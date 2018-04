EXKLUZIVNĚ: Oskar má EDGE před spuštěním!

Co je to EDGE?

Sítě EDGE (Enhanced Data for GPRS Evolution) jsou nejmladší ze všech koncepcí sítí 3G. Ostatně jejich zařazení mezi sítě 3G není zrovna jednoznačné, neboť se vlastně jedná o sítě GSM s odlišným způsobem modulace signálu mezi BTS a MS. Zatímco GSM sítě používají modulaci GMSK, tak novější EDGE využívá jednu z modulací využívaných v sítích CDMA2000 1xEV-DO - 8PSK. Ta dokáže poměrně zásadním způsobem navýšit přenosovou kapacitu dostupnou pro jeden timeslot. EDGE přináší jak rychlé vytáčené připojení ECSD, tak rychlejší paketové datové přenosy EGPRS. Ve světě se však uchytilo pouze EGPRS, k implementaci ECSD dochází jen velmi zřídka, pokud vůbec. EGPRS nahrazuje původní 4 kódovací schémata systémem 9 schémat ve třech skupinách, přičemž typ schématu má vliv na koncovou maximální přenosovou rychlost dosažitelnou na 1 timeslot a volba skupiny má vliv na to, jakým způsobem bude docházet k opravám chyb při přenosu.

Maximální dosažitelné rychlosti na 1 timeslot

MCS Modulace Skupina Maximální rychlost MCS-1 GMSK C 8,8 kbits/s MCS-2 GMSK B 11,2 kbits/s MCS-3 GMSK A 14,8 kbits/s MCS-4 GMSK C 17,6 kbits/s MCS-5 8PSK B 22,4 kbits/s MCS-6 8PSK A 29,6 kbits/s MCS-7 8PSK B 44,8 kbits/s MCS-8 8PSK A 54,4 kbits/s MCS-9 8PSK A 59,2 kbits/s

Testování běží již delší dobu

Oskarovi se podařilo EDGE tajit poměrně dlouho, podle našich informací jej testuje bezmála dva měsíce a spolu s testováním postupuje poměrně rychle i pokrytí. V současné době je pokryta Praha, údajně i Brno, a pokrývají se některá další velká města. V počátku lze určitě předpokládat, že Oskar pokryje i Ostravu, Hradec Králové, Pardubice a případně další velká města. Možná nebude také od věci podívat se na souvislost mezi „posedlostí pokrytím“ a nutnosti upgradu či případně komplexní výměny BTS (u nejstarších z nich) za účelem instalace EDGE. EDGE je navíc samo o sobě dobrou motivací pro instalaci zcela nových BTS, které již nativně EDGE podporují. Co se výsledků testů týče, tak se liší podle lokalit. Testování probíhá povětšinou na telefonech Nokia 6230, kterým se místy daří dosahovat i kýženého MCS-9 na 4 timeslotech, neboli maximální teoretické přenosové rychlosti na downlinku 236,8 kbps. Běžné rychlosti se podle našich informací pohybují okolo 150 kbps a najdou se i tací, kteří jsou schopni přenést přibližně 1 GB dat za den. Stabilita připojení je z principu lepší než u GPRS.

Kdy Oskar EDGE spustí?

Vzhledem k tomu, že nejkratší předpokládaná doba instalace, včetně testování, odladění atd. se v podobně malých sítích pohybuje na hranici 3 měsíců, lze předpokládat, že Oskar může přijít na trh s EDGE již letos. Naše zdroje hovoří o prosinci 2004. Oficiální stanovisko se však přiklání spíše k roku příštímu, otázkou však zůstává, na kolik je to kvůli souboji o prvenství v EDGE s T-Mobilem a nebo případně Eurotelem, který je EDGE schopen zavést taktéž poměrně rychle, ale jako jediný ho v tuto chvíli nepovažuje za nosné, neb spoléhá na své CDMA2000 1xEV-DO, které sice není zcela čistým substitutem pro EDGE, nicméně nabízí několikanásobně vyšší přenosové rychlosti a na rozdíl od EDGE je všemi odborníky označován za síť 3. generace (u EDGE panuje jistá názorová neshoda).

Boj o EDGE?

Oskar svým rozhodnutím zasadil poměrně nečekanou ránu Eurotelu i T-Mobilu, kteří si prozatím na datovém „písečku“ hráli sami. Otázka zní, jak a zda-li vůbec je zasazená rána hluboká. V současné době je však můj soukromý odhad ten, že Oskar by mohl být schopen spustit EDGE jako první. Otázka ovšem zní, zda je to v tomto případě účelné. V případě GPRS si možná vzpomenete na prvenství Eurotelu, který spustil GPRS těsně předtím než tak měl učinit T-Mobile a T-Mobile pak se spuštěním raději počkal, tehdy zejména kvůli nedostatku vhodných telefonů (přesněji kvůli neexistenci GPRS telefonu na trhu a následně neexistenci kvalitního GPRS telefonu na trhu). U EDGE je ale telefonů již dostatek a hon za prvenstvím patrně skončil při legendárním souboji o MMS Eurotel versus T-Mobile. Ten, kdo by službu spustil neodladěnou, by mohl důvěru v EDGE značně poškodit a paradoxně tak velice pomoci CDMA od Eurotelu.