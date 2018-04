Exkluzivně: O2 nabídne ADSL bez paušálu za pevnou

Tím pádem by měla klesnout i cena za připojení. Za ADSL bez hlasového paušálu by se mělo platit přibližně 600 Kč.

Dá se očekávat, že ke zveřejnění velkoobchodní nabídky (služby naked ADSL) dojde na přelomu roku. "Naše budoucí plány nemůžeme komentovat," říká Vlastimil Sršeň z tiskového oddělení Telefóniky O2 na dotaz Mobil.cz a dodává: "Naši nabídku připravujeme tak, abychom poskytli uživatelům maximální komfort pro připojení k internetu, ale i pro využívání našich dalších služeb." Podle informací Mobil.cz už je ale příprava velkoobchodní nabídky ve finální fázi.

Podle pravidel stanovených ČTÚ musí O2 poskytnout svým partnerům minimálně 14 dní na zpracování nabídky. V průběhu ledna se tak zřejmě dočkáme nabídek ADSL bez hlasového paušálu od alternativních operátorů, později pak i od O2. Někteří alternativní operátoři už ADSL bez paušálu nabízejí (např. Volný, České radiokomunikace atd.), většinou jde ale o poměrně omezené množství pevných linek. Ani nabídka O2 se bohužel nebude týkat všech.

Podle informací, které má Mobil.cz k dispozici, by mělo jít o jakousi testovací nabídku pro vybrané lokality v Česku. Zatím to vypadá, že půjde o relativně malé oblasti mimo velká města. Zdá se ale vysoce pravděpodobné, že nabídka bude v průběhu roku rozšířena na všechny uživatele ADSL. Ti by tak měli ušetřit zhruba 200 Kč měsíčně v porovnání kombinace O2 Mini a O2 ADSL 8 Mb/s.