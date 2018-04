Exkluzivně: první česká recenze Apple iPhone 3G

První generace iPhonu způsobila malou revoluci. Ani ne tak svojí výbavou jako svým uživatelsky velmi přívětivým ovládáním. Dosud se mobilní telefony nebo komunikátory s dotykovým displejem ovládaly pomocí dotykového pera, od příchodu iPhonu postačí pouze prsty.

Z iPhonu se stal fenomén. První generace se prodalo zhruba šest milionů kusů, což je na vůbec první mobilní telefon od výrobce více než slušné číslo. Podle počtu vydaných článků a televizních reportáží týkajících se iPhonu všude po světě se může zdát, že důležitější mobil v současnosti neexistuje.

Úspěch iPhonu, na nějž se tvořily fronty v den začátku prodeje, i když jej nikdo ještě neměl v ruce, podnítil konkurenci, která se snaží na tento fenomén zareagovat. Nejrychleji se konceptu iPhonu chytili korejští výrobci LG a Samsung. Model Prada od LG se dokonce začal prodávat ještě před iPhonem, i když byl představen o něco později než iPhone.



iPhone - kdy, kde a za kolik iPhone 3G se začal prodávat 11. července na dvaadvaceti trzích. Celkově se iPhone 3G bude do konce roku prodávat v 70 zemích světa.

V České republice je iPhone 3G dostupný od 22. srpna u všech tří operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone).

Cena dotovaného přístroje se na českém trhu pohybuje od jedné koruny po necelých 10 tisíc korun za 8GB verzi resp. po téměř 12 tisíc korun za 16GB verzi. V zahraničí se nejnižší dotovaná cena pohybuje v přepočtu od 1 400 Kč ve Švýcarsku po zhruba 3 400 korun ve Francii. V USA pak stojí přibližně 3 000 korun. Tyto ceny platí jen při úpisu vybraného tarifu na dobu určitou.

Nedotovaný iPhone lze pořídit jen ve vybraných evropských zemích včetně České republiky. U nás se prodává za ceny oscilující okolo 12 tisíc korun za 8GB verzi a 14 tisíc korun za 16GB verzi

Lze očekávat, že i v Česku bude po vzoru zahraničních trhů iPhone po prvních dnech vyprodaný. Pokud se z jakýchkoliv důvodů rozhodnete nekupovat iPhone v ČR a chcete se pro něj vydat do zahraničí, ověřte si nejdříve, zda je na vybraném trhu vůbec dostupný. Stejně tak radíme dávat pozor na koupi přístroje přes internet. Ověřte si, že je telefon odblokovaný. Momentálně totiž zatím iPhone 3G odblokovat nelze.

Svůj "iPhone“ se snaží nabídnout všichni velcí výrobci mobilních telefonů. O plánech Nokie se již nějaký čas ví, generální manažer Nokie se dokonce nechal slyšet, že úspěšný koncept okopírují a ani se nebudou stydět. Mobil ve stylu iPhonu připravuje i Motorola a Sony Ericsson. Pozadu nechce zůstat ani hlavní konkurent Apple na severoamerickém trhu, společnost RIM, známá svými komunikátory BlackBerry.

Nový iPhone 3G v Katalogu mobilů. Předchůdce a konkurence od HTC v podobě komunikátoru Touch Diamond.

Multimediální mobil s dotykovým displejem, který se ovládá prsty.

Na růžích neusnuli ani v Apple a zhruba po roce od začátku prodeje první generace iPhonu nabídli vylepšený iPhone 3G. Ten, jak již název napovídá, nabízí podporu sítí třetí generace. Dostal také několik dalších vylepšení, některé nectnosti však zůstaly. Mnozí ale mohou namítnout, že to, co nabízí iPhone 3G, už mohla mít první generace tohoto mobilu. Z iPhonu se také konečně stal oficiálně smartphone, díky otevření obchodu s nativními aplikacemi App Store. Z toho mohou těžit i majitelé původního iPhonu.



