávesy na sebe přesně doléhají, jsou ale zřetelně vyprofilované. Sice jsou trochu tužší než je obvyklé, ale jejich stisk je velmi přesný. Tomu napomáhá i rubínové uložení každé klávesy. Subjektivně nám klávesnice přišla stejně masivní jako celý mobil. Jelikož Vertu patří Nokii, nepřekvapí, že ovládání zhruba odpovídá ovládání telefonů Nokia. Jenže spíš těch starších, než aktuálních modelů. Například směrová klávesa je jen vertikální, horizontální směry chybí, stejně jako potvrzovací klávesa uprostřed. Jinak jsou zde dvě kontextové klávesy a tlačítko pro zapínání a vypínání je na vrchu telefonu.

Menu od Nokie

Menu opět připomíná menu telefonů Nokia. Vstupuje se do něj levou kontextovou klávesou, pravá v pohotovostním režimu slouží pro rychlý výběr některých položek menu. Hlavní menu není ikonové, sedm základních položek se zobrazuje vždy samostatně. Další úrovně menu jsou vertikálně řazené a textové. Menu má jednu neoddiskutovatelnou přednost: je extrémně rychlé, nejrychlejší jaké jsme kdy u mobilů viděli. Běžný model Nokie je minimálně jednou tak pomalejší. Práce s telefonem, přes určitá omezení vyplývající z počtu kláves a povahy menu, je tak velmi pohodlná a příjemná. Zde se výrobce rozhodně vyznamenal. Telefon není lokalizovaný, čeština v nabídce chybí.

Telefonní seznam Vertu Ascent pojme 1 000 vícepoložkových záznamů, které lze třídit do pěti skupin volajících. Nechybí ani profily včetně časování, přesně jako u běžných modelů Nokie. Za zmínku ale stojí výborný zvuk reproduktoru a to jak při použití hlasitého odposlechu, tak při telefonování s přístrojem u ucha. Může za to výběrový reproduktor s průměrem dva centimetry. U vyzváněcích melodií, které jsou mimochodem stejně stylové jako samotný mobil, pak má reproduktor vývody na obou bocích telefonu. Zvuk je v tomto případě výborný, za což může hardware Yamaha. Melodie jsou čtyřicetihlasé polyfonní. Použít lze i MP3 skladbu, pak je ale reprodukce jen průměrná. Na druhou stranu má telefon velmi detailní ekvalizér.

Umí i SMS

S mobilem Vertu lze samozřejmě psát SMS i MMS, navíc má i e-mailový klient. Vše funguje bez problémů, akorát díky absenci češtiny v přístroji nenajdeme český prediktivní slovník T9. Paměť telefonu pojme 100 zpráv. Editor SMS se nikterak neliší od editoru v telefonech Nokia, včetně rozložení znaků na jednotlivých klávesách. Psaní je pohodlné, i milionáři si tak s SMS mohou užít. Telefon má i editor MMS a e-mailový klient s podporou protokolů POP3 a IMAP. Jeden e-mail může mít až 5 000 znaků, nepodporuje přílohy, k dispozici je automatický podpis, možnost zadání slepé kopie, SMTP autorizace a také možnost automatického přeposílání e-mailů na vybranou adresu.

Další funkce - luxusní infolinka

Jednou z luxusních funkcí telefonu je přímá volba speciální infolinky Vertu, která poradí a zařídí, co si bude majitel přát. Infolinka se jmenuje Concierge a je ve Velké Británii, to ale asi majitelům telefonu vadit nebude. Pro vytočení stačí podržet tlačítko na levém boku telefonu. Služba Concierge je dostupná 24 hodin denně, 365 dní v roce. To platí pro anglický jazyk, pro ostatní jazyky jsou připravené speciální časy, v kterých je podpora dostupná. Služba informuje, zařizuje, nebo rezervuje. Například: restaurace, fitness, wellness, sport, koncerty, divadlo, operu, sportovní akce, nákupy, péče či služby pro děti, hotely, nebo medicínskou podporu. Služba je první rok po zakoupení telefonu Vertu zdarma, v dalších letech zájemce zaplatí roční poplatek 800 Eur.

Vertu Ascent dále umí přehrávat melodie ve formátu MP3, díky velikosti paměti cca 10 MB, se to ale bude hodit jen na vyzváněcí melodie v tomto formátu. Nechybí galerie fotografií, nahrávek, grafiky a videoklipů. Tedy složky pro všechny běžné formáty médií, které umí telefon přijmout v MMS nebo pomocí Bluetooth. Obrázky stažené do mobilu nevypadají na displeji špatně, to samé platí o videoklipech. Pro Javu je v telefonu cca 3,5 MB paměti. V testovaném vzorku nebyla žádná hra, milionáři si asi tak často nehrají, ale bude se jim hodit světový čas a konvertor fyzikálních veličin.

Z běžných funkcí nechybí jednoduchá kalkulačka, odpočítávač, stopky, jednoduchý budík, kalendář s měsíčním a týdenním náhledem, poznámkový blok a úkolovník. Jak již bylo uvedeno, telefon má Bluetooth a možná jej lze s počítačem spojit i pomocí kabelu. Ten ale není součástí balení.

Milionářský mobil

Vertu Ascent je prémiový produkt pro úzkou skupinu zákazníků. Ne že by si téměř kdokoliv nedokázal za kratší či delší dobu potřebných 134 900 Kč našetřit, ale asi by je neinvestoval právě do mobilu. Dnes lze třeba za skoro stejnou sumu koupit nejlevnější automobil, o jiných produktech ani nemluvě. Jenže pro běžné zákazníky není tento mobil určen a výrobce ani s takovými zákazníky nepočítá.

Telefon nelze hodnotit v souvislostech s jinými mobily. Je to kategorie sama pro sebe. Vertu Ascent je výborně zpracovaný telefon s odpovídající výbavou pro běžný provoz, perfektním designem a image, které ovšem ocení jen část publika. Poměr výkonu a ceny nemá vůbec cenu řešit, je minimální. To ale u tohoto přístroje není vůbec podstatné.