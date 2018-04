Exkluzivně: Nový Siemens bude véčko s barevným displejem

Na příznivce značky Siemens čeká na letošním CeBITu jedno velké překvapení. Nový TOP model značky, zřejmě označený jako SL55, bude rozvírací telefon véčkové koncepce s integrovanou anténou a barevným displejem. Že vám takováto koncepce k Siemensu příliš nesedí? On to taky nebude pravověrný Siemens, ale převzatý model Q285 od společnosti TCC. Hádanka je ale ještě složitější. Značka TCC je poměrně mladá a vznikla aliancí mezi výrobcem hardwaru Quanta a největším tchajwanským mobilním operátorem TCC (Taiwan Cellular Corporation). Quanta již tak neznámá není, jedná se o jednoho z největších výrobců notebooků a další elektroniky v Asii. Quanta vyrábí mobilní telefony již delší dobu a to pod značkou Giya. Tyto přístroje jsme vám již před nedávnem představili v tomto článku. A právě model Giya SL500 je identický s modelem TCC Q285 a stejně tak by měl vypadat nový špičkový model Siemensu. Stejný by měl být i výčet podporovaných funkcí.

Pro někoho může být tato situace šokující, když takový gigant, jakým Siemens v oboru mobilních komunikací jistě je, sáhne v případě TOP modelu po neznámé asijské produkci. Za prvé, tato mezikontinentální spolupráce není v dnešní době nic mimořádného, a za druhé, Quanta umí vyrábět zajímavé a funkcemi našlapané telefony. Nejinak je tomu v případě modelu SL500 (Q285). Telefon je rozvírací s integrovanou anténou, zřejmě první véčko na světě bez vnější antény, a má rozměrný barevný displej s rozlišením 160 x 120 obrazových bodů a se schopností zobrazit 4096 odstínů barev. Rozměry telefonu jsou 89 x 47 x 25 mm a jeho váha velmi solidních 91 gramů. Telefonu nechybí rychlý přenos dat pomocí GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot, WAPový prohlížeč ve verzi 1.2.1, podpora EMS zpráv a integrovaný e-mailový klient. Je možné, že v případě Siemensu bude výbava telefonu ještě bohatší, přímo se nabízí podpora J2ME aplikací, kterou zvládá již současný špičkový model SL45(i) a nově jej bude podporovat i low-endový model M50. Nový Siemens by měl být třípásmový (900/1800/1900 MHz), tedy i s možností použití na druhé straně Atlantiku.

Vzhled nového Siemensu se bude od asijského vzoru mírně odlišovat, ale hlavní rysy zůstanou již stejné. Quanta začne telefon Siemensu dodávat na konci letošního března, ačkoliv měla při testování modelu drobné problémy s firmwarem. Nový Siemens (SL55?) by se měl začít prodávat na konci dubna letošního roku a dostupný by měl být i na našem trhu. Informace o tom, že Siemens svůj nový TOP model převezme od asijského výrobce (model SL500, alias Q285), nám nepřímo potvrdil zdroj blízký společnosti Siemens a zdroje blízké společnosti Quanta. České zastoupení Siemensu však tuto informaci odmítlo komentovat, protože až do CeBITu se na ni vztahuje přísné informační embargo. Proto si na detaily budeme muset počkat ještě necelé tři týdny, než začne letošní CeBIT. Další dvě předpokládané novinky Siemensu pro letošní rok jsme vám představili v těchto článcích: M45 a M50.

Nový Siemens (SL55) bude prvním přístrojem německé značky s plně barevným displejem a díky podpoře 4096 odstínů barev předstihne i dnes běžně dostupnou konkurenci (Ericsson T68, Trium Eclipse), která podporuje jen 256 odstínů barev. Je však vhodné připomenout, že Siemens s barevným displejem experimentoval již před několika lety, kdy uvedl na trh model S10, jehož displej podporoval tři barvy – modrou, zelenou a červenou. Tato koncepce se příliš neosvědčila, i když se jistě stále najde mnoho jejích příznivců. Výrobce tento barevný displej použil i u modelů S10 Active, SL10 a S25. Novější modely používaly již jen monochromatický displej. Stejně tak rozvírací koncepce telefonu není u Siemensu běžnou záležitostí. Pravověrné véčko Siemens nikdy nenabízel, pouze model SL10 měl zvláštní koncepci vysouvací klávesnice, ke které se dnes vrací Nokia se svým modelem 7650. V každém případě bude nový špičkový model Siemensu v mnohém revoluční a vůbec nevadí, že se jedná o převzatý model asijské firmy. Pro příklad stačí připomenout, že nejúspěšnější Motorola T191 je také výrobek asijské firmy a to společnosti Acer. Světová globalizace na poli mobilních telefonů nabírá nové obrátky.