Nový iPhone má zaděláno na ještě větší úspěch než první generace. Prodávat se totiž bude oproti šesti trhům u původního modelu téměř po celém světě od Japonska po Latinskou Ameriku. Že je o iPhone stále zájem, znovu dokládají dlouhé fronty při zahájení prodeje. Za první tři dny se prodal milion iPhonů 3G, první generace k tomu potřebovala 74 dní. Na většině trhů byl po zahájení prodeje nový iPhone vyprodán.

Vzhled – kvalitní elegán

Při čelním pohledu se nový iPhone 3G od svého předchůdce prakticky neliší. Rozměrný dotykový displej ohraničuje nahoře a dole pruh s reproduktorem, respektive ústředním tlačítkem. Stejně jako starý iPhone má i novinka elegantní chromovanou obrubu okolo čela telefonu, která zasahuje až do boků.

Pokud nový iPhone otočíme, už je zcela jasné, který iPhone je který. Záda novinky kryje plastový kryt, který tvoří celou zadní část telefonu. Vedle možného snížení výrobních nákladů má zadní plastový kryt zcela pragmatický důvod: první generace měla zadní kryt zčásti hliníkový, to by však vadilo příjmu signálu pro vestavěnou GPS navigaci u novinky.

Nový iPhone je o něco větší a tlustší než předchůdce, pouhým okem jsou však rozdíly v proporcích nepostřehnutelné. iPhone 3G má rozměry 115,5 x 62,1 x 12,3 milimetru, první generace iPhonu rozměry 115 x 61 x 11,6 milimetru. Zadní část je u novinky více vypoulená, což vylepšuje ergonomii. Nový iPhone je dokonce o dva gramy lehčí než předchůdce, jeho hmotnost je 133 gramů.

iPhone 3G má pouze čtyři mechanické ovladače, u nové generace však prošly vylepšením. Tlačítka regulace hlasitosti a přepínač tichého vyzvánění nacházející se na levém boku, stejně jako tlačítko pro zapnutí na vrchu přístroje, jsou nyní kovové. Na spodní hraně najdeme odlišně zakrytovaný externí reproduktor a mikrofon.

Zpracování telefonu je na špičkové úrovni. Použité materiály vypadají hodnotně. Kryt baterie nelze jednoduše (v domácích podmínkách) sundat, a tak ani nemá co povrzávat. Plastový zadní kryt bude mít pravděpodobně tendenci k poškrábání, to se však týkalo i hliníkového krytu u předchůdce. Problémem jsou viditelné otisky prstů. Naopak displej tak snadno poškrábat nepůjde, kryje ho totiž sklo.

Předchozí model iPhonu se prodával pouze v černém provedení se stříbrným hliníkovým krytem. Novinka s označením 3G je v prodeji nejen v černé barvě, ale také v bílé. Bílý iPhone 3G však existuje pouze ve verzi s pamětí 16 GB.

Displej – není lepší

Displej iPhonu 3G není pouze zárukou obdivované ovladatelnosti, ale nabízí i perfektní zobrazení. Rozměrný dotykový displej se svým rozlišením 320 x 480 obrazových bodů sice nepatří mezi absolutní špičku, velká úhlopříčka 3,5 palce však nemá konkurenci. Displej je aktivní (TFT) a dokáže zobrazit 16 milionů barev.

Displej se svými parametry oproti předchozí generaci nezměnil, jedna odlišnost tu však je. Displej nového iPhonu 3G nabízí mírně do žluta zabarvené zobrazení, když první iPhone měl zobrazení zabarvené do modra. To však není chyba, podle výrobce by měl mít nový iPhone více věrné zobrazení.

Sklem krytý displej nabízí perfektní zobrazení se sytými a výraznými barvami, které u konkurence prozatím nenajdeme. Displej je dobře čitelný i na přímém slunečním světle. Bez zásahu do software telefonu nenabízí iPhone mnoho prostoru k personalizaci.

Nastavit můžeme pouze tapetu, která se zobrazuje v klidovém stavu. Jako tapetu lze použít libovolný obrázek sesynchronizovaný s počítačem nebo pořízenou fotografii. Šikovnou vlastností je možnost nastavit jako tapetu zvětšený výřez obrázku či fotografie.

