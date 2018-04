Exkluzivně: prohlédněte si první přebarvenou prodejnu O2

Od dnešního dne můžete navštívit první značkovou prodejnu operátora O2. Najdete jí na Vyskočilově ulici v Praze 4, v budově centrály operátora.

Na první pohled zaujme jen změněné logo nad vstupem do prodejny. Pokud však nebudete obchod s novým designem hledat, snadno jej přehlédnete. Až uvnitř vás jistě zaujme velké logo O2 hned proti vchodu.

Další prodejny bude do svých barev O2 halit během podzimu, do konce roku by mělo proběhnout 80 procent změn značky. Mnohem rychleji se ale budete na ulicích setkávat s firemními vozy operátora v nových barvách. Před první značkovou prodejnou O2 jich dnes ráno stálo hned několik.

Hlavními grafickými prvky značky O2 jsou uklidňující přechody modré barvy a především specifická seskupení bublin, která znázorňují kyslík, jehož chemická značka je stejná jako jméno nového operátora. Nad úkolem, jak znázornit právě tento prvek si přitom lámala hlavu celá řada specialistů. - více zde



Prodejna je nenápadná, zvenčí se změnilo pouze logo nad vstupem



Uvnitř na vás již dýchne "kyslík"



Kdo prodejnu přímo nehledá, lehce ji přehlédne



Firemní automobily jsou výraznější než tomu bylo u Eurotelu



Operátor jich má už celou řadu...