Exkluzivně: O2 zrychluje CDMA a možná přidá i hlasové služby

Telefónica O2 se chystá ve spolupráci se společností Nortel vylepšit svou datovou síť CDMA. Uvádí to u nás ještě nevydaná tisková zpráva, která se objevila na stránkách americké centrály firmy Nortel.

Dle ní obě společnosti úspěšně demonstrovaly první evropskou síť CDMA Rev.A v pásmu 450 MHz. Tato síť znamenající další evoluční krok technologie CDMA2000 1×EV-DO umožní operátorovi širší nabídku internetových služeb založených na IP protokolu.

O2 tak dostane do rukou silný nástroj, s kterým může poskytovat nejen rychlé datové přenosy a s nimi spojenou možnost poskytování mobilní hudby či interaktivních 3D online her, ale také VoIP telefonii včetně známých komunikačních nástrojů jako je push-to-talk či videohovory. Síť umožní i možnost provozování mobilní televize.

Co je nového?

Novější technologie využívá stejné 1,25 MHz kanály a poskytuje oboustrannou komunikaci s větší kapacitou a vyšším datovým tokem, který může dosáhnout až 3,1 Mbps pro stahování a 1,8 Mbps pro tzv. upload, tedy posílání dat směrem do internetu.

Hlasové služby budou spuštěny jednoduchým upgradem ze současné CDMA sítě Rev.0 na Rev.A pouhou výměnou stávajících systémových karet umístěných v základnové stanici operátora za karty nové.

To, že O2 bude mít o pozdější revize zájem, je jasné už od tiskové konference, na které tehdejší Eurotel oznamoval start své CDMA sítě. Tehdejším plánům odpovídají i nově nabízené rychlosti (3,1 Mb/s), jen vše přišlo oproti původním oznámením asi o rok později. Přesto podle našeho názoru není zvýšení přenosové rychlosti tím nejdůležitějším.

Proč ty tajnosti?

Je poměrně zvláštní, že ačkoli Nortel Networks vydal tiskovou zprávu už 21. prosince loňského roku, v Česku žádná oficiální zpráva nevyšla. „Test proběhl poměrně úspěšně, ale zatím nemáme připravenu strategii dalšího postupu,“ řekl nám Vlastimil Sršeň z tiskového odboru Telefonica O2.

Proč ty tajnosti? Eurotel vždycky tvrdil, že hlasové přenosy na síti CDMA do jeho plánů nezapadají, tak co se změnilo? Tím asi nejdůležitějším je kompletní propojení s Českým Telecomem (nyní kompletně pod hlavičkou O2) a pro operátora pevné i mobilní sítě je už situace trochu jiná. Už v polovině listopadu jsme vás informovali o tom, že O2 začal nabízet CDMA v místech, kde není schopen nabídnout ADSL.

A najednou je tu možnost nabízet přes CDMA i hlas – Revize A totiž mimo jiné umožňuje nastavit QoS, tedy dát vyšší prioritu paketům hlasu, případně videa. O tom, že O2 se chystá nabídnout VoIP se mluví už dlouho. Původně byla tato služba ohlášena na konec letošního roku, ale prozatím není žádný konkrétní termín stanoven.

Chystá se něco úplně nového?

Takže je možné, že současné mlčení o úspěšném testu je zapříčiněno tím, že O2 nechce naznačit konkurentům směr, kterým se chce do budoucna ubírat. Již na jaře loňského roku nám potvrdil Petr Slováček, viceprezident pro sítě a provoz O2, ve spolupráci s některými developery už O2 v nových lokalitách nebuduje klasické metalické sítě, ale optická vedení (zakončená nikoli na ústředně, ale až v účastnické zásuvce). To svědčí o tom, že s VoIP má O2 poměrně rozsáhlé plány.

Přitom nabídnout VoIP přes bezdrátovou síť CDMA by mělo řadu výhod – i kdyby O2 omezilo využití těchto mobilů jen na jedinou BTS, nabízely by tyto telefony mnohem větší komfort, než mohou nabídnout ostatní VoIP operátoři. A kdyby toto omezení nebylo, a my mohli se svým CDMA VoIP telefonem volat kdekoli bude pokrytí CDMA? Svoji domácí pevnou linku bychom tak mohli nosit všude s sebou.

Test proběhl na modemu od firmy AnyData, která dodává novější modemy k původní verzi CDMA. Přitom AnyData má v nabídce i několik modelů telefonů, takže integrovat podporu VoIP přes CDMA jistě nebude příliš velký problém. V podstatě by si tak mohlo O2 vytvořit virtuálního operátora, který by nabídl úplně novou službu – „mobilní pevnou linku“. Něco podobného prozatím nabízejí jen VoIP telefony s podporou Wi-Fi, ale těch je na trhu zatím velmi málo (třeba Linksys iPhone). Ovšem na rozdíl od Wi-Fi nabízí CDMA mnohem plošnější pokrytí.

Pokud vše domyslíme do důsledků, mohlo by se skutečně zrodit něco přelomového – pomocí bezdrátové technologie by totiž bylo schopné O2 nabízet rychlý internet, hlasové služby, a nakonec i svou O2 TV. Přitom by nemusel investovat poměrně vysoké prostředky do budování metalického vedení k novým lokalitám. Samozřejmě je logické, že nová služba bude spíše jen doplňkem v místech, kde by budování pevné sítě bylo příliš nákladné, ale takových míst bude pořád spousta.

Kromě toho v rozhovoru pro Mobil.cz potvrdil Peter Erskine, předseda představenstva skupiny O2, že O2 má velmi dobré zkušenosti s Tesco Mobile ve Velké Británii a Tchibo Mobilfunk v Německu, a na dalších projektech tak zvaných virtuálních operátorů se chce rozhodně podílet. Že by se v Česku rodil nový virtuální mobilní operátor?