Baterie – výrobce slibuje vyšší výdrž

Stejně jako u prvního iPhonu ani novinka nemá výměnnou baterii. Baterie nového přístroje zajistí podle výrobce lepší výdrž než u první generace. Výrobce udává výdrž na příjmu až 300 hodin. Hovorový čas dosahuje 10 hodin v sítích GSM nebo pěti hodin v sítích třetí generace.

Při připojení přes wi-fi lze prohlížet internet až šest hodin, přes 3G síť potom hodin pět. Nepřetržité přehrávání hudby může trvat až 24 hodin, sledování videa pak sedm hodin. Protože máme nový iPhone 3G teprve krátce, seznámíme vás s výsledky testu výdrže v aktualitě v následujících dnech. (Výsledek testu výdrže zde)

Telefon se nabíjí přes systémový konektor, a to jak při připojení k počítači, tak přes standardně dodávanou nabíječku. Bohužel výrobce s telefonem již nedodává synchronizační kolébku, vystačit si musíme pouze s USB kabelem. Kolébka dodávaná s prvním iPhonem není vzhledem k větším rozměrům novinky použitelná.

Ovládání – revoluce nekončí

Excelentní disciplínou iPhonu první generace je uživatelsky přívětivé ovládání. Novinka se v tomto směru nijak neliší. Telefon se ovládá téměř pouze přes dotykový displej, mechanických ovladačů je minimum.

Z klidového stavu iPhone probudíme stiskem buď velkého tlačítka pod displejem, nebo stiskem tlačítka pro zapnutí a vypnutí, který se nachází na vrchu telefonu. Úvodní obrazovka zobrazuje vedle tapety pouze aktuální čas a datum. Do hlavního menu se dostaneme přejetím prstu zleva doprava ve spodní části displeje.

Hlavní menu iPhonu 3G je v základu zobrazeno v 19 ikonách. Další položky do menu však můžeme přidávat buď v podobě internetových zkratek, nebo nainstalováním nových aplikací. Pokud je ikon více a nevejdou se již na jednu obrazovku, telefon začne ukládat nové položky na další stránky. Na další stránku můžeme ikony přemisťovat, i když není základní obrazovka zcela zaplněna.

Menu je zobrazeno ve dvou skupinách. Méně používané funkce jsou v základu umístěny v horní části displeje. Spodní lišta je určena pro nejpoužívanější funkce, jako jsou telefonování, e-mail, internetový prohlížeč a hudební přehrávač. U vybraných ikon (telefonování nebo zprávy) se zobrazuje počet zmeškaných hovorů nebo nepřečtených zpráv.

Už starší iPhone s novějším firmware umožňoval přeskupení ikon a tato funkce je samozřejmě přítomna i v novince. Pokud si přejete menu upravit k obrazu svému, stáčí nad ikonou chvíli podržet prst. Poté lze ikonou umístit libovolně kdekoliv na displeji. Změnu uskupení ikon potvrdíme tlačítkem pod displejem.

Stisk jednotlivých položek menu doprovází efektní animace, kdy požadovaná funkce vyjede do plného zobrazení. Už v recenzi prvního iPhonu jsme pochvalovali snadné listovaní v seznamech, ke kterému stačí prstem přejet nahoru či dolů a seznam se pohybuje, a to i setrvačností. K návratu do hlavního menu slouží velké tlačítko pod displejem. Pokud opustíte aktivní aplikaci a vrátíte se do ní, skončíte na posledně otevřené položce.

Nový iPhone má stejný procesor Samsung taktovaný na frekvenci 620 MHz. Ten zaručuje velmi rychlou odezvu a skvělé překreslování. Přechod z jedné aplikace do druhé je dílem okamžiku, vše probíhá naprosto plynule bez čekání nebo zamrzání.

Samozřejmě i u novinky s přídomkem 3G zůstal zachován pohybový senzor, který umožňuje automatické přepnutí z vertikálního do horizontálního zobrazení pouhým otočením telefonu. A také nechybí ovládání více prsty multi-touch. Ovládání iPhonu zasluhuje absolutorium, žádný konkurent na trhu tak propracované ovládání prozatím nenabízí.

