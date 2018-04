Exkluzivně: Nokia 7250 a 6100 - detailní fotografie a první dojmy

Nokia 6100 - nejmenší a nejlehčí Nokia

Nokia 6100 je blízkou příbuznou třech dalších modelů z nabídky Nokie. Jako první se z téhle čtveřice telefonů na trhu objeví model 7210, kterému zbývají do premiéry na českém trhu již jen hodiny. Hned po ní se začne prodávat model 6610, který umí to samé jako 7210, ale má o poznání decentnější design. Ještě konzervativnější vzhled má právě Nokia 6100, která opět umí téměř to samé jako sourozenecké modely, ale je menší a lehčí. Čtvrtou Nokií do party je pak 7250, o níž vás podrobněji informujeme v druhé části článku.

Rozdíl mezi Nokií 6100 a jejími sestřičkami je vedle vzhledu v rozměrech a hmotnosti. V obou případech mezi telefony finského gigantu kraluje - jedná se o nejmenší a nejlehčí telefon, který Nokia bude v blízké budoucnosti nabízet. V porovnání například s Nokií 8310 je novinka o malinko delší, je zhruba stejně široká, ale v pase je výrazně "hubenější". Hmotnost pak má o osm gramů nižší.

Chcete-li si udělat představu, co všechno bude tato novinka umět, podívejte se na recenzi modelu 7210. Hlavním rozdílem mezi oběma telefony je integrované FM stereo rádio, které 6100 nemá. Všechny ostatní funkce mají oba telefony stejné, atributy, proč vybrat ten, nebo ten, jsou především ve vzhledu a pro někoho i v termínu uvedení obou modelů na trh. Nokia 7210 se začne u nás prodávat každým dnem, naopak novinka až v prvním čtvrtletí příštího roku, takže pod letošní stromeček si ji nenadělíte.

Nokia 6100 je opravdu malá, ale Sony Ericsson T600 je ještě menší

Ze všech fyzických parametrů telefonu je nejzajímavější hloubka, která činí pouhých 13,5 milimetru

Nokii 6100 to docela sluší, pro někoho může být její konzervativní vzhled velkou předností. Ovšem pokud si všimnete typicky modravé kresby displeje, pak vidíte naši největší výhradu k displeji: pokud se nedíváte přímo na něj, je velmi špatně čitelný. Tak, jako na snímku - to není chyba snímku!

Klávesnice je jako u naprosté většiny telefonů Nokia velmi precizně provedená. U modelu 6100 potěší, že se firma nepokoušela o žádné extravagance, jako je tomu u 7210.

Barevný displej má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a umí zobrazit až 4 096 barev

Podsvícení Nokie 6100 je jasně bílé a jak displej, tak klávesnice je i v noci dobře čitelná

Všechny nové Nokie hezky pohromadě, model 6100 je ze všech nejmenší

Výrobce: Nokia Typ: 6100 Displej: 4 096 barev, 128 x 128 o.b. Integrovaný fotoaparát NE Rozměry: V׊×H (mm) / Hmotnost (g) 102 x 44 x 13,5 / 76 Prediktivní vkládání textu ANO (ČJ) Doba pohotovosti (h) / hovoru (min) 150-320 / 120-360 Vibrační vyzvánění ANO Pásma GSM 900/1800/1900 Hodiny / budík / datum / kalkulačka ANO/ANO/ANO/ANO Akumulátor: typ, kapacita (mAh) Li-Ion, 720 mAh Hry / počet ANO (Java) Nabíječka / doba nabíjení (h) cestovní / 2 až 3 Hlasitý odposlech ANO Integrované rádio NE IrDA port ANO Hlasové ovládání funkcí telefonu NE Připojení k PC přes sériový kabel ANO Paměť telefonního seznamu v telefonu / kapacita ANO / 300 Konferenční hovor ANO Paměť pro SMS v telefonu ANO / 150 MMS ANO Volané / přijaté / zmeškané hovory 20/10/10 WAP ANO (1.2.1) Vyzváněcí tóny 31 (polyfonní) Data / Fax ANO / ANO Vlastní melodie / počet ano / 20 HSCSD ANO (max 43,2 kbps) Hlasové vytáčení ANO (10 čísel) GPRS ANO (3+1) Hlasové přijetí a odmítnutí hovoru NE Profily ANO (časové) Java ANO Výměnné kryty ANO Bluetooth NE Velikost paměti telefonu 725 kB

Nokia 7250 - elegán s fotoaparátem

Opět nic převratného, Nokia 7250, jak již číselné označení napovídá, je příbuznou modelu 7210. Ten Nokia představila již na jarním veletrhu CeBIT a kdo by se v té chvíli odvážil tvrdit, že bude mít další tři sourozence. Tím nejbližším je model 6610, který je až na vzhled úplně stejný. Následuje výše popsaná Nokia 6100, která je o něco menší a lehčí a spolu s Nokií 6610 má vcelku konzervativní design. A jako poslední je tady model 7250, který je svým vzhledem Nokii 7210 nejblíž, přesto nabízí z celé čtveřice telefonů nejpodstatnější inovaci.

Tím nejdůležitějším, co Nokia 7250 přináší nového, je integrovaný fotoaparát v zadní části přístroje. Jedná se tak o první Nokii běžné velikosti s foťákem. Další dvě Nokie, které mají fotoaparát, jsou totiž podstatně větší a těžší než 7250 (7650 a 3650). Fotoaparát je u Nokie 7250 instalován v zadní části telefonu, excentricky na levé honí straně. V krátkosti jsme jej mohli vyzkoušet a výsledek byl zhruba stejný jako u Nokie 7650 - jen displej telefonu zobrazuje podstatně horší výsledek, je to ale dáno limity displeje, nikoliv rozdílem ve výsledném snímku. Navíc Nokia tvrdí, že na optimalizaci zobrazování fotografie na displeji ještě pracuje. Na delší testování zatím nebyl čas a i telefon měl jen prototypový firmware a zrovna u fotografování jsme byli varováni. Kdo bude s foťákem pořizovat snímky pro MMS zprávy, asi bude spokojen, ale pro jiné použití asi ani tento fotoaparát ještě nebude tím pravým.

Jak vypadá fotografie pražského Cafe Louvre vidíte ostatně na snímku vlevo ...

Vzhled Nokie 7250 není tuctový. Je velmi podobný vzhledu Nokie 7210, ale barevné provedení je o poznání decentnější. I tato Nokia má výměnné kryty, takže výsledná barevná kombinace telefonu bude záležet jen na vás.

Nokia se také trochu uklidnila v inovacích klávesnice a pokusila se nepřijít se žádnou zoufalou novinkou - na klávesnici se píše podstatně lépe, než na dle našeho soudu prakticky nepoužitelné 7210. Ale i tak prostřední propojené klávesy mohou mást. Nu, proti gustu...

Vzhled není tak "pouťový" jako u modelu 7210, ale není ani příliš usedlý, jako u 6610. Líbí se vám?

Displej Nokie 7250 má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a dokáže zobrazit až 4 096 barev. Kvalita je vcelku slušná, ale na TFT displeje asijských konkurentů nemá.

Podsvícení klávesnice není tak jasné jako u modelu 6100.

Nokia 7250 má sice stejný základ jako model 6100, v pase jí ale naměříte výrazně více.

Fotoaparát je na zadní straně telefonu a nemá krytku

Detail klávesnice - opět velmi slušná, pro milovníky textových zpráv obstojně únosná...

Všechny nové Nokie pohromadě, model 7250 je uprostřed spodní řady.

