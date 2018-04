Exkluzivně: Nový Alcatel OT525 - první fotografie a informace o novém stylovém low-endu

Alcatel slaví se svými stylovými low-endy OT511 a OT512 po celém světě velmi slušné prodejní úspěchy. Aby si ale zachoval přízeň zákazníků i v příštím roce, připravuje uvedení nového modelu, který je přímým nástupcem obou výše uvedených telefonů. Novinka se bude jmenovat Alcatel OT525 a přebírá všechny hlavní rysy svých předchůdců, ke kterým přidává některé nové funkce a vymoženosti. Podle našich informací se nový OT525 začne prodávat na začátku příštího roku a jeho cena by se měla pohybovat zhruba okolo 7 000 Kč.

Alcatel OT525 náleží do kategorie stylových low-endů, tedy telefonů, které za rozumnou cenu nabízí zákazníkům atraktivní vzhled a rozměry velmi podobné luxusním stylovým telefonům, které ale stojí nepoměrně více. Alcatel patří mezi průkopníky tohoto segmentu trhu, když již loni na podzim představil model OT511. Ten letos v nabídce výrobce pomalu nahrazuje inovovaná verze OT512, která za skoro stejnou cenu nabízí lepší výbavu. Další porci inovace pak přináší nový OT525, který ještě více chápe potřeby a touhy zákazníků a snaží se maximálně přizpůsobit jejich vkusu.

Vzhled novinky je předchozím modelům velmi podobný. Základní tvar telefonu zůstal téměř stoprocentně zachován, přesto oba telefony rozeznáte hned na první pohled. Novinka má totiž výměnné přední panely, které dodávají telefonu ten správný francouzský šarm a švih. Díky výměnným krytům ale musel výrobce opustit hliníkový přední kryt, kterým disponovaly předchozí modely OT511/512. Komu by se ale po hliníku stýskalo, když s novinkou může měnit vzhled telefonu k nepoznání, což můžete sami posoudit z fotografií. Bok telefonu je černý a v zadní části přístroje kryje tento plast i integrovanou anténu. Naopak kryt baterie je stříbrný. Výměnný kryt přesahuje celou přední část telefonu jen v okolí displeje, nad ním a okolo klávesnice je výměnný panel užší. Celé řešení je podobné tomu, které známe z jednoduššího modelu Alcatel OT311. Rozměry telefonu jsou 98 x 42 x 21 mm a jeho hmotnost je pouhých 75 gramů, což je na low-endovou kategorii opravdu málo.

Vzhled telefonu výrazně ovlivňuje velmi výrazné podsvícení displeje a klávesnice, které je temně modré. Barva je sice velmi sytá, ale očím příjemná a na pohled atraktivní. Samotný displej je stejně velký jako u předchozích modelů OT51/512, ale díky designu výměnných krytů bez rámečku displeje se zdá být opticky menším. Displej umí zobrazit až šest řádků textu a má rozlišení 96 x 65 obrazových bodů. Displej je samozřejmě možné vylepšit o nejrůznější loga, která jsou jak uložená v telefonu, tak si je můžete stáhnout pomocí WAPového prohlížeče. Pokud by se vám tato funkce zdála již okoukaná, můžete si displej přepnout do inverzního zobrazení, tedy se světlým textem na tmavém pozadí. Takto „upravený“ displej pak můžete používat při všech režimech telefonu.

Největší novinkou mimo vzhledu je u OT525 podpora přenosu dat pomocí technologie GPRS. Telefon zvládá konfiguraci 3+1 timeslot, ale GPRS je možné použít jen pro WAP. Klasické datové přenosy telefon neumí, stejně jako předchůdci totiž nemá ani datový konektor. Alcatel se u své novinky přizpůsobil současným módním trendům, a tak vybavil telefon polyfonním vyzváněním, které pomalu, ale jistě vytlačuje klasické vyzváněcí tóny i z low-endových přístrojů. Telefon disponuje třiceti přednastavenými melodiemi, další si do telefonu můžete nahrát pomocí WAPu a dvě lze do přístroje nahrát jako hlasovou poznámku. Co všechno se pak bude ozývat z mobilů radši ani nedomyslet. Dáváte-li však raději přednost diskrétnímu upozornění na příchozí hovory, či zprávy, asi si raději na telefonu aktivujete vibrační vyzvánění. Ani nejnovějšímu Alcatelu nechybí integrovaný hlasitý odposlech, hlasové vytáčení (až pro 50 jmen), vnitřní telefonní seznam na 250 kontaktů, které lze třídit do skupin a ke každému jménu lze přiřadit tři různá čísla.

Ten, kdo raději píše SMS zprávy, jistě ocení český slovník prediktivního vkládání textu Zi, či pět přednastavených SMS zpráv a možnost vkládat do zprávy obrázky a melodie (EMS). Až vyřídíte všechny hovory, či odpovíte na všechny SMS zprávy, můžete sáhnout po jedné ze tří vcelku povedených her, které jsou obohacené o polyfonní zvukové efekty. Hrajete-li v práci, nebo ve škole, raději si tóny při hraní her vypněte. Naopak v obou institucích se vám může hodit kalkulačka, diář, nebo budík. Další možností, jak uložit poznámku, je pak hlasový zápisník, který pojme až 20 poznámek o celkové délce dvě minuty.

Nový Alcatel OT525 je velmi povedený telefon, který kombinuje zajímavý design s velmi malými rozměry, které korunuje extrémně nízká hmotnost telefonu. Výrobci se povedl dobrý tah s výměnnými kryty telefonu, které jsou v kategorii low-endů téměř podmínkou. Stejně tak se v této kategorii přístrojů cenní funkce spjaté s personalizací telefonu, což OT525 splňuje téměř ve všech směrech. Někomu se může zdát, že podpora GPRS jen pro WAP je nedostačující, ale většina zákazníků si toho ani nevšimne. Uvidíme, jaké telefony nový Alcatel vyzvou k souboji v době jeho uvedení na trh, pokud bychom brali v potaz současnou konkurenci, jistě by se v ní OT525 neztratil. Kdo ale čeká na barevný displej, bude si v případě Alcatelu muset počkat až do příštího roku.