Námi testovaný telefon ještě postrádal českou lokalizaci, na tu přijde řada až s příštím upgrade firmware. Zvláštní však je, že mezi podporovanými jazyky nechybí polština, i když Polsko se dočká iPhonu 3G, stejně jako Česká republika, až ve druhé vlně. Slova s českou diakritikou ale již iPhone zobrazuje korektně. U starších firmware byla písmena s háčky nebo čárkami při použití tučného fontu zobrazena v normálním fontu.

Telefonování – přímé vyhledávání kontaktu

S novým iPhonem se dovoláme nejen ve všech čtyřech pásmech GSM, ale také v sítích třetí generace. Druhý fotoaparát pro videohovory ovšem chybí. Telefonní seznam má kapacitu omezenou volnou vestavěnou pamětí. K jednomu kontaktu lze přidávat neomezený počet telefonních čísel. Přidat lze i několik internetových a e-mailových adres.

Nechybí možnost zadat ke kontaktu podrobnou adresu, kterou lze zobrazit v aplikaci Google Maps, jméno zaměstnavatele, narozeniny, přezdívku, titul, datum a poznámku. Každý kontakt může mít vlastní obrázek nebo fotografii. Tu lze pořídit i přímo při zadávání kontaktu.

Samozřejmostí je specifické vyzvánění pro každý kontakt. S vyzváněcími melodiemi je však problém. Oficiálně lze do iPhonu nové vyzvánění dostat pouze přes obchod iTunes, ten však v Česku prozatím funguje pouze pro aplikace. Existuje však několik neoficiálních způsobů, jak nové vyzvánění do telefonu dostat.

V novém firmwaru 2.0, který mohou využít i uživatelé první generace iPhonu, došlo k vylepšení při vyhledávání kontaktu v telefonním seznamu. Nyní lze vyhledávat nejen pomocí lišty umístěné na pravé straně displeje, ale také postupným zadáváním znaků. Abecedně seřazená lišta slouží pro rychlé najetí na požadované začáteční písmeno.

Novinkou ve firmware 2.0 je samostatná položka kontakty, která však nepřináší nic jiného než složku v položce telefonování. iPhone nenabízí klasické skupiny volajících, důležitá čísla můžeme zařadit do zvláštní složky Favorites.

Vyzváněcí profily chybí, hlasové vytáčení by měla řešit aplikace třetí strany. U nového iPhonu byl vylepšen hlasitý odposlech, který je hlasitější. Výměna SIM karty ze slotu umístěného na vrchu telefonu je nyní jednodušší, jelikož výrobce začal s telefonem dodávat speciální udělátko. Není tedy nutné nadále používat kancelářskou sponku.

Zprávy - stále stejné nedostatky

Že je iPhone americký výrobek, dokazuje zpracování editoru textových zpráv. Američané textovým zprávám doposud v masové míře nepřišli na chuť, a tak se musíme spokojit s poněkud skromnějším editorem.

Textové zprávy se zobrazují v bublinách, tedy stejně jako například v IM Messengerech. Chybí odpočítávání napsaných znaků stejně jako doručenky. Multimediální zprávy MMS podporovány nejsou vůbec, to řeší aplikace třetí strany, prozatím neoficiální. Textové zprávy lze odesílat více kontaktům.

Přes tyto neduhy však musíme pochválit psaní na virtuální QWERTY klávesnici, na které se píše velmi dobře. Při psaní se nad stisknutým tlačítkem objeví požadované písmeno, což přispívá přehlednosti. Pohyb v napsaném textu obstarává lupa, která se objeví při podržení prstu nad rozepsaným textem. Bohužel stále chybí psaní v horizontálním zobrazení, které by přineslo lepší rozmístění virtuálních kláves.

Telefon nabízí automatické doplňování slov, to však nelze oficiálně vypnout. Nabídnutá slova k dokončení můžeme odmítnout stiskem křížku vedle nich. Telefon se učí nová slova, stačí dvakrát po sobě napsat slovo a odmítnout dokončení. Telefon je vybaven i funkcí, která eliminuje překlepy a vyřadí některé klávesy umístěné vedle požadovaného písmene.

