Exkluzivně: otestovali jsme osmimegový Sony Ericsson C905 s finální verzí čipu

Nový Sony Ericsson C905 jsme vám již několikrát představili. Krátce po jeho uvedení jsme vám přinesli první fotografie pořízené tímto telefonem, jak se ale záhy ukázalo, ty neměly příliš velkou vypovídací hodnotu – prototyp totiž disponoval jiným čipem, než má být ve finálních kouscích. Proto jsme se ani při našem preview osmimegapixelového Sony Ericssonu fotoaparátu nevěnovali.

Teď je ale všechno jinak a my jsme měli exkluzivní možnost na několik dní vyzkoušet vzorek s čipem finálních specifikací. Oproti dříve testovanému prototypu měl tento C905 už i češtinu a výrazně vylepšená byla výdrž baterie a zlepšil se také příjem signálu. Jen tak pro zajímavost, výrobce v současnosti testuje dva způsoby uložení antény a do výroby se dostane ta, která více uspěje u zákazníků při testování. Uložení antény má totiž vliv na výdrž baterie i příjem signálu a tyto vlastnosti přístroje musí být jakýmsi kompromisem. My se ale dnes budeme věnovat fotoaparátu C905, protože ten je tím, co nás zajímá asi nejvíce.

První prototypy C905 měly s nejvyšší pravděpodobností čipy Samsung, nová verze ale již disponuje CMOS fotosnímačem řady Exmor z dílen samotného Sony. Tuto řadu čipů Sony mimochodem používá v řadě zrcadlovek alpha. Proto jsou jistě očekávání ohledně kvality fotografií z C905 velmi vysoká. Ovšem jak moc dobře víme, samotný čip fotografie nedělá. Vzali jsme tedy Sony Ericsson C905, postavili vedle něj stájového kolegu C902 s pětimegapixelovým fotoaparátem a duo mobilů doplnili zrcadlovkou alpha 200 s kitovým objektivem.



Porovnání Sony Ericsson C905





Sony alpha 200





Sony Ericsson C902







V žádném případě se zde nesnažíme o srovnávací test, pouze jsme se snažili získat fotografie pro porovnání, abychom mohli kvalitu fotek z C905 co nejlépe posoudit. Drobná čočka fotoaparátu v mobilu nemůže vůbec soupeřit s byť základním modelem zrcadlovky, ale na druhou stranu Sony Ericsson se „čipem z alphy“ v případě C905 chlubí, takže proč se nepodívat, co onen čip umí, že?

A jaké jsou výsledky? Inu, fotografie z C905 stále nedosahují očekávané kvality. Jsou bledé, trochu zamlžené, ostatně to je jev pro mnoho Sony Ericssonů typický. C905 má v současnosti také problémy při focení ve velmi výrazném světle, obraz se snadno přepálí. Přepaly se vyskytují především blíže středu snímku. Velmi výrazné je fialové moireé na konturách objektů. Jenže! Ano, fotografie jsou ve srovnání s digitální zrcadlovkou „naprosto příšerné“ a „úplně nepoužitelné“, jak nám budete vyprávět v diskusi. A ano, částečně tomu tak je.



Ukázkové fotografie Sony Ericsson C905







Ale podívejte se na stejné obrázky pořízené stájovým kolegou C902, který jsme nedávno pasovali po bok Nokie N82 na krále fotomobilů . A v tu chvíli uvidíte obrovský rozdíl. Sony Ericsson C905 poskytne na fotografii tolik detailů, že si o tom jakýkoli jiný mobilní telefon může nechat zdát. Digitální šum je i u C905 stále velmi znatelný, ale oproti fotografiím z C902 je ho tu rapidně menší množství, takže se detaily tolik neztrácejí. Tady se právě projevuje síla špičkového fotočipu – skok rozlišení z pěti na osm megapixelů by tak výrazný rozdíl v prokreslení detailů nepřineslo.

Fotoaparát v Sony Ericsson C905 tak sice jistě potřebuje doladit, ale výrobce na to má ještě zhruba dva měsíce. Fialových kontur se jen tak nezbavíme, ty jsou způsobeny optikou, ale barevné podání se jistě zlepší a snad by mohla zmizet i ona lehká zamlženost fotografií. V současnosti již můžeme směle konstatovat, že Sony Ericsson C905 má výborně našlápnuto k tomu, stát se nejlepším fotomobilem současnosti.