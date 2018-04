Exkluzivně: Nokia 8910i a 2100 - první dojmy a detailní fotografie

Nokia 8910i - luxus v barvě

Vysouvací mobil Nokia 8910 není sice na trhu příliš dlouho, ale barva je barva, řekla si Nokia. Proto se rozhodla v rámci inovace tento telefon vybavit barevným displejem a podporou Java aplikací. Inovovaná verze si ponechá číselné označení původní verze a na jeho konci si připíše ještě "i". Až na displej inovovanou verzi od původní nerozeznáte, to ale platí jen pro tmavě černé provedení. Nokia 8910 se vyrábí ještě v barvě titanu, ale této barevné kombinace se inovovaná verze nedočká. Stejně tak se od sebe obě verze asi nebudou příliš odlišovat cenou. Již původní 8910 v černém provedení stojí v současné době skoro 30 000 Kč a není důvod předpokládat, že primát nejdražšího GSM telefonu na trhu si nebude chtít udržet i inovovaná verze.

Hlavním atributem Nokie 8910i je její vzhled, telefon je sice relativně malý, ale díky kovovému obalu docela těžký. Někomu se bude vysouvací pouzdro chránící klávesnici líbit, jiným může připadat poněkud těžkopádné. To vše ale ostatně platí již pro současnou verzi 8910, jejíž recenzi si můžete přečíst zde. Naprosto samozřejmá je v této cenové kategorii kvalita zpracování telefonu, zde nemůžeme mít žádné výhrady. Nově použitý barevný displej je o poznání menší, než u většiny dalších nových Nokií s barevným displejem, jeho rozlišení je 96 x 65 obrazových bodů. Umí zobrazit 4 096 barev a jeho čitelnost (jas) je podle našich prvních poznatků o trochu horší, než třeba u Nokie 7210. Měli jsme ale k dispozici jen testovací vzorek a do uvedení telefonu na trh se kvalita displeje ještě může zlepšit.

Vedle barevného displeje je u Nokie 8910i novinkou ještě podpora Java aplikací. Bohužel celkovou kapacitu paměti telefonu neznáme, můžeme jen odhadovat, že bude podobná, jako u dalších nových modelů, tedy 725 kB. V testovaném telefonu však žádna Java aplikace nahrána nebyla. Velkou předností Nokie 8910i je i podpora Bluetooth, který u jiných nových Nokií budete hledat marně. Proč výrobce dal Bluetooth do tohoto luxusního a stylového přístroje a nevybavil jím jiné manažerské telefony, kam by se hodil daleko lépe, přesně nevíme. Zamyšlení nad tímto problémem pak najdete zde. Ve výbavě 8910i nechybí ani GPRS, ani HSCSD, takže se jedná o velice slušně vybavený telefon, jehož uplatnění na trhu omezuje jeho cena, která jak již bylo uvedeno výše, zhruba na dvojnásobku ostatních telefonů Nokia. Soupeřem jí budou luxusní korejská a japonská véčka, které nabízí lepší barevné displeje, minimálně stejnou kvalitu zpracování a velmi podobnou nabídku funkcí. Jejich cena je však zhruba o třetinu nižší, než u této Nokie.

Výrobce: Nokia Typ: 8910i Displej: 4 096 barev Potvrzení o doručení SMS ANO Rozměry: V׊×H (mm) / Hmotnost (g) 103 x 46 x 20 / 112 Prediktivní vkládání textu ANO (ČJ) Doba pohotovosti (h) / hovoru (min) 150-300 / 150-270 Vibrační vyzvánění ANO Pásma GSM 900/1800 Hodiny / budík / datum / kalkulačka ANO/ANO/ANO/ANO Akumulátor: typ, kapacita (mAh) Li-Ion, 830 mAh Hry / počet ANO (2 + Java) Nabíječka / doba nabíjení (h) cestovní / 2 až 3 Hlasitý odposlech ANO Integrované rádio NE IrDA port NE Hlasové ovládání funkcí telefonu NE Připojení k PC přes sériový kabel NE Paměť telefonního seznamu v telefonu / kapacita ANO / 500 Konferenční hovor ANO Paměť pro SMS v telefonu ANO / 50 MMS ANO Volané / přijaté / zmeškané hovory 20/10/10 WAP ANO (1.2.1) Vyzváněcí tóny 35 Data / Fax ANO / ANO Vlastní melodie / počet NE HSCSD ANO (max 43,2 kbps) Hlasové vytáčení ANO (10 čísel) GPRS ANO (3+1) Hlasové přijetí a odmítnutí hovoru NE Profily ANO (časové) Java ANO Výměnné kryty NE Bluetooth ANO Velikost paměti telefonu ?

Nokia 2100 - nejjednodušší a nejlevnější Nokia

Pokud máte rádi funkcemi našlápnuté mobily, není Nokia 2100 pro vás. Pamětníci telefonů Nokia si jistě vzpomenou na telefon Nokia 2110, kdysi velmi populární mobil, se kterým Nokia udělala skutečnou díru do trhu. Nokia 2100 jde v jeho šlépějích - zaměřuje se na jednoduchost a tedy na uživatele, kteří s mobilními telefony teprve začínají.

V podstatě je to také jeden z posledních mobilních telefonů Nokia vybavený černobílým displejem. Však také od tohoto mobilního telefonu neočekávejte podporu MMS. Ovšem o práci s fotografiemi vás Nokia ochudit nechtěla, jen je přizpůsobila nižší cenové kategorii. S fotografiemi se nově pracuje tak, že ji vezmete v její materializované, papírové podobě a vložíte ji pod plexisklo na zadní straně mobilního telefonu. Jak taková fotografie v mobilu vypadá vidíte na následujícím snímku. Druhý snímek dokumentuje kvalitu a výkon podsvícení. Myslíme si, že vám nemusí být příliš líto, že telefon není vybaven funkcí Lampičky, jako 5100.

Telefon je vybaven interním seznamem pro až 200 čísel, hodinami a dalšími drobnými funkcemi jako je konvertor měn, stopky atd. Stojí ale za to zmínit funkci distribučních seznamů, kdy můžete vytvořit až šest nezávislých seznamů (každý může obsahovat až deset jmen) a na tyto seznamy pak posílat hromadnou SMS zprávu. Tak můžete informovat například více přátel pohodlně přes SMS najednou. Telefon sice nepodporuje MMS zprávy, ale obrázkové zprávy používat můžete, stejně jako loga a melodie. Vyzváněcí melodie tohoto telefonu ale nejsou polyfonické. Telefon je také vybaven třemi hrami a možností výměnných krytů. A pozor, překvapení: žádný wap, žádná data, natož GPRS. Telefon prostě není pro wapující vůbec připraven...

Nokia 2100 je, jak vidíte, opravdu velmi jednoduchý telefon určený pro začínající uživatele. Dalo by se říci, že za za stejné peníze nepochybně pořídíte telefon vybavený více funkcemi u konkurence, na druhou stranu uživatelům, kterým je 2100 určena, bude jeho funkční výbava stačit a ovládání telefonů Nokia je považováno obecně za vzor jednoduchosti. To bude pro mnohé rozhodující. A s váhou 85 gramů tento telefon nikomu kapsu neutrhne. Snad jen jeho výdrž je trochu malá, ale to už je daň za nízkou váhu...