E-mail - několik vylepšení

E-mailový klient iPhonu 3G s firmwarem 2.0 se dočkal několika vylepšení. Nyní lze ukládat fotografie z došlých e-mailů a přibylo hromadné mazání a přesouvání e-mailů. Vedle podporovaných příloh Word, Excel, TXT a PDF lze nyní otevřít i dokument ve formátu PowerPoint. Dokumenty však ukládat nelze, stejně tak je nemůžeme editovat.

Vítaným vylepšením je podpora Microsoft Exchange ActiveSync, která umožňuje synchronizaci s firemními servery v reálném čase. Synchronizace přes Microsoft Exchange AcitveSync zahrnuje push e-mail, kalendář a kontakty, Global Adress List, WPA2/802.1x, posílenou bezpečnost, více VPN protokolů a další. Nechybí ani podpora Cisco IPsec VPN.

Nejjednodušší cestou, jak založit e-mailový účet v iPhonu, je synchronizace s Outlookem přes iTunes. Účty lze samozřejmě zadávat i ručně, k dispozici je několik předpřipravených nastavení nejpoužívanějších služeb, jako jsou například Gmail nebo Yahoo!.

Podporovány jsou i e-maily ve formátu HTML. Zobrazení došlých e-mailů v klientu je vyvedeno číslicí u každého účtu. Na telefonní číslo nebo internetovou adresu obsaženou v e-mailu lze klepnutím prstem zavolat, nebo se otevře internetový prohlížeč.

Přímo z e-mailového klienta nelze odesílat pořízené fotografie, to je možné pouze ze složky s fotografiemi. Pořízená fotografie se ale pro odeslání automaticky zmenší na rozlišení 800 x 600 obrazových bodů. Do e-mailů lze automaticky vkládat libovolný podpis.

Internet - skvělé Safari

Internetový prohlížeč Safari obsažený v iPhonu je po stránce obsluhy jedním z nejlepších prohlížečů, jaký v současných mobilních telefonech najdeme. Bohužel však stále chybí možnost otevírat odkazy v nových oknech. Stejně tak chybí funkce kopírování a vkládání textu, která není prozatím pro výrobce prioritou.

Z internetu již můžeme ukládat fotografie. Ačkoliv prohlížeč Safari nepodporuje Flash, nový firmware přináší šikovné řešení, jak si videa z YouTube umístěné na internetových stránkách přehrát. Kliknutím na příslušné video se otevře aplikace YouTube a požadované video se přehraje.

Prohlížeč si přizpůsobí internetovou stránku velikosti displeje a díky podpoře multi-touch můžeme stránku zvětšovat či zmenšovat. Stačí dva prsty roztáhnout od sebe nebo je přiblížit k sobě. Poklepáním na sloupec textu se zobrazený text zvětší pro snadné čtení. Internetové stránku můžeme prohlížet ve více oknech, přepínání mezi nimi je komfortní.

Díky pohybovému senzoru lze prohlížet stránky i v horizontálním zobrazení. To platí jak pro natočení doprava, tak doleva. K dispozici jsou záložky, které můžeme libovolně přesouvat do různých složek. Nechybí historie navštívených stránek.

Při zadávání internetové adresy lze nově využít jednoduché dopsání koncovky internetové adresy. Podržením klávesy .com se objeví nabídka s koncovkami .net, .edu a .org. Prohlížeč nabízí přímé vyhledávání v internetu přes Yahoo! nebo Google. Jak již bylo napsáno, zkratky k internetovým stránkám můžeme ukládat do hlavního menu. Odkaz na stránku lze jednoduše přímo z prohlížeče odeslat e-mailem.

App Store - přes wi-fi nebo z počítače

Už první iPhone používal operační systém OS X, ale až nyní lze telefon oficiálně obohatit o nativní aplikace třetích stran. Apple již v březnu zveřejnil SDK pro tvorbu nativních aplikací a den před začátkem prodeje iPhonu 3G spustil App Store pro jejich distribuci. App Store již funguje i u nás – více zde.

App Store nyní nabízí více než 800 aplikací. Ty se do telefonu nahrávají buď přes iTunes nainstalované na počítači, nebo přímo pomocí aplikace umístěné v telefonu. Aplikace menší než 10 MB je možné stáhnout do telefonu přes datové připojení EDGE nebo HSDPA, větší aplikace potom jen přes wi-fi nebo pomocí iTunes na počítači.

Stažení jednoduché aplikace přes wi-fi a 3G je otázkou okamžiku. V App Store lze vyhledávat podle kategorií a u každé aplikace je stručný popis s obrázkem. Nechybí možnost napsat vlastní zkušenosti s danou aplikací. Více než 200 aplikací je zdarma. Pří více nainstalovaných aplikacích je však nutné počítat s delší synchronizací s iTunes na počítači. Aplikace se v iTunes na počítači zálohují. Nejzajímavějším aplikacím z App Store se budeme věnovat v samostatném článku.

iPod – hudební přehrávač bez chyby

Hudební přehrávače Apple umí a iPhone není výjimkou. Ne nadarmo prodává Apple iPhone bez telefonního modulu jako přehrávač iPod Touch. Hudební přehrávač se oproti předchozímu provedení nezměnil, stále však patří k absolutní špičce.

Hudební skladby můžeme vyhledávat podle interpreta, alba, skladatele a žánru. V hudebním seznamu se vyhledává obdobně jako v telefonním seznamu, pouze chybí přímé vyhledávání pomocí zadávání znaků.

Nechybí náhodné přehrávání (i skladeb pouze z jednoho alba) a opakování. Luxusní je zobrazení obalu alba takřka přes celý displej. Zobrazen může být i text písničky, který můžeme do MP3 souboru přidat na počítači. V telefonu lze vytvořit pouze jeden playlist.

Velmi efektní je listování v uložené hudbě při zobrazení na šířku. Cower Flow známé z iTunes na počítači umožňuje listovat v jednotlivých albech, poklepáním na obal alba se objeví všechny skladby na albu obsažené.

Nově vyřešený audio konektor jack 3,5 milimetru umístěný na vrchu telefonu již není zapuštěný, a tak můžeme k iPhonu 3G připojit libovolná klasická sluchátka. Ta standardně dodávaná nejsou špatná, pomocí ovladače na jejich šňůře můžeme přehrávání zastavit a znovu spustit, dvojitým stiskem se dostaneme na další skladbu. Zlepšila se kvalita a hlavně hlasitost při přehrávání hudby přes externí reproduktor.

Hudba hraje i na pozadí při práci s jinými funkcemi telefonu. Při příchozím hovoru se přehrávání automaticky vypne a po ukončení začne znovu hrát. Vestavěné FM rádio chybí. Co iPhonu 3G nemůžeme odpustit, je nemožnost připojit stereofonní bluetooth sluchátka. Lpění na šňůrách by si mohl již Apple odpustit.

Součásti přehrávače iPod je i videopřehrávač. Ten díky rozměrnému displeje poslouží jako dobrý společník třeba na cestách vlakem. Podporováno je video v maximálním rozlišení 640 x 480 obrazových bodů v kvalitě 30 fps. Podporovány jsou formáty MPEG4 a H.264.

Videa se přehrávají na šířku. Dvojitým poklepáním na video se zobrazí ovladače. Ve videích se lze pohybovat posuvným ovladačem po celé jejich délce, nebo lze využít pomalé přetáčení pomocí virtuálních tlačítek. Pokud rozkoukané video opustíme, po navrácení ho můžeme začít sledovat právě tam, kde jsme skončili. Po shlédnutí videa telefon sám nabídne, zda si ho přejeme vymazat.

Další funkce - GPS navigace a HSDPA

Pro uložení dostatečného počtu multimédií je iPhone 3G vybaven vestavěnou pamětí 8 GB nebo 16 GB. Paměť nelze dále rozšiřovat pomocí paměťových karet. Připojit telefon k počítači můžeme pouze přes USB datový kabel, Bluetooth 2.0 bohužel stále slouží pouze pro připojení HF sluchátka. iPhone 3G nabízí datovou podporu HSDPA 3,6 Mbps v sítích třetí generace nebo EDGE v sítích GSM. Využít lze i bezdrátové připojení na internet přes wi-fi 802.11 b/g.

Očekávanou položkou ve výbavě nového iPhonu, kterou Apple vyslyšel přání zákazníků, je A-GPS navigace. Ta však v současnosti využívá pouze aplikaci Google Maps. Pořádný navigační software prozatím chybí, a tak telefon nelze využít jako plnohodnotnou "turn by turn" navigaci.

V Google Maps sice můžeme tvořit trasy, ty však musíme krok po kroku odklikat. Hlasová nápověda chybí. Aplikace Google Maps nabízí přehledné mapy, a to jak v satelitním, tak v hybridním zobrazení. V mapě se lze jednoduše pohybovat přejížděním prsty, zvětšení obstará multi-touch.

Další aplikací je klient pro sledování videí ze serveru YouTube. Jak již bylo napsáno, iPhone nepodporuje ve svém internetovém prohlížeči Flash, videa jsou proto konvertována, aby byla k přehrání ve vestavěné aplikaci. Jednotlivá videa můžeme vyhledávat, nebo zvolit ta nejsledovanější (za dnešek, za týden, celkově). Nejoblíbenější videa lze uložit do oblíbených.

Ve výbavě iPhonu nechybějí ani běžné aplikace, jako je kalendář nebo budík. Kalendář nabízí měsíční nebo denní náhled. Události se mohou opakovat a nechybí upozornění. Budík nabízí několik časů buzení a zvolit můžeme opakované buzení ve vybraných dnech.

K dispozici je i poznámkový blok. Poznámky lze jednoduše odeslat e-mailem. Dále testovaný telefon nabízí stopky, odpočítávač a světový čas. Kalkulačka doznala znatelného vylepšení. Ve vertikálním zobrazení nabízí pouze základní funkce, po natočení telefonu se z ní automaticky stane nástroj vědců. Výbavu telefonu doplňují aplikace pro předpověď počasí a aplikace pro sledování kurzu akcií.

iTunes umožňují synchronizovat telefon s Outlookem. Synchronizují se kontakty, kalendář a e-maily. Stejně jako v případě první generace je však možné mít iPhone synchronizovaný pouze s jedním počítačem. Při synchronizaci s dalším počítačem se všechna data v telefonu smažou.

Oficiálně sice iPhone nefunguje jako přenosný flash disk, tento program, který je zdarma, to ale dokáže. Jako modem iPhone 3G jednoduše využít nelze. Nový iPhone nabízí rodičovský zámek, který umožňuje zablokovat internetový prohlížeč, aplikaci YouTube, obchod iTunes, obchod App Store a hudební skladby s nevhodnými texty nakoupené v obchodu iTunes.

Fotoaparát - video opět chybí

Fotoaparát iPhonu 3G nedoznal oproti předchozímu provedení žádných změn. Fotoaparát nabízí rozlišení dva megapixely a zcela mu chybí jakékoliv nastavení. Snímky se pořizují dotykem na displej, žádná mechanická spoušť na telefonu není.

Přestože fotoaparát nabízí pouze průměrné rozlišení, kvalita pořízených snímků není špatná. Pro uchování momentek z cest postačí. Do fotografií lze nově díky vestavěné A-GPS navigaci vkládat pozice, kde byly pořízeny. Výrobce ani u nového iPhonu nenabízí možnost nahrávat videa. To je možné pouze pomocí aplikace třetí strany, prozatím však pouze neoficiální.

Prohlížení fotografií v telefonu je velmi komfortní. Díky podpoře multi-touch lze snímky jednoduše zvětšovat a zmenšovat. Mezi fotografiemi se lze jednoduše pohybovat přejetím prstu ze strany na stranu. Poklepáním na displej se snímek automaticky zvětší. I při prohlížení fotografií můžeme využít pohybový senzor.

Sečteno podtrženo